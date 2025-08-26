HOSE phát cảnh báo khẩn tới nhà đầu tư về các tài liệu giả mạo

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa phát đi thông báo về hình ảnh giả mạo. Cụ thể, HOSE cho biết đã tiếp nhận thông tin từ nhà đầu tư qua đường dây hotmail ( [email protected] ) về những hình ảnh liên quan đến Sở.

Cụ thể, hình ảnh thể hiện các văn bản về hoạt động gói đầu tư cố định với nhiều yếu tố dụ dỗ nhà đầu tư tham gia như có bảo hiểm hoàn vốn, số lượng đăng ký giới hạn.

HOSE khẳng định hình ảnh thông tin trên là không đúng và đã bị giả mạo. HOSE cảnh báo nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin không xác thực, đặc biệt là các hình ảnh tài liệu mạo danh HOSE như “Quyết định hoạt động gói đầu tư”, “hợp đồng hợp tác đầu tư” các tài liệu, văn bản sử dụng hình ảnh con dấu và chữ ký giả mạo HOSE.

Để tham khảo công bố thông tin của các thành viên thị trường cũng như các thông báo của SGDCK TP.HCM, nhà đầu tư vui lòng truy cập trang thông tin điện tử chính thức của SGDCK TP.HCM “ www.hsx.vn ” và trang fanpage https://www.facebook.com/Hochi... .