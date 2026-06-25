The Royal mở rộng hành trình kết nối nhà đầu tư phía Bắc

The Royal dự báo tạo sức hút lớn khi tiếp cận nhà đầu tư phía Bắc

Ra mắt trong bối cảnh thị trường đang ở giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, The Royal vẫn ghi nhận sức hút đáng chú ý khi thu hút đông đảo khách hàng, nhà đầu tư và các đơn vị phân phối trên toàn quốc tham dự sự kiện The Royal Unveiled tại TP.HCM.

Tại chương trình, mô hình kiến trúc The Royal - phân khu đắt giá bậc nhất đại đô thị sinh thái Five Star Eco City - lần đầu tiên được công bố, mang đến góc nhìn trực quan về quy hoạch, kiến trúc, hệ thống cảnh quan và không gian phát triển của toàn phân khu.

Sự kiện The Royal Unveiled diễn ra tại TP.HCM ngày 21/06 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng, nhà đầu tư và các đơn vị phân phối trên toàn quốc.

Ghi nhận từ sự kiện cho thấy 92% sản phẩm được giới thiệu trong đợt đầu tiên đã tìm được chủ nhân. Đáng chú ý, Tổng đại lý miền Bắc INDOCHINE vượt 103% chỉ tiêu được giao, trở thành đơn vị dẫn đầu toàn hệ thống phân phối trên toàn quốc. Kết quả này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng nhà đầu tư phía Bắc đối với những đại đô thị sở hữu quy hoạch bài bản, hạ tầng hiện hữu và tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

Tỷ lệ hấp thụ The Royal lên đến 92% giỏ hàng đợt 1

Lý giải sức hút của Five Star Eco City, bà Phạm Trần Minh Thu – Phó Tổng Giám đốc Đầu tư Indochine cho biết Tây Nam TP.HCM đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới khi hàng loạt công trình giao thông trọng điểm như cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 cùng mạng lưới kết nối liên vùng liên tục được đẩy mạnh triển khai.

"Dòng tiền hiện nay có xu hướng tìm đến những khu vực sở hữu hạ tầng phát triển, mặt bằng giá còn nhiều dư địa và tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai. Đây cũng là những yếu tố giúp Five Star Eco City nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ khách hàng phía Bắc", bà Thu nhận định.

Không chỉ hưởng lợi từ động lực hạ tầng, Five Star Eco City nói chung và The Royal nói riêng còn liên tục hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích với sự hiện diện của trường mầm non song ngữ quốc tế IB Preschool, BRD Vietnam trong công tác quản lý vận hành, Noverra phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, cùng công trình hồ bơi khoáng thiên nhiên Eco River Pool đang được triển khai xây dựng... Kết hợp với hệ tiện ích hiện hữu như: Quảng trường Ánh sáng Eco Square, công viên ven sông, sân tập golf, khu thể thao đa năng, phố đi bộ và các tuyến thương mại - dịch vụ, Five Star Eco City đang từng bước nâng tầm chuẩn sống sinh thái tại cửa ngõ Tây Nam TP.HCM.

Chính thức ra mắt nhà đầu tư Hà Nội

Với tỷ lệ hấp thụ 92% đầy khả quan đối với giỏ hàng đợt 1 cùng kinh nghiệm và năng lực triển khai của Tổng Đại lý miền Bắc – INDOCHINE, Five Star Group tiếp tục đưa The Royal Bắc tiến, tiếp cận trực tiếp nhà đầu tư phía Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng.

Sự kiện "The Royal Unveiled - Khai mở chuẩn sống hoàng gia" sẽ được tổ chức tại INDOCHINE Real Estate Hub vào sáng Chủ nhật ngày 28/06, mang đến cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm mô hình kiến trúc phân khu The Royal cũng như các chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn hướng đến nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Trong đó, nhóm sản phẩm dinh thự ven sông Mansion Riverside Villas hữu hạn chỉ 18 sản phẩm với mỗi sản phẩm là một "cá tính" riêng, mang tên một vì sao đại diện cho giá trị trường tồn dự báo sẽ tạo hấp lực lớn cho các nhà đầu tư.

Với những kết quả tích cực ghi nhận từ thị trường phía Nam cùng sự quan tâm ngày càng lớn từ cộng đồng nhà đầu tư phía Bắc, The Royal Unveiled tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài sức hút của Five Star Eco City - đại đô thị sinh thái quy mô 669ha tại cửa ngõ Tây Nam TP.HCM, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận một trong những phân khu đang nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay.