Hương Giang quấn quýt bên "người đàn ông lạ" tại khu nghỉ dưỡng ở Lào

02-12-2025 - 14:55 PM | Lifestyle

Cư dân mạng không quá khó để tìm ra danh tính người tình tứ với Hương Giang.

Hương Giang vừa khiến cõi mạng xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng tại Luang Prabang (Lào). Không chỉ gây chú ý bởi visual ngọt ngào, nàng hậu còn khiến dân tình "đứng hình nhẹ" vì những khoảnh khắc tình tứ bên một người đàn ông giấu mặt, đính kèm là dòng trạng thái: "Nghỉ ngơi bên người lạ".

Trong loạt ảnh, Hương Giang diện váy nhẹ nhàng, khoe thần thái thư thái khi tựa vai, nghiêng người về "nửa kia". Nhiều người nhận xét chỉ qua vài khung hình đã thấy rõ sự hạnh phúc, bình yên của Hương Giang khi ở cạnh đối phương. Dù không lộ diện chính diện, netizen nhìn qua cũng biết ngay đây chính là Phú Cường - bạn trai của Hương Giang.

Dưới bài đăng của Hương Giang, netizen bình luận rôm rả. Ai cũng biết rõ danh tính "người lạ" xuất hiện trong ảnh nhưng vẫn nhiệt tình "đoán già đoán non" để đúng kịch bản úp mở của Hương Giang.

Hương Giang quấn quýt bên

Hương Giang công khai khoảnh khắc thân mật bên người đàn ông giấu mặt nhưng ai cũng biết là ai

Hương Giang quấn quýt bên

Từ ánh mắt, cử chỉ Hương Giang bên Phú Cường có thể thấy cả hai đang rất tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng cùng nhau

Dạo gần đây, Hương Giang và Phú Cường mạnh dạn công khai tình cảm trước công chúng. Trước chung kết Miss Universe 1 ngày, Phú Cường đã có mặt tại Thái Lan để ủng hộ người yêu. Khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau, ngượng ngùng tạo dáng trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người đã viral trên mạng xã hội.

Trong clip, nhiều người đã hô lớn: "hôn đi, hôn đi", đẩy thuyền chuyện cặp đôi thể hiện tình cảm. Ngay khi kết thúc phần chụp hình, Phú Cường liền vòng tay qua ôm lấy Hương Giang. Khi thấy bạn trai làm hành động đặc biệt, người đẹp liền cười tươi thể hiện sự bất ngờ.

Sau kết quả trượt top 30, Hương Giang đã có chia sẻ trên trang cá nhân: "Không làm mọi người tự hào được rồi. Cho Giang mời mọi người qua Thái cổ vũ đi ăn một bữa nhen". Dưới bài đăng, Phú Cường lại bình luận ngắn gọn: "Giải tán về lấy chồng". Bình luận này hiện đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Cư dân mạng còn đặt nghi vấn cả hai chuẩn bị về chung một nhà.

Hương Giang quấn quýt bên

Phú Cường choàng tay ôm Hương Giang trước sự chứng kiến của nhiều người

Hương Giang quấn quýt bên

Cả hai liên tục phát tín hiệu về chuyện sắp về chung một nhà

Câu chuyện hẹn hò của Hương Giang và Phú Cường bắt đầu rộ lên từ hàng loạt "dấu vết" trùng hợp do dân mạng tinh mắt phát hiện: cùng check-in một địa điểm, xuất hiện chung khung hình hay lộ những khoảnh khắc đầy tình ý tại sự kiện. Tất cả khiến mối quan hệ giữa họ càng thêm chắc nịch trong mắt công chúng.

Không chỉ vậy, Phú Cường nhiều lần góp mặt trong các buổi livestream bán hàng của Hương Giang, thoải mái thể hiện sự quan tâm bằng những cử chỉ gần gũi. Ở phía sau sân khấu, anh cũng thường xuyên đồng hành cùng nàng hậu trong các show diễn, sự kiện và chăm sóc vô cùng chu đáo.

Hương Giang quấn quýt bên
Hương Giang quấn quýt bên
Hương Giang quấn quýt bên

Loạt khoảnh khắc dính như sam của Hương Giang và Phú Cường

Hồi cuối tháng 3, mạng xã hội đang rôm rả chia sẻ loạt hình ảnh Hương Giang xuất hiện cùng bạn trai CEO Phú Cường tại một buổi tiệc thân mật được tổ chức tại quê nhà anh. Được biết, đây là dịp gia đình Phú Cường tổ chức hôn lễ cho người thân, và anh đã chọn thời điểm đặc biệt này để đưa Hương Giang về dự đám cưới cùng. Những bức ảnh nhanh chóng gây bão khắp các diễn đàn bởi độ ngọt ngào, gần gũi và một chi tiết nhỏ nhưng khiến dân tình không khỏi chú ý.

Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, Hương Giang diện trang phục đơn giản nhưng thanh lịch, xuất hiện thân thiết bên cạnh mẹ của Phú Cường - người phụ nữ mặc áo dài xanh nổi bật. Điều khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm chính là biểu cảm rạng rỡ của mẹ Phú Cường khi đứng cạnh Hương Giang. Không chỉ nở nụ cười vui vẻ, bà còn có nhiều hành động tương tác gần gũi, tự nhiên với nàng hậu - cho thấy mối quan hệ giữa Hương Giang và gia đình bạn trai đang ở mức cực kỳ tốt đẹp.

Hương Giang quấn quýt bên

Cả hai cũng đã dắt nhau về ra mắt gia đình

 

Theo Liên Hoa

Phụ nữ số

