Hưng Thịnh Quy Nhơn tất toán trước hạn 2 lô trái phiếu 4.000 tỷ đồng

Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Hưng Thịnh Quy Nhơn) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu, công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 1-7/8/2025, Hưng Thịnh Quy Nhơn đã tiến hành mua lại 25 triệu trái phiếu mã HQNCH2124003 với giá trị mua lại thực tế gần 102.622 đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị mua lại gần 2.566 tỷ đồng; qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.

Cũng trong khoảng thời gian trên, doanh nghiệp còn tiến hành tất toán lô trái phiếu HQNCH2124004 với giá mua lại thực tế hơn 101.778 đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị mua lại gần 1.527 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Cả 2 lô trái phiếu đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyển, được bảo lãnh thanh toán và được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cổ định và lãi suất thả nổi,...

Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được tổ chức phát hành dùng để bổ sung

vốn hoạt động, thực hiện các hoạt động mua bán sáp nhập công ty hoặc dự án bất động sản, và/hoặc hợp tác với (các) đối tác để phát triển các dự án bất động sản tiềm năng.

Tài sản bảo đảm gồm động sản, quyền tài sản, các khoản thu phát sinh từ hoặc liên quan đến một số dự án thành phần thuộc Dự án tại xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn (cũ), thuộc Khu Kinh Tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai); Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã hình thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai của một số hoặc toàn bộ các khu đất thuộc Dự án tại xã Nhơn Hải; ác tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan được bổ sung, thay thể tại từng thời điểm nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu.

Một số tài sản bảo đảm có thể được chia sẻ với các nghĩa vụ trái phiếu HTQNB2124001 và HTQNB2124002.

Được biết, cả 2 lô trái phiếu HTQNB2124001 và HTQNB2124002 phát hành năm 2021. Tháng 7/2024, doanh nghiệp này đã tất toán trước hạn 2 lô này với tổng giá trị mua lại là 1.000 tỷ đồng.

Liên quan đến tình hình mua lại trái phiếu của Hưng Thịnh Quy Nhơn, ngày 3/4/2025, doanh nghiệp này tiến hành mua lại 600 tỷ đồng trái phiếu HQNCH2124007, đưa giá trị còn lưu hành của lô này về 300 tỷ đồng.

Lô HQNCH2124007 được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của tổ chức phát hành, cụ thể là bồi hoàn/thanh toán các chi phí đã chi/còn phải chi vào các Dự án do tổ chức phát hành làm chủ đầu tư.

Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.

Phối Cảnh Tổng Quan Dự Án Grand Center Quy Nhơn. Ảnh: Hưng Thịnh

Tài sản bảo đảm gồm: Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả các tài sản hiện có và hình thành trong tương lai) liên quan đến thửa đất có diện tích 2.916,2 m2 tại Phường Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) thuộc sở hữu của tổ chức phát hành, được sử dụng để thực hiện khu chung cư và thương mại dịch vụ cao tầng (Block A), thuộc dự án Khu phức hợp Văn phòng, Khách sạn và Căn hộ (Grand Center Quy Nhon), do tổ chức phát hành là chủ đầu tư; Quyền tài sản hiện có và phát sinh trong tương lai từ và/hoặc liên quan Dự Án (bao gồm cả Tài Khoản Thế Chấp) và bất kỳ tài sản nào khác được sử dụng nhằm mục đích bảo đảm cho Trái Phiếu (nếu có).

Ngoài ra, lô HQNCH2124007 còn được bảo lãnh cá nhân bởi ông Nguyễn Đình Trung và bảo lãnh của tổ chức là Công ty CP Hưng Thịnh Land.

Trái chủ là một tổ chức tín dụng trong nước; đơn vị đứng ra thu xếp cho đợt phát hành này là Công ty CP Chứng khoán VPS; đại lý quản lý tài sản là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Ngoài ra, cũng trong năm 2021, Hưng Thịnh Quy Nhơn còn phát hành 2 lô trái phiếu khác gồm: HQNCH2124005 và HQNCH2124006.

CTCP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn được thành lập từ năm 2018, là một trong những thành viên trực thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh. Trụ sở tại Lô K20, Khu dân cư Hưng Thịnh, đường Chế Lan Viên, khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Cường.

Được biết, doanh nghiệp này là đơn vị triển khai các dự án tại tỉnh Bình Định như khu đô thị lấn biển Mũi Tấn Quy Nhơn, tổ hợp căn hộ - văn phòng Grand Center Quy Nhơn và nổi tiếng nhất là khu du lịch Merryland Quy Nhơn.