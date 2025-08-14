Hưởng lợi kép khi đầu tư biệt thự, nhà phố Kim Ngân 2 tại đô thị Sun Group Nam Hà Nội

Sở hữu các dòng sản phẩm nổi bật như biệt thự mặt tiền 10–11m, townhouse mặt tiền 4–8m với số lượng biệt thự chiếm đa số, Kim Ngân 2 là nơi có mật độ dân cư thấp nhất trong số 4 phân khu thấp tầng kề cận đại lộ lễ hội, tạo nên không gian sống riêng tư, yên tĩnh giữa lòng phố thị.

Quy hoạch đột phá

Nằm ở vị trí chiến lược ngay trung tâm đại đô thị, Kim Ngân 2 dễ dàng kết nối với ba tuyến giao thông huyết mạch của Sun Urban City gồm: Điện Biên Phủ, Đại lộ Lễ hội và đường Lê Công Thanh.

Tuyến Điện Biên Phủ đóng vai trò trục giao thông chiến lược, kết nối liền mạch ba đại công viên: Thể thao, Sinh thái và Lễ hội. Đây cũng là trục đường chính dẫn thẳng về khu đô thị Đại học Nam Cao – nơi đang quy tụ các trường đại học, viện nghiên cứu và trung tâm đào tạo chất lượng cao. Ở chiều ngược lại, cư dân cũng chỉ mất khoảng 5 – 7 phút để có thể tiếp cận Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, mang đến sự thuận tiện và an tâm tuyệt đối. Tuyến đường này còn giúp cư dân kết nối nhanh chóng với trung tâm TP Phủ Lý (cũ) hay dẫn lên cao tốc đi Hà Nội.

Phân khu được quy hoạch tại vị trí "vàng" ngay gần quảng trường trống Đọi Tam, vòng xoay trung tâm kết nối toàn dự án. Do vậy, có thể nói mọi ngã đường đều đổ về Kim Ngân 2. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái 1.001 tiện ích nội – ngoại khu, với vô vàn trải nghiệm.

Phân khu vàng ngay trung tâm dự án, nơi mọi ngả đường hội tụ. (Ảnh: Sun Property)

Mạng lưới giao thông nội khu cũng được quy hoạch đồng bộ, liên kết đa hướng, tạo nền tảng cho một khu đô thị đáng sống: vừa hiện đại, vừa thuận tiện trong giao thương. Với vị trí đắc địa này, Kim Ngân 2 đang nắm trong tay lợi thế lớn về giá trị đầu tư cũng như cơ hội nâng cao chất lượng sống.

Hưởng trọn tiện ích đại đô thị

Không chỉ thuận tiện về giao thông, nhà phố, biệt thự Kim Ngân 2 còn hưởng trọn nhịp sống sôi động của Công viên Lễ hội – nơi diễn ra chuỗi sự kiện âm nhạc ngoài trời, show diễn nhạc nước quy mô quốc tế, pháo hoa hàng tuần, chợ đêm VUI-Fest cùng chuỗi hoạt động giải trí đậm màu sắc lễ hội. Các hoạt động trình diễn pháo hoa và chợ đêm cuối tuần đã thu hút hàng nghìn lượt khách, biến nơi đây thành tâm điểm vui chơi giải trí mới của khu vực phía Nam Thủ đô.

Hệ sinh thái tiện ích nội – ngoại khu trong bán kính chỉ vài trăm mét. (Ảnh: Sun Property)

Với mật độ xây dựng chỉ 18%, dành đến 200ha cho cảnh quan cây xanh, mặt nước, Sun Urban City kiến tạo không gian đô thị đáng sống, nơi nhu cầu của mỗi thành viên trong gia đình đều được đáp ứng. Đó là Công viên Thể thao với đa dạng loại hình chăm sóc sức khỏe như sân pickleball, nhà thi đấu trong nhà, đường chạy bộ, sân thể thao đa năng; Công viên Sun World với 14 tổ hợp vui chơi hiện đại, 40 đường trượt đem đến những trải nghiệm thú vị đầy cảm xúc; Công viên thể thao với những tiện ích lần đầu tiên xuất hiện như đảo pháo hoa, nhà máy bia tươi...

Hệ thống tiện ích nội khu Kim Ngân 2 mang đến cho cư dân đặc quyền tiếp cận mọi loại hình vui chơi, giải trí, dịch vụ hàng ngày chỉ trong vài bước chân, tiêu biểu là Clubhouse 2 tầng hiện đại, tích hợp nhiều không gian chức năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống – thư giãn – chăm sóc sức khỏe. Tầng 1 là không gian dịch vụ thương mại kết hợp bể bơi 4 mùa rộng 300m², nơi cư dân có thể thả mình trong làn nước quanh năm. Tầng 2 là khu tập gym, yoga rộng 500m², mang đến trải nghiệm luyện tập chuyên nghiệp trong không gian khoáng đạt, riêng tư.

Clubhouse mang đến không gian sống tiện nghi. (Ảnh: Sun Property)

Sự hiện diện ngày một rõ nét của hạ tầng hiện đại, hệ tiện ích phong phú và dòng khách đổ về đang biến Sun Urban City thành điểm đến thu hút du khách, đồng thời góp phần nâng tầm giá trị của các BĐS như townhouse, villa tại Kim Ngân 2. Đây hứa hẹn trở thành khu phố thương mại đắt giá, nơi an cư lý tưởng và kênh đầu tư sinh lợi hàng đầu tại phía Nam Hà Nội.

Sinh lời vững bền trong dài hạn

Hội tụ vị trí đắt giá và hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, Kim Ngân 2 còn đem đến sự an tâm tuyệt đối cho nhà đầu tư nhờ pháp lý minh bạch. Tất cả sản phẩm đều có sở hữu lâu dài – phù hợp cho cả mục đích an cư lẫn đầu tư.

Trong bối cảnh sáp nhập Hà Nam – Ninh Bình – Nam Định, tỉnh Ninh Bình mới đang đứng trước cơ hội to lớn trở thành trung tâm phát triển phía Nam Thủ đô, nhờ làn sóng đầu tư hạ tầng và thu hút FDI, mở ra không gian phát triển và tạo dư địa tăng giá cho BĐS.

Hội tụ tiện ích hiện đại và cơ hội sinh lợi bền vững, Sun Urban City trở thành điểm nóng đầu tư miền Bắc. (Ảnh: Sun Property)

Đón trúng thời cơ, Sun Urban City và Kim Ngân 2 đang trở thành dự án được quan tâm bậc nhất tại miền Bắc, hội tụ được cả 2 yếu tố: không gian sống đẳng cấp và cơ hội đầu tư dài hạn, đảm bảo khả năng sinh lợi bền vững theo thời gian.

"Kim Ngân 2 được xem như tọa độ vàng trong toàn bộ dự án Sun Urban City. Phân khu quy tụ các căn biệt thự, nhà phố có thiết kế hiện đại, định vị đẳng cấp sống thượng lưu, đón đầu nhu cầu an cư và khai thác thương mại" – đại diện Sun Property cho biết.