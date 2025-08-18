Huy động 490 tỷ đồng trái phiếu, May - Diêm Sài Gòn tiềm lực ra sao?

Huy động 490 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn vừa báo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ mã MSG32501.

Theo đó, mã MSG32501 gồm 4.900 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành là 490 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành và hoàn tất trong ngày 12/8/2025, kỳ hạn 84 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 12/8/2032. Lãi suất cố định 9,2%/năm, thanh toán một lần khi đến hạn.

Theo tìm hiểu, CTCP May - Diêm Sài Gòn tiền thân là nhà máy Diêm Bến Thủy (Vinh) được thành lập từ những năm 20 đầu thế kỷ XX.

Đến năm 1948, công ty này được Nhà nước tiếp quản quốc hữu hóa và chuyển thành Nhà máy Diêm Hòa Bình trực thuộc Tổng Công ty Giấy - Gỗ - Diêm.

Tháng 7/2004, công ty hoàn thành cổ phần hóa, lấy tên là CTCP May - Diêm Sài Gòn (SMG) có trụ sở chính tại 346 Bến Vân Đồn, phường 1, Quận 4 (cũ) TP.HCM. Công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Sau nhiều lần thay đổi, cập nhật đến tháng 8/2023, May - Diêm Sài Gòn tăng vốn điều lệ từ 4.380 tỷ đồng lên mức 5.059 tỷ đồng. Hiện bà Nguyễn Chi Mai (SN 1991) làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.

Được biết, bà Nguyễn Chi Mai còn là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản New Star Hòa Bình, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Long Vân và Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Quỳnh Lưu.

Chủ đầu tư loạt dự án

May - Diêm Sài Gòn được biết có mối liên hệ mật thiết với Tập đoàn TNG Holdings Vietnam, nay là ROX Group. Trong giai đoạn năm 2021, doanh nghiệp này từng gây chú ý khi là cổ đông của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã: MSB).

Hiện nay, May - Diêm Sài Gòn được biết đến khi nắm trong tay nhiều dự án bất động sản khắp cả nước.

Trong đó, phải kể đến dự án Khu Cao Ốc Hòa Bình (tên thương mại The Goldview) tại 346 Bến Vân Đồn, phường 1, Quận 4 nay là phường Vĩnh Hội, TP.HCM. Tổ hợp này gồm 2 tòa tháp A và B, tòa A cao 33 tầng và 2 tầng hầm, tòa B cao 27 tầng và 2 tầng hầm. Trong đó, tháp A có tổng số 1.459 căn hộ bán và 146 căn hộ dịch vụ và tháp B có 300 căn hộ dịch vụ (tổng 1.905 căn hộ).

Dự án The Goldview

Hồi tháng 6/2020, May - Diêm Sài Gòn được chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở dịch vụ thương mại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (cũ).

Dự án có tổng diện tích 11,71ha, tổng mức đầu tư 1.196 tỷ dồng. Cơ cấu sử dụng đất của dự án bao gồm 24,4% cho thương mại dịch vụ, 31,4% cho nhà ở liền kề, 40% cho hệ thống giao thông, còn lại cho xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Cũng trong tháng 06/2020, UBND tỉnh Lào Cai lựa chọn liên danh May - Diêm Sài Gòn và CTCP Bất động sản Mỹ làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Bảo Hà, huyện Bảo Yên (cũ).

Tại Hải Phòng, May - Diêm Sài Gòn thực hiện dự án phát triển khu dân cư tại thị trấn Vĩnh Bảo, được quảng bá với tên gọi TNR Stars Vĩnh Bảo.

Dự án này được UBND TP Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 23/7/2021, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 22/11/2021.

Vốn đầu tư dự án theo Quyết định 3355/QĐ-UBND là 829,6 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng 387 nhà ở liền kề với diện tích mặt bằng từ 90-120m2/căn, mặt tiền rộng từ 5-6m và tầng cao tối đa 5 tầng.

Đáng nói, tại dự án này, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm của May - Diêm Sài Gòn về xác định giá đất và thi công khi chưa được cấp phép.

Cũng tại Hải Phòng, tháng 11/2021, May - Diêm Sài Gòn được chấp thuận làm nhà đầu tư dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt (diện tích Tháp Nam).

Đây là dự án thay thế chợ Sắt cũ có quy mô đầu tư xây dựng công trình cao 40 tầng nổi và 2 tầng hầm trên diện tích khu đất lập dự án 15.200m2; chiều cao công trình từ mặt sân tới sàn mái 146m.

Chi phí thực hiện dự án, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là hơn 6.000 tỷ đồng. Dự án đã được khởi công vào tháng 2/2022.

Tại tỉnh Thanh Hóa, May - Diêm Sài Gòn được lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ) vào tháng 8/2019.

Nhà đầu tư được Sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép xây dựng số 1941/GPXD ngày 30/03/2021. Một tháng sau đó, Sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa có Thông báo số 2573/SXD-QLN ngày 23/04/2021 v/v dự án đủ điều kiện được huy động vốn.

Tại tỉnh Phú Thọ, May - Diêm Sài Gòn được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị Hà Lộc, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ (cũ) theo Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 09/06/2021.

Cùng thời điểm tháng 6/2021, May - Diêm Sài Gòn được chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Đô thị Thanh Sơn tại Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn (cũ) tỉnh Phú Thọ.

Trở lại phía Nam, ngày 21/03/2024, UBND tỉnh Trà Vinh có quyết định số 399/QĐ- UBND chấp thuận doanh nghiệp này làm nhà đầu tư thực hiện Dự án khu dân cư thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần (cũ) tỉnh Trà Vinh.

May - Diêm Sài Gòn cũng thực hiện nhiều dự án khác tại khu vực phía Nam như: Khu đô thị Thị trấn An Châu 2, tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang (cũ) hay Dự án Khu dân cư mới (nằm trong khu hành chính huyện kết hợp khu dân cư thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cũ); Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định cũ)...



