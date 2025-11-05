Hot: Ronaldo đích thân xác nhận thời gian tổ chức đám cưới với Georgina, mức độ xa hoa khiến ai cũng bất ngờ

Trong cuộc trò chuyện với Piers Morgan trên kênh YouTube Piers Morgan Uncensored, siêu sao người Bồ cho biết chính hai cô con gái nhỏ là người thuyết phục anh "chốt đơn" cho màn cầu hôn bằng nhẫn kim cương triệu đô dành tặng Georgina.

"Vì các con gái đã nói: Bố, cưới mẹ đi!" - Ronaldo lần đầu tiết lộ lý do cầu hôn Georgina

"Georgina luôn mơ có một chiếc nhẫn kim cương thật đẹp. Tôi tìm được một chiếc cô ấy rất thích. Rồi hai cô con gái chạy vào nói: "Bố sẽ tặng nhẫn cho mẹ và cưới mẹ chứ?". Khi đó tôi biết - đúng là thời điểm thích hợp. Tôi nói: "Được rồi, vì các con mà giờ là lúc rồi".

Khoảnh khắc cầu hôn được bạn của Ronaldo quay lại, và Georgina thậm chí không tin nổi điều đang diễn ra. "Cô ấy hỏi tôi có nói thật không. Cô ấy không tin nổi", Ronaldo cười.

Ronaldo sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau

Khi được hỏi vì sao chờ đến năm nay mới cầu hôn, siêu sao Bồ Đào Nha thẳng thắn: "Mọi thứ đến vào thời điểm thích hợp. Tôi muốn cưới cô ấy không chỉ vì cô ấy là mẹ của các con tôi, mà vì cô ấy là người phụ nữ tôi yêu nhất. Cô ấy là tình yêu của đời tôi".

Ronaldo và Georgina gặp nhau năm 2016 khi cô làm việc tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Từ đó, cô luôn đồng hành cùng anh trong mọi giai đoạn - từ sự nghiệp đến đời sống riêng.

"Cô ấy chăm sóc tôi, chăm sóc gia đình, chăm sóc ngôi nhà. Cô ấy có mọi điều tôi yêu thích - và điều quan trọng nhất là, cô ấy hiểu tôi", CR7 chia sẻ.

Đời thường ngọt ngào của Ronaldo và vợ sắp cưới

Thời gian tổ chức lễ cưới

Dù chưa ấn định ngày cưới, Ronaldo tiết lộ anh muốn chờ sau World Cup mùa hè tới (diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada) mới tổ chức hôn lễ.

"Cô ấy không thích tiệc tùng xa hoa, nên đám cưới của chúng tôi sẽ giản dị thôi", anh nói. Ở tuổi 40, Ronaldo khẳng định: "Kết hôn không thay đổi gì cả - đó chỉ là một chương đẹp trong cuộc đời tôi".

Câu chuyện của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez bắt đầu năm 2016 - khi cô gái Tây Ban Nha 22 tuổi làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid, còn anh là siêu sao lớn nhất hành tinh. Chỉ sau một ánh nhìn, Ronaldo đã "say nắng" và tìm cách gặp lại Georgina trong một sự kiện thời trang vài ngày sau đó.

Từ những buổi hẹn hò kín đáo ở Madrid, mối quan hệ của cả hai nhanh chóng phát triển. Georgina trở thành người luôn ở bên Ronaldo trong những giai đoạn thăng trầm nhất - từ thời đỉnh cao ở Real Madrid, rời Juventus, cho đến chuyển sang Al-Nassr ở Saudi Arabia.

Cô cũng là người duy nhất được anh công khai gọi là "tình yêu của đời mình". Ronaldo từng thừa nhận: "Georgina giúp tôi có cảm giác như ở nhà, bất kể tôi đang ở đâu. Cô ấy là điểm tựa của tôi".

Giờ đây, sau gần 9 năm bên nhau và có với nhau hai cô con gái, tình yêu của CR7 và Georgina vẫn khiến người hâm mộ tin vào khái niệm "định mệnh" - rằng giữa hàng triệu người, đôi khi chỉ cần một ánh nhìn trong cửa hàng Gucci là đủ để thay đổi cả cuộc đời.