Hưng Thịnh Land được chấp thuận kéo dài kỳ hạn 1 lô trái phiếu thêm 2 năm

Công ty CP Hưng Thịnh Land mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, người sở hữu trái phiếu, công bố thông tin bất thường của trái phiếu H79CH2225002.

Theo Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu, Người sở hữu trái phiếu đã đồng ý thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu H79CH2225002. Cụ thể, Người sở hữu trái phiếu chấp thuận cho phép hủy bỏ sự kiện vi phạm do Tổ chức phát hành không thanh toán đầy đủ tiền lãi trái phiếu phải thanh toán cho Người Sở Hữu trái phiếu H79CH2225002 vào Ngày Thanh Toán Lãi theo Thông Báo Sự Kiện Vi Phạm số: 1151/2023/TB-K.NHĐT ngày 15/11/2023 và các thông báo khác (nếu có) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Tổ chức phát hành được kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thêm 2 năm kể từ ngày 23/3/2025 và đáo hạn vào ngày 23/3/2027.

Kỳ tính lãi áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 23/03/2025 cho đến ngày 23/03/2027: là 24 (hai mươi tư) tháng, Lãi trái phiếu được thanh toán vào ngày đáo hạn với lãi suất 11%năm.

Người sở hữu trái phiếu H79CH2225002 chấp thuận cho phép Tổ chức phát hành được gia hạn thời hạn thanh toán Lãi trái phiếu của các Kỳ thanh toán lãi ngày 23/09/2023, Kỳ thanh toán lãi ngày 23/12/2023, Kỳ thanh toán lãi ngày 23/03/2024; Kỳ thanh toán lãi ngày 23/06/2024, Kỳ thanh toán lãi ngày 23/09/2024, Kỳ thanh toán lãi ngày 23/12/2024, Kỳ thanh toán lãi ngày 23/03/2025 chậm nhất vào ngày 23/03/2027;

Chấp thuận cho phép Tổ chức phát hành được miễn thanh toán lãi phạt do chậm trả lãi của các Kỳ thanh toán lãi ngày 23/09/2023, Kỳ thanh toán lãi ngày 23/12/2023, Kỳ thanh toán lãi ngày 23/03/2024; Kỳ thanh toán lãi ngày 23/06/2024, Kỳ thanh toán lãi ngày 23/09/2024, Kỳ thanh toán lãi ngày 23/12/2024, Kỳ thanh toán lãi ngày 23/03/2025.

Được biết, lô H79CH2225002 do Hưng Thịnh Land phát hành ngày 23/3/2022 với giá trị phát hành là 700 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu là 3 năm.

Một dự án của Hưng Thịnh Land. Ảnh: Hưng Thịnh Land

Hưng Thịnh Land được biết đến là công ty con, quản lý mảng bất động sản của Tập đoàn Hưng Thịnh. Doanh nghiệp hiện đang sở hữu và phát triển 59 dự án trải dài khắp các tỉnh thành trên cả nước, với quỹ đất hơn 3.300 ha ở những vị trí chiến lược.

Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như: Moonlight Avenue (TP.HCM), New Galaxy Nha Trang (Khánh Hoà), New Galaxy (TP.HCM), Grand Center Quy Nhon (Gia Lai),...

Về tình hình kinh doanh, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu ở mức hơn 18.538 tỷ đồng, tăng 313 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Bán niên 2025, Hưng Thịnh Land báo lãi ròng gần 15 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ tới hơn 632 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II/2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cải thiện từ 62.368 tỷ đồng về 54.928 tỷ đồng; gấp 2,96 lần vốn chủ sở hữu. Nợ giảm chủ yếu là do nợ vay từ phát hành trái phiếu giảm 1.687 tỷ đồng, về 15.477 tỷ đồng; nợ phải trả khác cũng giảm tới 6.360 tỷ đồng, về mức 36.787 tỷ đồng.



