Hợp tác thúc đẩy thanh toán số dịch vụ công tại Việt Nam

Sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ, ngân hàng, tổ chức tài chính và các doanh nghiệp công nghệ đang đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới một nền kinh tế số hiện đại.

Hiện nay, Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến trong việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các cổng dịch vụ công cấp tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng thanh toán số cho các dịch vụ này vẫn còn hạn chế. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mặc dù giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, thói quen sử dụng tiền mặt vẫn phổ biến, đặc biệt ở các khu vực nông thôn. Hạ tầng thanh toán số tại một số địa phương chưa đồng bộ, cùng với việc người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, còn thiếu kỹ năng sử dụng các nền tảng trực tuyến, là những rào cản lớn.

Để giải quyết các vấn đề này, nhiều chương trình hợp tác đã được triển khai.

Mới đây, Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, vừa công bố hợp tác với Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC (ETC) và Công ty Cổ phần Dịch vụ EPAY (EPAY), hai đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thông tin và thanh toán số tại Việt Nam, triển khai các giải pháp chấp nhận thanh toán và phát hành thẻ.

Sự hợp tác này hướng đến mục tiêu mang lại trải nghiệm thanh toán ưu việt hơn cho người dân, đồng thời thúc đẩy thanh toán số và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số các dịch vụ công trên cả nước.

Sáng kiến hợp tác này khẳng định cam kết của Visa trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và tài chính toàn diện tại Việt Nam, thông qua việc mở rộng hệ sinh thái thanh toán số. Việc triển khai Dịch vụ Giá trị Gia tăng (VAS) của Visa sẽ cho phép ETC-EPAY cung cấp thêm các dịch vụ thanh toán trong lĩnh vực tài chính, giao thông, hải quan và y tế, góp phần tạo động lực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế số Việt Nam.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: "Visa cam kết đồng hành cùng các tổ chức tại Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán số. Hợp tác với ETC-EPAY là một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn của chúng tôi về một Việt Nam số, nơi mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ thanh toán an toàn, tiện lợi và hiệu quả".

Ông Hà Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC, cho biết: "ETC rất vinh dự khi hợp tác với Visa, một đối tác uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán số. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ giúp ETC nâng cao năng lực cung cấp các giải pháp thanh toán số tiên tiến cho khách hàng, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam".

Dựa trên nền tảng Thỏa thuận ghi nhớ (MOU) về hợp tác toàn diện trong lĩnh vực dịch vụ công được ký kết giữa Visa và ETC-EPAY vào tháng 8 năm 2024, hai bên đã và đang tích cực phối hợp để xây dựng và triển khai các giải pháp thiết thực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ công trên toàn quốc. Giải pháp này bao gồm thanh toán phí không dừng, thanh toán tự động tại các kiosk bệnh viện, phát hành thẻ ảo với hạn mức thấp và thủ tục nhanh, tạo điều kiện cho người dùng chủ động thanh toán dịch vụ tiện ích. Sự hợp tác chặt chẽ giữa Visa và ETC-EPAY hứa hẹn sẽ mang lại những giá trị gia tăng cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.