Hưng Yên sắp có thêm dự án 7.000 tỷ tại nơi sầm uất bậc nhất tỉnh

Một góc tỉnh Hưng Yên.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định công bố thông tin dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến để mời các nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện.

Phường Phố Hiến được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường An Tảo, Lê Lợi, Hiến Nam, Minh Khai, xã Trung Nghĩa và xã Liên Phương. Phường Phố Hiến có vị trí tọa lạc tại trung tâm tỉnh Hưng Yên, nơi sầm uất bậc nhất tỉnh hiện nay.

Dự án nằm trong phạm vi ranh giới đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Đông sông Điện Biên (phân khu D), tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt. Theo văn bản, dự án phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Hưng Yên (cũ) đến năm 2035.

Theo công bố, khu đất thực hiện dự án rộng khoảng 31,5 ha, với diện tích sàn xây dựng khoảng 500.000 m2. Hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp, đất mặt nước, mương thủy lợi và đường nội đồng.

Dự án có tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 5 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngoài dự án nêu trên, tỉnh Hưng Yên cũng đang chuẩn bị triển khai dự án đầu tư xây dựng phân khu A – Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 thuộc Khu đô thị Phố Nối. Về tiến độ, dự án thời gian qua đang được lấy ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Theo đó, khu đô thị này có quy mô khoảng 262 ha, tổng mức đầu tư gần 35.000 tỷ đồng (trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trên 1.175 tỷ).

Đáng chú ý, dự án dự kiến cung cấp nhiều loại hình sản phẩm, trong đó: Khoảng 11.800 căn chung cư; 8.666 căn nhà ở xã hội; 3.800 căn liền kề; gần 400 căn biệt thự… Quy mô dân số khoảng 45.000 người.

Ngoài ra, tại dự án còn có các công trình thương mại dịch vụ, trường học, thể dục thể thao, y tế…

Về tiến độ, dự án sẽ được triển khai trong 11 năm, với các giai đoạn như sau:

Tháng 1 – tháng 12 sẽ triển khai thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng.

Tháng 13 – tháng 36, giai đoạn này sẽ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước…

Tháng 37 – tháng 132, đầu tư xây dựng các công trình đô thị, hoàn thiện tất cả các hạng mục công trình và đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động.

Trước đó, vào ngày 27/6, UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng phân khu A – Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 thuộc Khu đô thị Phố Nối là Công ty Cổ phần Phát triển Khu đô thị Xanh được thành lập vào ngày 18/3/2025.

Tỉnh Hưng Yên (trước khi sáp nhập) được giao chỉ tiêu hoàn thành 1.750 căn nhà ở xã hội trong năm 2025.Trong giai đoạn 2021 – 2024, Hưng Yên đã hoàn thành hai dự án nhà ở xã hội, với hơn 1.000 căn hộ đã đưa vào sử dụng. Hiện, tỉnh đang triển khai tiếp 4 dự án, quy mô lên đến 3.588 căn.





