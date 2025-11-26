Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hướng dẫn chi tiết các bước cấp đổi thẻ Căn cước mới nhất trên ứng dụng VNeID

26-11-2025 - 12:18 PM | Kinh tế số

HHTO - Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách cấp đổi thẻ Căn cước chi tiết với các bước đơn giản trên ứng dụng VNeID.

Để cấp đổi thẻ Căn cước trên ứng dụng VNeID, người dùng cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID

Hướng dẫn chi tiết các bước cấp đổi thẻ Căn cước mới nhất trên ứng dụng VNeID- Ảnh 1.

Bước 2: Sau khi đăng nhập hoàn tất, chọn “Thủ tục hành chính”.

Hướng dẫn chi tiết các bước cấp đổi thẻ Căn cước mới nhất trên ứng dụng VNeID- Ảnh 2.

Bước 3: Tại mục “Cấp, quản lý căn cước” chọn “Cấp đổi thẻ căn cước”

Hướng dẫn chi tiết các bước cấp đổi thẻ Căn cước mới nhất trên ứng dụng VNeID- Ảnh 3.

Bước 4: Chọn “Tạo mới yêu cầu” sau đó chọn cấp đổi cho bản thân/khai hộ.

Hướng dẫn chi tiết các bước cấp đổi thẻ Căn cước mới nhất trên ứng dụng VNeID- Ảnh 4.

Bước 5: Kiểm tra thông tin

Hướng dẫn chi tiết các bước cấp đổi thẻ Căn cước mới nhất trên ứng dụng VNeID- Ảnh 5.

Bước 6: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu

Hướng dẫn chi tiết các bước cấp đổi thẻ Căn cước mới nhất trên ứng dụng VNeID- Ảnh 6.

Bước 7: Kiểm tra thông tin, sau đó tích chọn “Tôi xin cam đoan…” và gửi hồ sơ

Hướng dẫn chi tiết các bước cấp đổi thẻ Căn cước mới nhất trên ứng dụng VNeID- Ảnh 7.

Sau khi hồ sơ được gửi thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển đến cơ quan Công an nơi công dân đăng ký để tiếp nhận, xử lý. Công dân nhận thẻ căn cước tại cơ quan Công an nơi đăng ký làm thủ tục hoặc tại địa chỉ công dân đăng ký nhận kết quả.

Hướng dẫn chi tiết các bước cấp đổi thẻ Căn cước mới nhất trên ứng dụng VNeID- Ảnh 8.

Hướng dẫn chi tiết các bước cấp đổi thẻ Căn cước mới nhất trên ứng dụng VNeID- Ảnh 9.

Từ ngày 15/12, mức phạt mới về thẻ Căn cước có thể lên tới cả chục triệu đồng

Hướng dẫn chi tiết các bước cấp đổi thẻ Căn cước mới nhất trên ứng dụng VNeID- Ảnh 10.

Hướng dẫn chi tiết các bước cấp đổi thẻ Căn cước mới nhất trên ứng dụng VNeID- Ảnh 11.

Hướng dẫn cập nhật số Căn cước công dân thành mã số thuế trên ứng dụng eTax Mobile

Hướng dẫn chi tiết các bước cấp đổi thẻ Căn cước mới nhất trên ứng dụng VNeID- Ảnh 12.

Hướng dẫn chi tiết các bước cấp đổi thẻ Căn cước mới nhất trên ứng dụng VNeID- Ảnh 13.

Có cần làm lại thẻ Căn cước, hộ chiếu... khi sáp nhập tỉnh, thành phố?

Hướng dẫn chi tiết các bước cấp đổi thẻ Căn cước mới nhất trên ứng dụng VNeID- Ảnh 14.

Theo Linh Lê

Tiền phong

