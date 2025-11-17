Huế bừng sáng trong chương trình nghệ thuật “A Premier Show – Heritage in Harmony”

Di sản thăng hoa trong vũ khúc nghệ thuật và công nghệ

Chương trình nghệ thuật "A Premier Show – Heritage in Harmony" giới thiệu dự án Cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A, B, C khu chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (tên thương mại: Hue Heritage) đã diễn ra trong không gian sang trọng của khách sạn Indochine Palace, thành phố Huế. Đây là lần đầu tiên Đất Xanh Miền Trung tổ chức một đại tiệc nghệ thuật quy mô lớn, hoành tráng tại Cố đô.

Sau phần mở màn ấn tượng với tiết mục múa quạt phong cách Tutting, tiếng violin của Hoàng Rob vang lên giữa không gian huyền ảo, với tiết mục mở đầu "Tung cánh". Trên sân khấu, công nghệ Hologram 3D tạo nên những dải hình ảnh chuyển động sống động, kết hợp cùng ánh sáng và vũ đạo đương đại, khiến người xem như lạc vào thế giới nơi di sản được tái hiện bằng công nghệ.

Nghệ sĩ violin Hoàng Rob trình diễn ca khúc "Tung cánh" trong không gian Hologram 3D, nơi âm nhạc và công nghệ hòa quyện tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo.

Phần trình diễn được đông đảo khán giả mong chờ tại "A Premier Show – Heritage in Harmony" là liveshow của ca sĩ Văn Mai Hương. Nữ ca sỹ khiến khán phòng ngỡ ngàng với phần trình diễn có công nghệ 3D Mapping xuất hiện, tạo nên những lớp ánh sáng uyển chuyển, nơi Đại Nội, Cầu Trường Tiền và Sông Hương hiện lên đầy mê hoặc, hòa cùng giọng hát thành bản giao hưởng di sản cùng tôn vinh vẻ đẹp Huế đương đại.

Màn trình diễn của ca sĩ Văn Mai Hương gây ngỡ ngàng khi ứng dụng công nghệ 3D Mapping trên sân khấu.

Từ Huế xưa đến Hue Heritage nay – kiệt tác nhà ở mang tinh thần di sản

Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên dự án căn hộ cao cấp Hue Heritage (Khu chung cư Đống Đa – TP Huế) được giới thiệu rộng rãi đến khách hàng và đối tác. Thông qua chương trình, chân dung dự án hiện lên rõ nét: một không gian sống kết nối quá khứ – tương lai, sở hữu tầm nhìn hướng sông Hương và vị trí trung tâm giúp cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống văn hóa, giáo dục, y tế và thương mại của thành phố.

Hue Heritage được phát triển với hệ tiện ích nội khu phong phú, từ không gian xanh, hồ bơi bốn mùa đến khu thể thao và bãi đỗ xe quy mô lớn, tất cả được quy hoạch đồng bộ nhằm kiến tạo chuẩn sống tiện nghi và sang trọng.

Dự án còn tạo dấu ấn với giải pháp chống ngập toàn diện, bao gồm cao độ nền vượt mức lụt lịch sử, hệ cửa, vách chống ngập tầng hầm cùng hệ thống van, cảnh báo và bơm tự động, đảm bảo vận hành an toàn trong mọi điều kiện thời tiết.

Các căn hộ đạt tiêu chuẩn hoàn thiện 5 sao, chú trọng thẩm mỹ và độ tinh xảo trong từng chi tiết, thể hiện đẳng cấp của một không gian sống cao cấp giữa lòng di sản. Với tâm huyết của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Đống Đa cùng đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Miền Trung, Hue Heritage khẳng định sức hấp dẫn của một dự án xứng tầm với tuyên ngôn "Di sản tinh hoa – Cuộc sống đẳng cấp".

Kiệt tác kiến trúc giữa lòng cố đô Hue Heritage, nơi vẻ đẹp di sản được tái sinh trong không gian sống hiện đại, khẳng định sức hút đặc biệt ngay trong lễ ra mắt.

Quà tặng tri ân lên đến 2,5 tỷ đồng

Không khí sự kiện tiếp tục bùng nổ trong phần bốc thăm may mắn với loạt giải thưởng hấp dẫn. Nhiều phần quà giá trị đã tìm được chủ nhân, bao gồm chiếc Honda SH 125i trị giá gần 76,5 triệu đồng, 5 chỉ vàng SJC 9999 trị giá hơn 74,7 triệu đồng cùng nhiều phần quà khác được trao trực tiếp ngay trong chương trình.

Đáng chú ý, Đất Xanh Miền Trung tạo dấu ấn mạnh mẽ tại sự kiện khi công bố giải thưởng đặc biệt, một chiếc Mercedes-Benz E-Class Exclusive trị giá gần 2.5 tỷ đồng. Những khách hàng của dự án Hue Heritage sẽ được nhận tấm vé may mắn để tham dự chương trình bốc thăm siêu xe, dự kiến được tổ chức sau khi dự án hoàn tất các thủ tục tất toán. Màn ra mắt giải thưởng quy mô này không chỉ làm bùng nổ không khí sự kiện, mà còn tăng thêm sự hứng khởi cho hành trình tìm hiểu và trở thành chủ nhân của Hue Heritage.

Đất Xanh Miền Trung công bố chương trình bốc thăm với giải thưởng siêu xe gần 2,5 tỷ đồng dành cho khách hàng tại dự án Hue Heritage

Chương trình nghệ thuật khép lại, để lại dư âm sâu lắng về vẻ đẹp di sản vàng son được thắp sáng trong nhịp sống thời đại mới, nơi Huế xưa và Huế nay gặp gỡ trong kiệt tác mang tên Hue Heritage. "A Premier Show – Heritage in Harmony" với những màn trình diễn đỉnh cao chính là món quà nghệ thuật nhà phát triển bất động sản Đất Xanh Miền Trung gửi tặng những người yêu văn hóa, lời tri ân dành cho vùng đất Cố đô.