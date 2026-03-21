Huế: Điều chỉnh 5 vị trí quy hoạch tại khu Chân Mây – Lăng Cô

21-03-2026 - 16:44 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Quy hoạch chung Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế) đến năm 2045 vừa được điều chỉnh với 5 vị trí cục bộ, đáng chú ý là hoán đổi chức năng sử dụng đất giữa khu logistics và công nghiệp, bổ sung quỹ đất xây dựng trung tâm hành chính, đồng thời điều chỉnh hạ tầng giao thông kết nối cảng biển.

Ngày 21/3, thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp TP. Huế cho biết vừa phối hợp chính quyền địa phương tổ chức công bố Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô) đến năm 2045 theo Quyết định số 597/QĐ-UBND của UBND TP. Huế.

Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô điều chỉnh 5 vị trí quy hoạch.

Theo đó, quy hoạch Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô được điều chỉnh tại 5 vị trí cục bộ, tập trung vào sắp xếp lại chức năng sử dụng đất và hoàn thiện hạ tầng.

Đáng chú ý, khu vực 1 (khoảng 21 ha) được chuyển đổi toàn bộ từ đất dịch vụ công cộng sang đất hỗn hợp dịch vụ - công cộng và cơ quan trụ sở. Đây là quỹ đất dự kiến bố trí trung tâm hành chính xã Chân Mây - Lăng Cô cùng các công trình công cộng, góp phần hình thành hạt nhân quản lý - dịch vụ cho khu vực.

Ở quy mô lớn hơn, hai khu vực 2 và 5 (khoảng 29,7 ha) được hoán đổi chức năng sử dụng đất. Theo đó, khu vực 2 chuyển từ đất trung tâm tiếp vận hàng hóa, thương mại dịch vụ đầu mối sang đất phát triển công nghiệp, kho tàng; trong khi khu vực 5 chuyển theo hướng ngược lại, trở thành trung tâm logistics và thương mại . Việc điều chỉnh này nhằm tối ưu hóa không gian phát triển, phù hợp nhu cầu thực tế và định hướng thu hút đầu tư.

Đối với hạ tầng, các khu vực 3 và 4 được điều chỉnh tuyến giao thông kết nối giữa đường đi cảng biển Chân Mây và tuyến đường gom song hành, đồng thời điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất trên diện tích khoảng 0,51ha, góp phần tăng hiệu quả kết nối và khai thác cảng.

Theo UBND TP. Huế, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm đảm bảo đồng bộ với các định hướng lớn như Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và quy hoạch chung đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn 2065 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch hướng đến xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô trở thành khu kinh tế tổng hợp, có hạ tầng đồng bộ, hiện đại; gắn kết phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch với đô thị; nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư và nguồn lực phát triển. Đồng thời, đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các dự án và kiểm soát hoạt động xây dựng theo định hướng đã được phê duyệt.

Thu mua phế liệu bìa carton có doanh thu trên 3 tỷ đồng, thiếu hóa đơn đầu vào phải xử lý ra sao? Cơ quan Thuế giải đáp

Theo Ngọc Văn

Tiền Phong

Được VinFast, TH, FPT... đầu tư mạnh mẽ, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á ngỏ ý muốn hợp tác với Việt Nam trên loạt lĩnh vực

Được VinFast, TH, FPT... đầu tư mạnh mẽ, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á ngỏ ý muốn hợp tác với Việt Nam trên loạt lĩnh vực Nổi bật

Hà Nội sắp họp bầu nhân sự, xem xét đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội sắp họp bầu nhân sự, xem xét đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 Nổi bật

Chính phủ cho phép điều chỉnh giá xăng dầu khi nào?

Chính phủ cho phép điều chỉnh giá xăng dầu khi nào?

16:39 , 21/03/2026
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu

16:34 , 21/03/2026
Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thu hồi thêm 200ha đất

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thu hồi thêm 200ha đất

15:51 , 21/03/2026
Việt Nam sắp có thêm khu kinh tế cửa khẩu quy mô gần 60.000 ha, là đầu mối quan trọng với Lào

Việt Nam sắp có thêm khu kinh tế cửa khẩu quy mô gần 60.000 ha, là đầu mối quan trọng với Lào

15:15 , 21/03/2026

