Hutch Hutchison: "Cha đẻ" Vertu hay nhà sáng lập điện thoại xa xỉ XOR?

Với tư duy thẩm mỹ nhất quán và bề dày kinh nghiệm, ông đã chia sẻ những câu chuyện nghề nghiệp, triết lý thiết kế đặc trưng cùng hành trình kiến tạo nên XOR – thương hiệu điện thoại thủ công mang DNA bảo mật và phong cách tinh tế đến từ Anh Quốc.

Chào ông Hutch Hutchison, trước khi thành lập nên XOR ông đã có một sự nghiệp đáng mơ ước với vị trí quản lý cấp cao tại một trong những doanh nghiệp điện thoại tên tuổi nhất thế giới?

Ước mơ trở thành một kỹ sư thiết kế đã nảy mầm trong tôi từ khi tôi còn nhỏ. Ngày bé, tôi rất đam mê máy móc, trong phòng tôi luôn ngập tràn các bản phác thảo về các bộ giáp, xe điện, hệ thống chiếu sáng,... và tôi luôn khao khát về việc một ngày có thể biến những gì trên giấy "sống dậy" thành hiện thực. Theo đuổi đam mê đó, tôi đã bắt đầu sự nghiệp của mình là một người vẽ phác thảo, và hãy nhớ là chúng tôi không hề có máy tính CAD vào những năm 1970. Sau đó tôi ra nhập vào đế chế điện thoại hùng mạnh nhất bấy giờ, Nokia, trở thành Kỹ sư thiết kế - người nghiên cứu về "nghệ thuật của những điều có thể" và góp phần tạo ra những mẫu điện thoại độc đáo cho Nokia bấy giờ như chiếc 8800.

Ý tưởng nào đã giúp ông tạo ra chiếc điện thoại Vertu Signature nổi tiếng?

Vào những năm 1990 đều khao khát có được một chiếc điện thoại di động và tôi muốn nâng cấp khao khát ấy lên cao hơn nữa bằng cách tạo ra những sản phẩm xa xỉ như những chiếc Rolls Royce trong giới điện thoại. Vì vậy, ngôn ngữ thiết kế của tôi thời đó chủ yếu được lấy cảm hứng từ thế giới đồng hồ cao cấp, vì đây là điểm tham chiếu rõ ràng cho người tiêu dùng sang trọng. Tuy nhiên, sau này với vai trò Giám đốc thiết kế Vertu, tôi cố gắng đơn giản hóa và 'làm sạch' những chi tiết phức tạp, để mang lại những sản phẩm tinh tế hơn đến người dùng thượng lưu.

Lý do gì để ông bắt đầu cuộc hành trình với thương hiệu XOR?

Điện thoại XOR dành cho những người đã ‘làm nên chuyện’ trong cuộc sống. Điều này cho phép một người di chuyển lên kim tự tháp nổi tiếng của Maslov để tận hưởng những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Để có một chiếc xe hơi tốt hơn, quần áo đẹp hơn, v.v. tại sao không có một chiếc điện thoại tốt hơn? Vì vậy vào năm 2017, tôi đã quyết định đến với hành trình mới mang tên XOR để bứt phá khỏi giới hạn bản thân và tạo dựng được phương thức liên lạc thông minh và đẳng cấp xứng tầm với giới tinh hoa.

Triết lý thiết kế và phát triển sản phẩm thay đổi sau khi trở thành đồng sáng lập và giám đốc thiết kế tại XOR?

Triết lý của tôi vẫn trước khi nhấc chiếc bút chì lên để phác thảo, Tôi đang tham gia vào việc thiết kế mọi thứ và tạo ra chúng, nhưng chúng dành cho ai? … và họ thực sự muốn gì? Vì vậy, cái nhìn sâu sắc về khách hàng và tư duy dựa trên trường hợp người dùng đã được thêm vào quy trình thiết kế của tôi.

Việc vừa là kỹ sư cơ khí vừa là nhà thiết kế Nghệ thuật có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Mục đích của nó là làm cho bạn cảm thấy. Tuy nhiên, các sản phẩm cần phải có thể sản xuất được, bền và có chức năng cũng như hình thức đẹp. Để đạt được điều này, bạn cần phải thiết kế có tính đến quy trình sản xuất và trường hợp người dùng.

Với XOR, Thiết kế (Thu hút cảm xúc) được thúc đẩy bởi các hình thức hữu cơ tự nhiên, với các yếu tố chức năng thuần túy gần như mang phong cách Bauhaus ở sự đơn giản, mang lại tính thẩm mỹ ít cầu kỳ hơn. Ngoài ra, thiết kế còn được chủ ý nhằm mục đích mang lại cảm giác dễ chịu khi cầm trên tay, thoát khỏi những đường thẳng mạnh mẽ nhưng vụng về và các góc nhọn của Vertu.

Ông nói rằng mình muốn đem đến những giá trị kế nối sâu sắc hơn giữa chiếc điện thoại xa xỉ và chủ nhân, vậy điều đó cụ thể là gì và nó được thể hiện như thế nào qua triết lý thiết kế của XOR?

Đối với những chiếc điện thoại xa xỉ thông thường, nó đang chỉ tập trung đề cao giá trị thẩm mỹ và độ xa hoa của sản phẩm. Cùng lúc, smart-phone được ra đời như chiếc máy tính thu nhỏ lại không có "cá tính" riêng, không thể hiện bất cứ điều gì về vị thế chủ sở hữu và thậm chí còn mang lại những mối nguy hại tiềm ẩn từ sự "thông minh" đó ví dụ như bị hack thông tin.

Tuy nhiên tôi không kêu gọi mọi người từ bỏ smart-phone mà tôi nghĩ mọi người có thể có những khoảnh khắc "detox smart-phone" bằng việc sở hữu XOR. Tôi tập trung phát triển những phương thức giao tiếp thông minh, mang chiếc điện thoại trở về giá trị nguyên bản: chức năng nghe - gọi nhưng ở mức bảo mật cao nhất, ngoại hình đẳng cấp nhất, mang đến sự thoải mái và độ tin cậy tuyệt vời cho người dùng.

Cuối buổi trò chuyện, ông Hutch Hutchison chia sẻ rằng ông cảm thấy hạnh phúc khi thành công mở ra một Boutique độc nhất Đông Nam Á tại trái tim của thủ đô Hà Nội, ông hi vọng rằng XOR có thể đem đến một giao thức liên lạc thông minh cũng như tạo ra một xu hướng công nghệ xa xỉ mới cho giới thượng lưu Việt Nam.

Giới mộ điệu Việt Nam có thể trực tiếp trải nghiệm những kiệt tác thiết kế của ông Hutch Hutchison tại hệ thống XOR boutique và các điểm bán uỷ quyền trên toàn quốc:

XOR Boutique – 17 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội

XOR Showroom – 5 Nguyễn Thị Duệ, Yên Hoà, Hà Nội

XOR Showroom – 89 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, TP. Hồ Chí Minh

Toàn Cầu Luxury – 44 Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hà Nội

Russia Luxury – 234 Thái Hà, Ô Chợ Dừa, Hà Nội

The Watch Club – 81 Nguyễn Du (Hà Nội) & 94 Phạm Ngọc Thạch (TP. HCM)

Timepiece Luxury – 26 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội

Website: www.xor.inc

Fanpage XOR Vietnam: facebook.com/xorvn