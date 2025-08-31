Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội với Vikki Bank: Cơ hội trúng vàng nhẫn và vàng miếng

Ngân hàng Số Vikki vừa thông báo triển khai tặng quà đặc biệt từ 1 chỉ vàng, 1 lượng vàng, và quà tặng lớn nhất là 10 lượng vàng cho những khách hàng mới mở tài khoản trên toàn quốc.

Để nhận quà, khách hàng chỉ cần tải ứng dụng Vikki Bank, mở tài khoản VikkiME. Tiếp theo, lên ứng dụng VNeID, vào mục " An sinh xã hội", chọn Ngân hàng Số Vikki, nhập số tài khoản VikkiME.

Dưới đây là hướng dẫn liên kết tài khoản hưởng An sinh xã hội với tài khoản Ngân hàng Số Vikki

Cho khách hàng đã có tài khoản VikkiME

– Bước 1: Đăng nhập VNeID, và chọn mục "An sinh xã hội"

– Bước 2: Chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội"

– Bước 3: Chọn Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank logo)

– Bước 4:

• Nhập số tài khoản VikkiME

• Chọn "Tôi đã đọc và đồng ý mục đích chia sẻ dữ liệu"

• Chọn "Tiếp tục" để gửi yêu cầu và hoàn tất

Cho khách hàng mới (chưa có tài khoản VikkiME)

Tải app Vikki và mở tài khoản Vikki ngay trên ứng dụng, sau đó thực hiện các bước như trên để nhận chi trả an sinh xã hội.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ 212 Điểm giao dịch của Vikki trên toàn quốc tại đây https://vikkibank.vn/mang-luoi-hoat-dong-ngan-hang-so-vikki-digital-bank/ hoặc nhắn tin đến Ngân hàng Số Vikki tại:

Facebook: https://www.facebook.com/Vikki.NganhangSo

Zalo: https://zalo.me/3372923048360500253

Thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi từ Vikki Bank Bên cạnh khoản hỗ trợ 100.000 đồng từ Đảng và Nhà nước chuyển trực tiếp qua ứng dụng VNeID, khách hàng mở mới tài khoản tại Vikki Bank sẽ có cơ hội nhận thêm: Hơn 1.000 chỉ vàng SJC cho khách hàng mở mới tài khoản ở các mốc 1 ngàn, 2 ngàn, 3 ngàn…; 01 lượng vàng SJC cho khách hàng thứ 10 ngàn và 100 ngàn; 10 lượng vàng SJC (trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng) cho khách hàng may mắn thứ 1 triệu. Đồng thời, 1.100 điện thoại Samsung 5G sẽ được Vikki Bank trao tặng cho các hộ gia đình khó khăn, giúp bà con có phương tiện kết nối trực tiếp để nhận quà Quốc khánh và tiếp cận chính sách an sinh qua VNeID.



