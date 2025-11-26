Hướng dẫn chi tiết các bước cấp đổi thẻ Căn cước mới nhất trên ứng dụng VNeID
HHTO - Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách cấp đổi thẻ Căn cước chi tiết với các bước đơn giản trên ứng dụng VNeID.
Để cấp đổi thẻ Căn cước trên ứng dụng VNeID, người dùng cần làm theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID
Bước 2: Sau khi đăng nhập hoàn tất, chọn “Thủ tục hành chính”.
Bước 3: Tại mục “Cấp, quản lý căn cước” chọn “Cấp đổi thẻ căn cước”
Bước 4: Chọn “Tạo mới yêu cầu” sau đó chọn cấp đổi cho bản thân/khai hộ.
Bước 5: Kiểm tra thông tin
Bước 6: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
Bước 7: Kiểm tra thông tin, sau đó tích chọn “Tôi xin cam đoan…” và gửi hồ sơ
Sau khi hồ sơ được gửi thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển đến cơ quan Công an nơi công dân đăng ký để tiếp nhận, xử lý. Công dân nhận thẻ căn cước tại cơ quan Công an nơi đăng ký làm thủ tục hoặc tại địa chỉ công dân đăng ký nhận kết quả.
