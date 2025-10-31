Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Honda Việt Nam sẽ lắp ráp mẫu CR-V hybrid từ năm 2026

31-10-2025 - 15:32 PM | Thị trường

Xe hybrid đang phát triển rất mạnh mẽ tại Việt Nam.

 Honda Việt Nam sẽ lắp ráp mẫu CR-V hybrid từ năm 2026- Ảnh 1.

Honda Việt Nam (HVN) cho biết sẽ bắt đầu lắp ráp mẫu xe CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ đầu năm 2026. Đây là lần đầu tiên phiên bản hybrid của mẫu SUV này được sản xuất trong nước, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc như hiện nay.

Theo Honda, việc nội địa hóa CR-V e:HEV nằm trong chiến lược mở rộng sản xuất và chuyển dịch sang các dòng xe thân thiện môi trường. Bước đi này được xem là nỗ lực của hãng nhằm đáp ứng xu hướng điện hóa phương tiện giao thông đang diễn ra tại Việt Nam và trên toàn cầu.

Trong bối cảnh thị trường ô tô ghi nhận sự chuyển dịch mạnh sang các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, Honda là một trong những hãng sớm giới thiệu công nghệ hybrid tại Việt Nam. Từ năm 2023 đến nay, hãng đã lần lượt ra mắt các mẫu Civic e:HEV, HR-V e:HEV và CR-V e:HEV, thuộc các phân khúc khác nhau, nhằm mở rộng lựa chọn cho người dùng.

Công nghệ e:HEV của Honda sử dụng hệ thống truyền động gồm động cơ xăng kết hợp hai mô tơ điện, cho phép xe vận hành ở nhiều chế độ khác nhau tùy điều kiện giao thông, giúp tiết kiệm nhiên liệu khoảng 30% so với động cơ thuần xăng. Ngoài ra, mô hình hybrid được xem là giải pháp trung gian hợp lý trong giai đoạn Việt Nam từng bước tiến tới phổ cập xe điện, khi vừa thân thiện môi trường, vừa không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc còn hạn chế.

Tại Việt Nam, Honda CR-V là một trong những mẫu SUV hạng C bán chạy nhất thị trường. Việc bổ sung thêm phiên bản hybrid và tiến hành lắp ráp trong nước có thể giúp hãng tăng sức cạnh tranh về giá, đồng thời rút ngắn thời gian giao xe cho khách hàng.

Honda cho biết việc lắp ráp CR-V e:HEV tại Việt Nam sẽ giúp hãng chủ động hơn về nguồn cung, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu. Cùng với đó, việc sản xuất tại chỗ cũng được kỳ vọng đóng góp vào mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ô tô nội địa, tăng tỷ lệ nội địa hóa linh kiện trong tương lai.

CR-V e:HEV hiện được đánh giá cao về khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu. Mẫu xe từng đạt một số giải thưởng trong nước như “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình” (Better Choice Awards 2024) và “Xe Hybrid của năm” 2025. Trong tháng 9, có 273 chiếc CR-V e:HEV được bán ra thị trường. Tính từ đầu năm, CR-V e:HEV đạt doanh số tổng cộng 1.558 chiếc.

HVN đang tái định vị vai trò của nhà máy Phú Thọ, không chỉ là cơ sở lắp ráp xe động cơ đốt trong mà còn hướng tới sản xuất các dòng xe lai điện, phù hợp với lộ trình trung hòa carbon đến năm 2050 mà Chính phủ Việt Nam đặt ra.

'Xe ga quốc dân' của Honda ra mắt giá từ 31 triệu đồng: siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,69L/100 km, sẵn sàng thay thế Vision

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga, Lào cùng đưa sang Việt Nam hàng trăm nghìn tấn hàng quan trọng: Nước ta sử dụng gấp 3 lần trung bình thế giới, là ‘chìa khóa’ cho ngành nông sản

Nga, Lào cùng đưa sang Việt Nam hàng trăm nghìn tấn hàng quan trọng: Nước ta sử dụng gấp 3 lần trung bình thế giới, là ‘chìa khóa’ cho ngành nông sản Nổi bật

Đối thủ sầu riêng của Việt Nam, Thái Lan tăng tốc tại thị trường châu Âu, Mỹ: xuất khẩu gấp 3 lần, Trung Quốc vẫn là 'mỏ vàng' lớn nhất

Đối thủ sầu riêng của Việt Nam, Thái Lan tăng tốc tại thị trường châu Âu, Mỹ: xuất khẩu gấp 3 lần, Trung Quốc vẫn là 'mỏ vàng' lớn nhất Nổi bật

Volkswagen Golf ra mắt Việt Nam: Giá từ 798 triệu đồng, 6 phiên bản, mạnh nhất gần 320hp, thách thức Civic

Volkswagen Golf ra mắt Việt Nam: Giá từ 798 triệu đồng, 6 phiên bản, mạnh nhất gần 320hp, thách thức Civic

17:23 , 31/10/2025
Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị cáo buộc che giấu doanh thu 86 tỷ đồng

Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị cáo buộc che giấu doanh thu 86 tỷ đồng

16:20 , 31/10/2025
Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm để gián đoạn kiểm nghiệm sầu riêng

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm để gián đoạn kiểm nghiệm sầu riêng

14:30 , 31/10/2025
Đây là cách CEO công ty 5.000 tỷ USD bán hàng: Uống bia, ăn gà rán với Chủ tịch Samsung, Jensen Huang lập tức chốt xong đơn 50.000 GPU

Đây là cách CEO công ty 5.000 tỷ USD bán hàng: Uống bia, ăn gà rán với Chủ tịch Samsung, Jensen Huang lập tức chốt xong đơn 50.000 GPU

14:17 , 31/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên