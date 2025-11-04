Vingroup ủng hộ đồng bào Miền Trung 100 tỷ đồng

Hoạt động quyên góp này là sự hưởng ứng lời kêu gọi "Mùa Thu hy vọng - Chia sẻ yêu thương" của Thủ tướng Phạm Minh Chính được phát động tại lễ khai mạc hội chợ. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ:

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, sự chia sẻ của cộng đồng với bà con vùng bão, lũ. Tinh thần nhân ái này chính là biểu tượng cao đẹp nhất cho truyền thống quý báu, tình dân tộc, nghĩa đồng bào của dân tộc ta, là nền tảng, là sức mạnh nội sinh để chúng ta tiến xa, tiến vững chắc hơn nữa trên con đường phát triển”.

Thủ tướng tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025

Lời kêu gọi của Thủ tướng đã lan tỏa mạnh mẽ, biến hội chợ không chỉ là nơi kết nối giao thương mà còn trở thành điểm tập trung các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã chung tay đóng góp. Nổi bật là hai tập đoàn lớn Vingroup và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), mỗi đơn vị đã trao bảng tượng trưng ủng hộ 100 tỷ đồng.

Khoản đóng góp của Vingroup được trích từ Quỹ 500 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào lũ lụt mà tập đoàn này đã lập ra. Theo Vingroup, tổng ngân sách tập đoàn đã triển khai cho các hoạt động an sinh xã hội, cứu trợ... trong nhiều năm qua là trên 30.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) ủng hộ 100 tỷ đồng

Về phía Petrovietnam, ngoài 100 tỷ đồng cam kết tại sự kiện, tập đoàn cũng đã triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp trước đó với gần 20 tỷ đồng cùng hàng chục tấn gạo và hàng nghìn thùng nước sạch chuyển tới các địa phương như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị.

Cán bộ, chiến sĩ Công an ủng hộ 43 tỷ đồng

Bên cạnh hai đơn vị dẫn đầu, sự kiện cũng ghi nhận nhiều khoản đóng góp lớn khác, bao gồm 43 tỷ đồng từ Cán bộ, chiến sĩ Công an; 20 tỷ đồng từ Tập đoàn Viettel; 10 tỷ đồng từ Ngân hàng Techcombank; 10 tỷ đồng từ Ngân hàng Vietinbank, 9 tỷ đồng từ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Các đơn vị thành viên và cán bộ nhân viên Vietnam Airlines đóng góp 5,5 tỷ đồng, 2 tỷ đồng từ HABECO; cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp khác....

Cùng với những tên tuổi lớn này, hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng và cá nhân khác cũng tham gia quyên góp. Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã trực tiếp tiếp nhận các khoản đóng góp. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam điều phối, chuyển đến người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai một cách kịp thời và đúng đối tượng.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội)

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) và được xem là một sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn. Theo Ban Tổ chức, hội chợ quy tụ 2.500 doanh nghiệp với 3.000 gian hàng, thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan. Về mặt thương mại, sự kiện ghi nhận tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ đạt gần 5.000 tỷ đồng.

Phát biểu bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hội chợ đã mở ra chặng đường mới cho xúc tiến thương mại tầm vóc quốc tế và đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương đề xuất phương án tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026.