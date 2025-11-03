Hương vị bền vững đằng sau chiếc bánh Sô-cô-la hảo hạng

Bởi hơn cả một món tráng miệng hấp dẫn, bánh Âu là một phần của di sản văn hóa, lưu giữ những câu chuyện về nguồn gốc xuất xứ, những dấu ấn huyền thoại và tinh hoa ẩm thực phương Tây.

Chính vì thế, ngay từ khi thành lập, Puratos đã và đang "tái định nghĩa" thế giới bánh ngọt - nơi những tác phẩm kinh điển như Black Forest (Đức), hay Sachertorte (Áo) được tái sinh theo hơi thở của thời đại. Hành trình sáng tạo bánh ngọt không dừng lại ở việc làm ra chiếc bánh ngon, mà còn góp phần định hình tương lai của ngành bánh, nơi di sản và sáng tạo cùng song hành tạo nên những hương vị vượt thời gian.

Không chỉ được biết đến là doanh nghiệp chuyên cung cấp nguyên liệu và các giải pháp chất lượng trong ngành hàng Sô-cô-la, Bánh Mì, Bánh Ngọt, Puratos Grand-Place Việt Nam còn là đối tác đồng hành tin cậy của hàng triệu thợ bánh, đầu bếp. Đối với các chuyên gia làm bánh, việc tạo nên những món bánh độc đáo không chỉ là sự sáng tạo cá nhân, mà còn là chiến lược để xây dựng thương hiệu và thu hút khách hàng. Đồng hành cùng họ, Puratos Grand-Place mang đến các giải pháp toàn diện dựa trên sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, từ việc nghiên cứu công thức cổ điển cho đến hỗ trợ thợ bánh làm mới những hương vị quen thuộc.

Người tiêu dùng ngày nay không chỉ tìm kiếm sự ngon miệng, mà còn khao khát sự chân thực trong hương vị. Với nhiều bạn trẻ, ngoài việc thưởng thức vẻ đẹp và vị ngon của món bánh, họ còn tìm hiểu sâu sắc về giá trị văn hóa cũng như tác động của thực phẩm đối với sức khỏe. Chính những trải nghiệm ấy trở thành nguồn cảm hứng để giới trẻ chia sẻ trải nghiệm của mình trên mạng xã hội, biến mỗi chiếc bánh thành biểu tượng của lối sống và cảm xúc cá nhân.

Puratos Grand-Place tự hào cho ra mắt bộ sưu tập "Mỗi tuyệt tác – Một câu chuyện", gồm 11 món bánh ngọt mang diện mạo và hương vị kinh điển từ châu Âu. Mỗi chiếc bánh là một lát cắt di sản đầy tinh tế, nơi âm nhạc, ánh sáng và kiến trúc cổ điển cùng hòa quyện, làm sống dậy sắc vị tuyệt hảo của nền ẩm thực.

Đặc biệt, sô-cô-la biểu tượng của tình yêu và tình bạn, là chất xúc tác thăng hoa cảm xúc không thế thiếu trong những món tráng miệng ngọt ngào. Tại châu Âu, sô-cô-la được yêu thích ở mọi hình thức: từ viên kẹo ngọt đắng tinh tế cho đến lớp ganache phủ bánh, phần mousse mềm mịn hay lớp trang trí sáng bóng trên bề mặt.

Bánh khúc cây Bûche de Noël mang trọn tinh thần lễ hội cùng Sô-cô-la nguyên chất Đen 57%. (Ảnh: Puratos Grand-Place Việt Nam)

Huyền thoại Black Forest được tái hiện qua hương vị Sô-cô-la nguyên chất Đen 72%. (Ảnh: Puratos Grand-Place Việt Nam)

Với nguyên liệu sô-cô-la đạt chuẩn Cacao-Trace của Puratos Grand-Place, các thợ bánh có thể tái hiện trọn vẹn tinh thần của những chiếc bánh Âu kinh điển như Bûche de Noël hay Black Forest ngay tại Việt Nam. Ra đời từ mong muốn tạo nên một dòng sô-cô-la chất lượng cao và có thể truy xuất nguồn gốc, chương trình Cacao-Trace kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn – từ việc thu hoạch những hạt cacao tươi tại vườn của nông dân, lên men theo tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, đến quá trình phơi khô dưới ánh sáng mặt trời và rang ở nhiệt độ thấp. Toàn bộ quy trình sản xuất khép kín tích hợp theo chiều dọc đã góp phần kích hoạt tiền hương vị sô-cô-la trong hạt cacao, kết quả là mỗi sản phẩm sô-cô-la Cacao-Trace góp mặt trong bộ sưu tập bánh Âu đều có hương vị thượng hạng và đặc biệt hơn. Việc sử dụng nguyên liệu sô-cô-la có truy xuất minh bạch không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn là cam kết cho sự phát triển bền vững, nơi chất lượng - trách nhiệm - giá trị nhân văn giao thoa trong từng miếng bánh.

Mô hình Cacao-Trace xây dựng chuỗi cung ứng cacao và sản phẩm sô-cô-la bền vững. (Ảnh: Puratos Grand-Place Việt Nam)

Cacao nhão có nguồn gốc hoàn toàn từ hạt cacao Việt Nam theo tiêu chuẩn Cacao-Trace. (Ảnh: Puratos Grand-Place Việt Nam)

Với các tiệm bánh, khách sạn hay nhà hàng cao cấp, Cacao-Trace trở thành lựa chọn thể hiện giá trị thương hiệu, bởi đằng sau mỗi chiếc bánh không chỉ là câu chuyện di sản ẩm thực, mà là một thông điệp về trách nhiệm xã hội, bền vững và niềm tự hào về hạt cacao Việt. Chính sự kết hợp giữa tinh hoa châu Âu và nguồn nguyên liệu bản địa đã giúp Puratos Grand-Place làm mới chuẩn mực "ngon" trong ngành bánh hiện đại - một hương vị không chỉ chạm đến vị giác, mà còn chạm đến trái tim của người thưởng thức.

Sản phẩm do Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Địa chỉ: Số 51 VSIP, Đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Website: https://www.puratosgrandplace.com/vi