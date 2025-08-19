HoSE yêu cầu Viconship giải trình việc cổ phiếu VSC tăng trần 5 phiên liên tiếp

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC) giải trình về việc cổ phiếu VSC tăng trần 5 phiên liên tiếp.

Cụ thể, qua công tác giám sát giao dịch cổ phiếu VSC, HoSE nhận thấy giá cổ phiếu đã tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 12/8/2025 đến ngày 18/8/2025.

Căn cứ quy định tại Khoản 1q Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Đồng thời căn cứ công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc HoSE yêu cầu tổ chức niêm yết trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sản từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu.

Do đó, HoSE đề nghị Viconship thực hiện công bố thông tin theo các quy định đã nêu trên.

Ảnh minh họa

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu VSC, mới đây, trong phiên giao dịch ngày 14/8/2025, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) đã bán ra thành công hơn 15 triệu cổ phiếu VSC.

Sau giao dịch, quỹ này giảm sở hữu cổ phiếu VSC từ hơn 25,5 triệu cổ phiếu xuống còn 10,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,82% xuống còn 2,8% và chính thức rời ghế cổ đông lớn tại Viconship.

Đáng chú ý, thời gian gần đây VietinBank Capital đã liên tiếp thực hiện các giao dịch bán ra cổ phiếu VSC nhằm mục đích giảm tỷ lệ sở hữu tại Viconship.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 12/8/2025, VietinBank Capital đã bán ra thành công 15 triệu cổ phiếu VSC; ngày 29/7/2025 bán ra 10,1 triệu cổ phiếu; ngày 25/7/2025, bán ra 17,5 triệu cổ phiếu VSC.

Trong một diễn biến khác, mới đây Viconship đã bắt tay cùng Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) để thành lập doanh nghiệp mới có tên là Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines.

Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập này thuộc loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên, trụ sở chính được đặt tại Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải, TP.Hải Phòng.

Vốn điều lệ dự kiến là 1.000 tỷ đồng, trong đó Xếp dỡ Hải An góp 400 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 40% và cử ông Vũ Thanh Hải- đại diện toàn bộ phần vốn góp này.

Còn Viconship sẽ góp 60% vốn điều lệ, tương đương 600 tỷ đồng và ủy quyền cho ông Tạ Công Thông- Tổng Giám đốc VSC là người đại diện phần vốn góp này.



