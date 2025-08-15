Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hưng Yên đấu giá 30 thửa đất, giá khởi điểm cao nhất hơn 25 triệu đồng/m2

15-08-2025 - 06:44 AM | Bất động sản

Tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 30 thửa đất tại phường Phố Hiến vào cuối tháng 8 này. Giá khởi điểm thấp nhất hơn 1,9 tỷ đồng/thửa và cao nhất trên 4 tỷ đồng/thửa.

Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group vừa có thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 30 thửa đất là tài sản của UBND phường Phố Hiến vào sáng 27/8.

Theo đó, 30 thửa đất đấu giá thuộc các khu đấu giá trên địa bàn phường Phố Hiến đợt 1 năm 2025. Hình thức sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng, giao đất sử dụng lâu dài.

Diện tích mỗi thửa đất từ 95-160,9 m2. Đơn giá từ hơn 19,2 triệu đồng/m2 đến 25,2 triệu đồng/m2, tương đương mỗi thửa có giá khởi điểm từ hơn 1,9 tỷ đến trên 4 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 22/8 trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group, hoặc chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về địa chỉ của công ty.

Hưng Yên đấu giá 30 thửa đất, giá khởi điểm cao nhất hơn 25 triệu đồng/m2- Ảnh 1.

Người dân làm tham gia đấu giá đất tại xã Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Mạnh Khánh

Người tham gia đấu giá cần nộp tiền đặt trước 350 triệu đồng cho mỗi suất đấu giá. Bước giá 200.000 đồng/m2. Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng đối với từng thửa đất, theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, phường Sơn Nam, Hưng Yên.

Thời gian qua, thị trường bất động sản tại địa bàn tỉnh Hưng Yên khá "nóng" với các phiên đấu giá đất. Trong đó đáng chú ý là phiên đấu giá ngày 9/2, tại thị trấn Ân Thi, có mức trúng giá cao nhất là 120 triệu đồng/m2; tiếp đến ngày 5/3, phiên đấu giá đất tại Trung tâm thương mại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu đã tạo ra một bằng giá mới, với mức trúng cao nhất là 158 triệu đồng/m2.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 4,6 triệu người dân Hải Phòng sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Hơn 4,6 triệu người dân Hải Phòng sẽ vui mừng khi biết thông tin này Nổi bật

Người cho thuê nhà, văn phòng phải khai báo và nộp những loại thuế nào?

Người cho thuê nhà, văn phòng phải khai báo và nộp những loại thuế nào? Nổi bật

Chỉ trong 1 tháng, giá trị mua bán sáp nhập các dự án bất động sản cả nước đạt gần nửa tỷ đô

Chỉ trong 1 tháng, giá trị mua bán sáp nhập các dự án bất động sản cả nước đạt gần nửa tỷ đô

22:02 , 14/08/2025
Sau gần 2 thập kỷ, ô đất cuối cùng tại KĐT Dịch Vọng chuẩn bị được Lideco khởi công xây dựng

Sau gần 2 thập kỷ, ô đất cuối cùng tại KĐT Dịch Vọng chuẩn bị được Lideco khởi công xây dựng

22:01 , 14/08/2025
Năm Bảy Bảy chuyển nhượng công ty khai thác đá tại Quảng Ngãi

Năm Bảy Bảy chuyển nhượng công ty khai thác đá tại Quảng Ngãi

22:00 , 14/08/2025
Vingroup bảo đảm cho 15.000 tỷ đồng trái phiếu do Vinhomes phát hành

Vingroup bảo đảm cho 15.000 tỷ đồng trái phiếu do Vinhomes phát hành

21:59 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên