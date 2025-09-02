HOSE cập nhật cổ phiếu bị cắt margin tháng 9, danh sách không được giao dịch ký quỹ gồm 71 mã gồm loạt tên tuổi “hot” HAG, NVL, LDG, BCG, HVN…

HOSE vừa có thông báo bổ sung 4 cổ phiếu là C32 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2, HAP - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco, VPH - Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng vào diện chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Nguyên nhân đều do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 là số âm.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2025, C32 lỗ ròng hơn 4,4 tỷ đồng, HAP lỗ ròng hơn 13 tỷ, VPH lỗ ròng hơn 9,4 tỷ.

Cùng với đó, mã và VTO - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco cũng bị HOSE cắt margin cho Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

Tính đến ngày 29/8/2025, số lượng cổ phiếu bị cắt margin trên HoSE là 71 mã. Trong đó, có một số mã đáng chú ý như HAG, NVL, LDG, BCG, HVN, VPL, ORS,..

Các nguyên nhân được HOSE đưa ra bao gồm chứng khoán thuộc diện cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch; lợi nhuận sau thuế là số âm, báo cáo kiểm toán có ý kiến của đơn vị kiểm toán; thời gian niêm yết dưới 6 tháng…

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 65 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này.