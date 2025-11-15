Hướng dẫn làm sạch dữ liệu phương tiện và Giấy phép lái xe qua ứng dụng “iHanoi”

Giao diện thực hiện trên ứng dụng iHanoi

Theo đó, người dân có thể chủ động thực hiện làm sạch dữ liệu bằng cách khai báo trực tuyến trên ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”. Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm: Căn cước công dân, Giấy chứng nhận đăng ký xe và Giấy phép lái xe mô tô dân sự bản giấy.

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy điện

Sau khi đăng nhập ứng dụng bằng số điện thoại hoặc tài khoản định danh, công dân truy cập mục “Làm sạch dữ liệu”, lựa chọn “Giấy phép lái xe bản giấy” hoặc “Đăng ký xe” và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Trong quá trình thực hiện, công dân cần nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu; hệ thống sẽ tự động đối chiếu, xác thực toàn bộ dữ liệu trên môi trường điện tử, bảo đảm tính chính xác và quyền lợi hợp pháp của người dân trong quá trình quản lý phương tiện, giải quyết thủ tục hành chính và thực thi pháp luật.

Lưu ý, người dân chỉ thực hiện làm sạch dữ liệu đối với Giấy phép lái xe mô tô dân sự bản giấy (như mẫu)

Đối với Giấy phép lái xe của lực lượng vũ trang (Công an, Quân đội) và Giấy phép lái xe ô tô, mô tô bản nhựa cứng (PET), công dân không cần khai báo.

GPLX ô tô, GPLX do lực lượng vũ trang cấp, GPLX thẻ nhựa (PET) không cần khai báo.

Công an thành phố Hà Nội kêu gọi mỗi người dân tích cực hưởng ứng, chung tay cùng lực lượng Công an làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và Giấy phép lái xe, góp phần xây dựng nền tảng dữ liệu chính xác, hiện đại, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý và phục vụ nhân dân.