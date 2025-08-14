Hưng Yên chốt ngày khởi công dự án giao thông 9.300 tỷ đồng dọc sông Hồng

Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hưng Yên vừa có buổi họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị có nêu nhiều nội dung quan trọng về tiến độ các dự án trọng điểm. Trong đó, có dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

Theo báo cáo, dự án tuyến đường kết nối di sản đến nay một số đoạn tuyến đã giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư, đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu thi công.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thành phê duyệt kết quả đấu thầu và lựa chọn nhà thầu để dự án khởi công vào dịp 19/8.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, đây là công trình quan trọng chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự án có điểm đầu tuyến nằm cạnh khu đô thị Ecopark. Ảnh minh họa

Tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng là dự án thuộc nhóm A với tổng mức đầu tư gần 9.300 tỷ đồng. Tuyến đường kết nối di sản có chiều dài gần 56 km (đi qua địa phận huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên cũ).

Điểm đầu tuyến tại Km0+00, ranh giới tỉnh Hưng Yên - Thủ đô Hà Nội (thuộc xã Xuân Quan, huyện Văn Giang cũ) nằm cạnh Khu đô thị Ecopark; điểm cuối tại Km55+680 giao đê tả sông Hồng (thuộc xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên cũ).

Theo hồ sơ thiết kế, tuyến được chia thành 2 đường, bao gồm: đường chính được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn cấp II - đồng bằng, vận tốc 100km/h; đường bên có tiêu chuẩn tương đương cấp IV - đồng bằng, vận tốc 60km/h. Trên tuyến dự kiến xây dựng 2 cầu vượt qua kênh thủy lợi tại Trạm bơm Liên Nghĩa, Trạm bơm Nghi Xuyên và cầu Nghi Xuyên phù hợp với quy mô qua sông, kênh thủy lợi.

Dự án khi hoàn thiện, được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành tuyến đường liên kết vùng giúp kết nối các công trình di sản văn hóa, tâm linh dọc sông Hồng theo trục Thăng Long - Phố Hiến - Tam Chúc - Bái Đính - Chùa Hương.