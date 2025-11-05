Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hương vị mùa Lễ hội trở lại tại Starbucks

05-11-2025 - 15:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Hương vị mùa Lễ hội trở lại tại Starbucks

Starbucks Vietnam mang không khí Lễ hội rộn ràng trở lại với sắc đỏ đặc trưng, hương vị quen thuộc và những bộ sưu tập xinh xắn, cho mùa sum vầy thêm trọn vẹn.

Hương vị của sự sẻ chia - khi từng giọt cà phê kể câu chuyện kết nối

Mùa Lễ hội năm nay, Starbucks Vietnam tái hiện không khí ấm cúng, rộn ràng trên toàn quốc bằng những hương vị gắn liền với ký ức, xen lẫn những trải nghiệm mới lạ dành cho khách hàng.

Điểm nhấn nổi bật là Hazelnut Praline Mille-Feuille Oatmilk Series – sáng tạo mới lấy cảm hứng từ món bánh ngàn lớp Pháp trứ danh, kết hợp hạt dẻ bùi béo, cà phê Espresso thượng hạng và sữa yến mạch mịn màng. Từng ngụm như tan chảy, mang lại cảm giác ngọt ngào, tinh tế đúng tinh thần Lễ hội.

Bên cạnh đó, những "ngôi sao quen thuộc" tiếp tục trở lại như Peppermint Mocha – biểu tượng của sự tươi mới với sự hòa quyện giữa sô-cô-la đậm đà và bạc hà mát lạnh. Gingerbread Latte – hương vị cay nồng, ngọt ngào đặc trưng của bánh gừng, gợi nhớ cảm giác quây quần cùng bạn bè trong tiết trời se lạnh. Toffee Nut Crunch – thức uống mang dấu ấn của hạt rang và kẹo bơ cứng giòn rụm, gợi nên cảm giác ấm áp, sang trọng của những buổi sáng cuối năm đầy năng lượng. Tất cả đều có mặt trong ba phiên bản: nóng, đá viên và đá xay – để mỗi khách hàng có thể chọn cho mình cách tận hưởng riêng.

Hương vị mùa Lễ hội trở lại tại Starbucks- Ảnh 1.

Từ quà tặng đến từng hạt cà phê – lan tỏa tinh thần Lễ hội đến mọi ngóc ngách

Không chỉ dừng ở thức uống, Starbucks còn mang đến bộ sưu tập bình và ly "Cookie House" và "Forest Green with Gold" – những món quà đậm sắc màu Giáng sinh, kết hợp giữa nghệ thuật vẽ gouache sinh động và phong cách thiết kế tối giản tinh tế. Đây không chỉ là vật dụng thường ngày mà còn là cách để sẻ chia niềm vui và sự gắn kết.

Hương vị mùa Lễ hội trở lại tại Starbucks- Ảnh 2.

Hương vị mùa Lễ hội trở lại tại Starbucks- Ảnh 3.

Với những ai yêu cảm giác thư thái tại nhà, Starbucks giới thiệu bộ sưu tập Christmas Blend – dòng cà phê mang tính biểu tượng được yêu thích từ năm 1984.

Hương vị mùa Lễ hội trở lại tại Starbucks- Ảnh 4.

Từ Christmas Blend Espresso Roast đậm đà vị mận ngào đường, đến Christmas Blonde Roast nhẹ nhàng với hương cam và mứt sung, mỗi tách cà phê là một câu chuyện về sự ấm áp và kết nối – tinh thần cốt lõi mà Starbucks gửi gắm suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
cafe

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không ngừng nâng cấp dịch vụ quản lý vận hành, Asahi Japan “bội thu” giải thưởng 2025

Không ngừng nâng cấp dịch vụ quản lý vận hành, Asahi Japan “bội thu” giải thưởng 2025 Nổi bật

Phú Gia Residence – Lời giải cho bài toán an cư và đầu tư tại “thủ phủ phía Nam” Hưng Yên

Phú Gia Residence – Lời giải cho bài toán an cư và đầu tư tại “thủ phủ phía Nam” Hưng Yên Nổi bật

SotaTek và Ekotek hợp tác thúc đẩy ứng dụng Blockchain & AI cho doanh nghiệp Việt

SotaTek và Ekotek hợp tác thúc đẩy ứng dụng Blockchain & AI cho doanh nghiệp Việt

19:30 , 04/11/2025
Huỳnh Tiên - Người đẹp Tài năng Miss Cosmo đến Phó Chủ tịch bản quyền TP.HCM

Huỳnh Tiên - Người đẹp Tài năng Miss Cosmo đến Phó Chủ tịch bản quyền TP.HCM

17:30 , 04/11/2025
DreamLands: Hành trình hiện thực ước mơ, nâng tầm cuộc sống

DreamLands: Hành trình hiện thực ước mơ, nâng tầm cuộc sống

17:30 , 04/11/2025
Nguyễn Thanh Phương Đài trở thành Chủ tịch Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh ở tuổi 28

Nguyễn Thanh Phương Đài trở thành Chủ tịch Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh ở tuổi 28

13:30 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên