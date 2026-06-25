Hưng Yên: Từ thủ phủ sản xuất đến tâm điểm lưu trú của cộng đồng chuyên gia quốc tế

Áp lực thiếu hụt nhà ở tại trung tâm công nghiệp mới

Theo số liệu từ cơ quan Thống kê tỉnh Hưng Yên, Tính đến giữa năm 2026, Hưng Yên tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cụ thể, địa phương này có 984 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 17,55 tỷ USD. Riêng từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận thêm 19 dự án đầu tư mới với tổng vốn hơn 227 triệu USD. Nhật Bản tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 6,36 tỷ USD vốn đăng ký, tiếp đến là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Với chiến lược trải thảm đỏ đón các tập đoàn đa quốc gia và mục tiêu phát triển thêm từ 5 đến 8 khu công nghiệp mới trong năm 2026, Hưng Yên đang định hình vị thế là một trong những trung tâm sản xuất xanh và công nghệ cao hàng đầu cả nước. Với các khu công nghiệp trọng điểm như Thăng Long II, Yên Mỹ, hay các cụm công nghiệp đang mở rộng, Hưng Yên là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia, từ đó là nơi làm việc của hàng nghìn chuyên gia, quản lý và kỹ sư quốc tế.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của sản xuất công nghiệp đang đặt ra bài toán cấp bách: Hạ tầng lưu trú cho nhân lực chất lượng cao. Khi các đại bàng công nghệ, sản xuất máy móc, dược phẩm đổ bộ, kéo theo đó là nhu cầu về môi trường sống đẳng cấp, an ninh và đầy đủ dịch vụ cho hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)...

Khi địa phương trở thành cứ điểm sản xuất, bất động sản công nghiệp luôn đi trước, nhưng bất động sản lưu trú mới là mảnh ghép quan trọng để giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao. Thị trường hiện đang xuất hiện khoảng trống lớn về các sản phẩm căn hộ dịch vụ bài bản tại vùng lõi công nghiệp.

Thị trường bất động sản 2026 đã bước vào chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên giá trị thực. Các nhà đầu tư không còn ưu tiên những sản phẩm "ôm đất" chờ tăng giá ở những nơi không có hạ tầng, mà chuyển dịch mạnh mẽ sang bất động sản có khả năng khai thác dòng tiền (cho thuê). Đây chính là hệ quả tất yếu của quá trình đô thị hóa tại các thủ phủ công nghiệp.

Thực tế tại các quốc gia phát triển công nghiệp như Hàn Quốc hay Nhật Bản, mô hình khu đô thị phức hợp ngay sát nơi làm việc là lời giải tối ưu. Tại Hưng Yên, xu hướng này đang hình thành rõ nét. Khi doanh nghiệp FDI mở rộng sản xuất, họ yêu cầu về hạ tầng nhà xưởng và chú trọng đến môi trường sống cho đội ngũ điều hành. Đây chính là động lực tạo nên giá trị cho phân khúc bất động sản dòng tiền.

Khác với căn hộ để ở thông thường, bất động sản phục vụ chuyên gia cần đáp ứng 3 tiêu chí: Vị trí kết nối thuận tiện (gần các KCN lớn), thiết kế thông minh (tối ưu công năng, đầy đủ nội thất) và hệ thống vận hành dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế.

Atera Central: Giải bài toán lưu trú tại tâm điểm Phố Nối

Đón đầu xu hướng này, Atera Central - tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở cao cấp tọa lạc tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ đang nổi lên như điểm sáng đầu tư tại khu vực trung tâm công nghiệp Phố Nối.

Ảnh phối cảnh dự án Atera Central (Nguồn: Atera Holdings)

Sức hút của Atera Central trong việc trở thành "điểm rơi" dòng tiền của giới đầu tư đến từ ba yếu tố cốt lõi. Trước hết là lợi thế về vị trí chiến lược, khi dự án nằm ngay sát Khu công nghiệp Phố Nối B - tâm điểm của chuỗi liên kết các khu công nghiệp trọng điểm tại Hưng Yên. Vị trí này vừa tối ưu hóa thời gian di chuyển cho chuyên gia, đồng thời đáp ứng yêu cầu khắt khe về sự thuận tiện trong kết nối - yếu tố tiên quyết đối với nhóm khách hàng là kỹ sư và quản lý quốc tế khi tìm kiếm nơi lưu trú.

Bên cạnh đó, Atera Central còn thiết lập chuẩn mực sống mới thông qua hệ sinh thái tiện ích đồng bộ. Không chỉ dừng lại ở căn hộ để ở đơn thuần, dự án tích hợp trọn vẹn các dịch vụ tiêu chuẩn cao như hồ bơi, phòng gym, spa, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại và không gian làm việc chung (co-working space). Đây chính là môi trường sống lý tưởng mà cộng đồng chuyên gia nước ngoài luôn ưu tiên lựa chọn cho nhu cầu lưu trú dài hạn.

Ảnh phối cảnh tiện ích dự án Atera Central (Nguồn: Atera Holdings)

Cuối cùng, dự án mang lại giá trị cho thuê bền vững nhờ sự cộng hưởng từ làn sóng dịch chuyển FDI vào Hưng Yên. Nhu cầu căn hộ dịch vụ chất lượng cao tại đây luôn duy trì ở mức ổn định và tăng trưởng liên tục. Việc sở hữu căn hộ tại Atera Central giúp nhà đầu tư nắm giữ tài sản khai thác dòng tiền hiệu quả, đồng thời giảm thiểu tối đa các rủi ro từ thị trường đầu cơ, đảm bảo bài toán tài chính an toàn và bền vững trong dài hạn.

Trong năm 2026, cùng với việc tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh hàng chục nghìn tỷ đồng vào hạ tầng giao thông và hoàn thiện cơ chế chính sách, vị thế của các dự án tại khu vực Phố Nối - Yên Mỹ sẽ ngày càng được củng cố. Sự xuất hiện của Atera Central vừa cung cấp nguồn cung nhà ở vừa góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại, giúp Hưng Yên trở thành điểm đến an cư lý tưởng bên cạnh vai trò là "cứ điểm" sản xuất.

Căn hộ mẫu thực tế tại Atera Gallery (Nguồn: Atera Holdings)

Đối với nhà đầu tư, việc lựa chọn các dự án có pháp lý rõ ràng, tọa lạc tại vùng kinh tế trọng điểm và phục vụ nhu cầu thực như Atera Central chính là bước đi khôn ngoan để đón đầu chu kỳ tăng trưởng bền vững của bất động sản. Khi hạ tầng kinh tế và công nghiệp đã sẵn sàng, những tài sản tạo giá trị thực như Atera Central sẽ là bến đỗ an toàn, sinh lời vượt trội cho dòng vốn trong giai đoạn mới.

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Đơn vị phát triển dự án: CÔNG TY TNHH ATERA HOLDINGS

Vị trí: Đường ĐT.380, khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên

Website: ateracentral.com

Hotline: 0982 880 366