Hot hơn cả sắc vóc Nhã Phương khi bầu lần 3 chính là khoảnh khắc 2 giây vô tình lọt vào ống kính!

Mới đây, showbiz Việt tưng bừng khi Nhã Phương xác nhận chuẩn bị chào đón nhóc tỳ thứ 3. Sau đó, nữ diễn viên cũng đăng ảnh hậu trường khoảnh khắc công bố tin vui của gia đình. Có thể thấy, dường như Nhã Phương chỉ mới quá giai đoạn đầu thai kỳ, vóc dáng cô chưa có quá nhiều thay đổi. Mẹ bầu vẫn rất tươi tắn, nhí nhảnh pha trò cùng chồng và 2 con. Tuy nhiên, nhân vật chiếm tâm điểm trong clip này chính là bé Destiny - ái nữ đầu lòng của cặp đôi.

Chỉ với vỏn vẹn vài giây xuất hiện trong đoạn clip, con gái lớn của cặp đôi đã ngay lập tức khiến cộng đồng mạng thích thú. Tiểu thư của vợ chồng sao hạng A sở hữu gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn long lanh, nụ cười e thẹn. Nhiều khán giả nhận xét, càng lớn ái nữ của Trường Giang - Nhã Phương càng bộc lộ rõ nét đẹp di truyền từ cả bố lẫn mẹ. Điều khiến người hâm mộ thích thú hơn cả chính là thần thái lanh lợi, ánh mắt sáng và cách biểu cảm rất tự nhiên trước ống kính, không hề gượng gạo.

Hậu trường bức ảnh gây bão của vợ chồng Nhã Phương và Trường Giang

Nhã Phương chưa có quá nhiều sự thay đổi khi bầu lần 3, cô nhí nhố chụp ảnh cùng chồng và con

Bé Destiny lộ cận dung mạo càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu như "bản sao" của mẹ

Từng giữ kín dung mạo nhóc tỳ nhưng gần đây vợ chồng Nhã Phương đã thoải mái hơn khi "flex" tiểu công chúa

Đằng sau sự đáng yêu ấy là cách nuôi dạy con khéo léo, tinh tế của Nhã Phương. Dù bận rộn lịch trình nghệ thuật, nữ diễn viên luôn ưu tiên thời gian dành cho con, chú trọng giáo dục nhân cách và sự tự lập ngay từ nhỏ. Trong nhiều lần chia sẻ, Nhã Phương thừa nhận cô không áp đặt mà lựa chọn lắng nghe, trò chuyện để hiểu con hơn, tạo cho con môi trường phát triển tự nhiên và thoải mái nhất.

Vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương từng giữ kín dung mạo con khi bé, đến khi bé cứng cáp mới thoải mái chia sẻ với công chúng. 2 nhóc tỳ của cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng bố mẹ trong những dịp quan trọng. Nam danh hài khoe con gái xinh xắn giống mẹ còn con trai rất kháu khỉnh, dễ thương. Nhã Phương từng tiết lộ ý nghĩa 2 cái tên của con: "Mọi người tưởng anh Trường Giang đã nghĩ gì sâu sắc lắm đúng không, nhưng không phải đâu. Bé Hope là tên một ca sĩ Kpop mà chồng tôi thích, bạn ấy tên là J-Hope. Còn tên bé Destiny là câu chuyện tình cảm của 2 vợ chồng, như định mệnh".

Con trai của Trường Giang được nhận xét có nhiều đường nét giống hệt bố

Trường Giang và Nhã Phương từng xảy ra bất đồng vì cách chăm sóc, nuông chiều con khác biệt: "Tôi hay cãi nhau với vợ vì cách nuôi con. Cứ gọi 'cục cưng', 'cục vàng" này nọ. Nó biết mình cưng nó là nó hư, cứ nuôi dạy bình thường thôi. Khi con đi trúng cạnh bàn bị té, người trong nhà nói do cái bàn để dỗ dành con. Tôi nói không được, con té là do con đi đứng không cẩn thận. Dỗ con kiểu kia mãi thì sau này con có tâm lý đổ lỗi, mọi người mọi việc đều là sai với con thì sao?".

Chia sẻ về 2 lần làm mẹ trước đó, Nhã Phương từng nói: "Mình có 2 bé, 2 bé đến vào những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Ví dụ như với Destiny, nói thật luôn chắc mọi người cũng biết rồi, lúc đó Phương và ông xã chưa kết hôn, vậy nên mình có những áp lực do chính mình tạo ra. Rồi mình bị trầm cảm nhẹ. Phương không biết mọi người làm sao chứ riêng Phương là hay mắng chồng. Cái trầm cảm của Phương là sao lúc nào mình cũng chửi chồng hết vậy. Nhưng sang đến lúc sinh em bé Hope thì nó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Kiểu như là với bé đầu, chồng Phương hỗ trợ hết mình từ ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện, được làm công việc mình yêu thích và không phải vướng bận điều gì. Vì đã có cái guồng tốt hơn nên khi sinh bé Hope, mình không lăn tăn gì cả".

