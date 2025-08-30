Thêm nhiều ngân hàng tặng quà 'khủng' cho khách hàng dịp Quốc khánh

Đơn cử như mới đây, Vikki Bank vừa thông báo triển khai chương trình đặc biệt "Mở tài khoản Vikki An sinh – Nhận quà mừng Quốc khánh". Theo đó, từ 21h00 ngày 29/8/2025, khách hàng mở mới tài khoản tại Vikki, ngoài khoản hỗ trợ 100.000 đồng từ Nhà nước, sẽ có cơ hội nhận thêm nhiều phần thưởng giá trị. Cụ thể, ngân hàng dành tặng hơn 1.000 chỉ vàng SJC cho các khách hàng mở tài khoản tại các mốc 1.000, 2.000, 3.000...; 1 lượng vàng SJC cho khách hàng thứ 10.000 và 100.000; và giải thưởng lớn nhất là 10 lượng vàng SJC (trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng) cho khách hàng thứ 1 triệu.

Song song với đó, Vikki Bank còn trao tặng 1.100 điện thoại Samsung 5G cho các hộ gia đình khó khăn, nhằm hỗ trợ bà con có phương tiện kết nối trực tiếp để nhận quà Quốc khánh cũng như tiếp cận chính sách an sinh qua VNeID. Ngân hàng cho biết danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được công khai minh bạch từ 9h00 ngày 30/8/2025 trên website và fanpage chính thức.

Không chỉ Vikki Bank, nhiều ngân hàng khác cũng nhanh chóng công bố các chương trình ưu đãi riêng.

Cụ thể, ngân hàng TMCP HDBank triển khai chương trình tặng ngay 50.000 đồng và cơ hội trúng 1 chỉ vàng SJC cho khách hàng liên kết tài khoản trên ứng dụng VNeID. Cụ thể, 10.000 khách hàng mới mở tài khoản HDBank và liên kết thành công với VNeID sẽ nhận ngay 50.000 đồng vào tài khoản. Ngoài ra, những khách hàng có thứ tự mở tài khoản rơi vào các mốc đặc biệt trên hệ thống như 99, 299, 699, 999, 1.999, 2.999... đến 59.999 sẽ được tặng thêm 1 chỉ vàng SJC.

Ngân hàng ACB cũng tham gia đường đua ưu đãi với combo quà tặng trị giá tới 350.000 đồng dành cho khách hàng trong hành trình số hóa. Cụ thể, khách hàng mở mới tài khoản eKYC và liên kết VNeID thành công sẽ được tặng ngay 50.000 đồng. Đồng thời, tất cả khách hàng giao dịch trên ứng dụng ACB ONE khi đặt các dịch vụ du lịch và giải trí sẽ được nhận thêm ưu đãi đến 300.000 đồng.

Ngoài Vikki Bank, HDBank và ACB, nhiều ngân hàng khác như MB, TPBank, VietinBank, BIDV… cũng đã tung ra các chương trình ưu đãi cạnh tranh như cộng tiền cho khác mở mới.

