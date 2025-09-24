Hunonic – Được nhiều gia đình Việt tin dùng nhờ cách làm Smarthome khác biệt

Ứng dụng Hunonic hiện đã đạt gần 1 triệu lượt tải và có lượng truy cập mỗi ngày lên đến hàng triệu lần – con số phản ánh rõ sự tin tưởng từ phía người dùng.

Thị trường nhà thông minh Việt Nam: Tiềm năng nhưng đầy thách thức

Trong những năm gần đây, nhà thông minh (Smarthome) không còn là khái niệm xa lạ với các gia đình Việt. Người dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến những giải pháp giúp tiết kiệm năng lượng, nâng cao an toàn và mang lại sự tiện nghi trong sinh hoạt. Tuy nhiên, thị trường cũng tồn tại nhiều rào cản: sản phẩm đa dạng nhưng khó chọn lựa, chi phí đầu tư còn là nỗi lo, và đặc biệt là tâm lý e ngại về việc sử dụng công nghệ phức tạp.

Giữa bối cảnh đó, Hunonic nổi lên như một thương hiệu tiên phong Make in Vietnam, đang được nhiều gia đình tin tưởng lựa chọn nhờ cách tiếp cận khác biệt và gần gũi với người dùng.

Hunonic – Smarthome "Make in Vietnam" gần gũi với người Việt

Khác với nhiều thương hiệu chỉ tập trung vào thiết bị đơn lẻ, Hunonic định hướng xây dựng một hệ sinh thái nhà thông minh đồng bộ, nơi mọi thiết bị đều được kết nối và quản lý dễ dàng thông qua một ứng dụng duy nhất. Ứng dụng Hunonic hiện đã đạt gần 1 triệu lượt tải và có lượng truy cập mỗi ngày lên đến hàng triệu lần – con số phản ánh rõ sự tin tưởng từ phía người dùng.

Điểm đặc biệt của Hunonic nằm ở việc thiết kế sản phẩm dựa trên thói quen sinh hoạt của người Việt. Từ công tắc cảm ứng, ổ cắm, cảm biến, đến các giải pháp giám sát điện năng và bảo vệ an toàn – tất cả đều được tối ưu hóa để đơn giản trong lắp đặt, dễ dàng trong sử dụng và phù hợp với đa dạng mô hình nhà ở.

Cách làm Smarthome khác biệt của Hunonic

Tập trung vào trải nghiệm thực tế thay vì "chạy theo công nghệ"

Hunonic không giới thiệu những giải pháp quá phức tạp khiến người dùng phải mất thời gian tìm hiểu, mà tập trung vào những nhu cầu cơ bản và thiết thực: bật tắt đèn thông minh, kiểm soát thiết bị điện từ xa, giám sát an toàn điện năng, mở cổng hay điều khiển điều hòa bằng điện thoại. Cách tiếp cận này giúp khách hàng nhanh chóng thấy được lợi ích và sự tiện lợi.

Giá thành hợp lý – dễ tiếp cận mọi gia đình

Một trong những rào cản lớn nhất khi nhắc đến Smarthome là chi phí. Hunonic đã phá vỡ định kiến "nhà thông minh chỉ dành cho biệt thự cao cấp" bằng cách đưa ra các sản phẩm, giải pháp và các combo từ trải nghiệm, cơ bản, luxury đến cao cấp, phù hợp với mọi gia đình Việt. Đây là yếu tố then chốt giúp hàng ngàn gia đình Việt có thể tiếp cận giải pháp thông minh mà không cần đầu tư quá lớn.

Mạng lưới đại lý rộng khắp – hỗ trợ tận nơi

Hunonic hiện có hơn 500 đại lý, nhà phân phối và đối tác trải dài trên toàn quốc. Điều này không chỉ đảm bảo dịch vụ hậu mãi, bảo hành nhanh chóng, mà còn giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm ở bất cứ đâu. Các đại lý Hunonic thường xuyên được đào tạo kỹ thuật, marketing và bán hàng, từ đó mang đến dịch vụ tư vấn – lắp đặt chuyên nghiệp.

Chính sách phát triển bền vững và đồng hành lâu dài

Thay vì chỉ bán sản phẩm, Hunonic chú trọng xây dựng cộng đồng Smarthome Việt. Các workshop, tọa đàm, sự kiện trải nghiệm được tổ chức liên tục tại nhiều tỉnh thành, tạo điều kiện cho đại lý và khách hàng được trực tiếp giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Điều này giúp Hunonic giữ vững niềm tin và gắn kết lâu dài với người dùng.

Khách hàng Việt nói gì về Hunonic?

Không ít khách hàng đã chia sẻ rằng họ tìm đến Hunonic vì muốn có một giải pháp đơn giản, dễ dùng, giá hợp lý nhưng vẫn mang lại trải nghiệm tiện nghi và hiện đại. Các tính năng như tự động bật đèn khi có người, hẹn giờ cho bình nóng lạnh, theo dõi tiêu thụ điện năng… đã giúp nhiều gia đình tiết kiệm chi phí sinh hoạt đáng kể.

Một điểm cộng lớn khác là sản phẩm Hunonic dễ lắp đặt và mở rộng. Nhiều hộ gia đình bắt đầu chỉ với vài công tắc thông minh hoặc cảm biến, sau đó dần nâng cấp thành một ngôi nhà thông minh hoàn chỉnh. Chính sự linh hoạt này khiến Hunonic trở thành lựa chọn lâu dài cho người dùng.

Tại các triển lãm công nghệ, nhiều khách tham quan đã chủ động chia sẻ: "Tôi có app Hunonic rồi, nhà cũng đang dùng ít nhất một thiết bị". Những khoảnh khắc nhỏ ấy cho thấy, khái niệm nhà thông minh đã không còn xa lạ mà ngày càng gần gũi.

Trong thói quen xây dựng và cải tạo nhà ở, một điều thay đổi rõ rệt là ngày càng nhiều gia đình tính đến việc lắp đặt thiết bị thông minh ngay từ khâu thiết kế ban đầu. Có thể nói, nhờ sự hiện diện bền bỉ của các thương hiệu Việt như Hunonic, lượng người biết đến và thực sự cân nhắc áp dụng smart home ở Việt Nam đã tăng lên đáng kể.

Hunonic – Kiến tạo chuẩn sống mới cho người Việt

Hành trình của Hunonic không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thiết bị Smarthome, mà còn là tầm nhìn kiến tạo chuẩn sống mới cho người Việt. Hunonic tin rằng, công nghệ thông minh không nên là đặc quyền của một nhóm nhỏ, mà cần trở tành giải pháp phổ biến trong từng ngôi nhà.

Với định hướng "Công nghệ Việt – Giá trị Việt – Vì người Việt", Hunonic đang chứng minh rằng cách làm Smarthome khác biệt chính là đặt con người làm trung tâm. Khi mọi giải pháp đều xuất phát từ nhu cầu thật của khách hàng, Smarthome mới thực sự trở thành một phần trong đời sống hàng ngày.

Hunonic – Được nhiều gia đình Việt tin dùng không chỉ vì sản phẩm chất lượng, mà bởi triết lý làm Smarthome khác biệt: đơn giản – dễ tiếp cận – mang lại giá trị thực sự cho người dùng.