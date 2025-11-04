Huỳnh Tiên - Người đẹp Tài năng Miss Cosmo đến Phó Chủ tịch bản quyền TP.HCM

Tại buổi lễ công bố khởi động cuộc thi Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh 2026 mới đây, Ban tổ chức đã chính thức công bố Huỳnh Tiên đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch cuộc thi. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ, bởi cô là một trong những gương mặt nổi bật của giới giới giải trí nói chung và giới sắc đẹp, thời trang nói riêng.

Huỳnh Tiên không phải là cái tên xa lạ với giới mộ điệu. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 14 tuổi với vai trò người mẫu, diễn viên và nhanh chóng được khán giả biết đến nhờ gương mặt cuốn hút, hình thể chuẩn chỉn và khả năng biến hóa đa dạng. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu, mở ra hành trình nhiều màu sắc trên con đường nghệ thuật. Năm 2016, Huỳnh Tiên xuất sắc đăng quang Hoa hậu Châu Á tại Úc, mang đến hình ảnh một đại diện Việt Nam trẻ trung, bản lĩnh và đầy tự tin trên đấu trường quốc tế.

Sau ánh hào quang, người đẹp quyết định rẽ hướng sang con đường kinh doanh - lĩnh vực thể hiện rõ bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của cô. Hiện Huỳnh Tiên là CEO thương hiệu Byon Beauty, một thương hiệu chăm sóc sắc đẹp thuần chay mang tinh thần "chăm sóc vẻ đẹp từ bên trong". Với tư duy hiện đại và khả năng lãnh đạo nhạy bén, cô đã đưa Byon Beauty phát triển mạnh mẽ, trở thành lựa chọn của nhiều tín đồ yêu làm đẹp.

Không dừng lại ở những giải thưởng trong thị trường kinh doanh, năm 2025, Huỳnh Tiên trở lại với đấu trường sắc đẹp khi tham gia Miss Cosmo Vietnam. Tại đây, cô ghi dấu ấn mạnh mẽ khi lọt Top 10 chung cuộc và đạt danh hiệu Người đẹp Tài năng. Hình ảnh một thí sinh thông minh, phong thái chuyên nghiệp, ứng xử tinh tế, luôn nỗ lực hết mình trong từng phần thi đã giúp cô nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Ở một khía cạnh khác, Huỳnh Tiên cũng khiến khán giả bất ngờ khi lấn sân lĩnh vực âm nhạc. Dù chưa chính thức "debut", nhưng sự xuất hiện thường xuyên của cô trên các sân khấu sắc đẹp với ca khúc "Nàng Tiên" cho thấy khát khao khám phá và vượt giới hạn, đúng với hình ảnh người phụ nữ hiện đại dám theo đuổi đam mê.

Giờ đây, khi bước lên cương vị Phó Chủ tịch Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh, bước tiến này của Huỳnh Tiên được xem là "cái duyên đẹp" nối tiếp hành trình trưởng thành. Nếu trước đây cô là người được truyền cảm hứng, thì nay cô trở thành người truyền cảm hứng cho thế hệ thí sinh mới, những cô gái trẻ đang khao khát khẳng định bản thân.

Chia sẻ về vai trò mới, Huỳnh Tiên cho biết cô cảm thấy tự hào nhưng cũng ý thức rõ trách nhiệm khi trở thành một phần trong đội ngũ lãnh đạo Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh. "Với tôi, mỗi cô gái đều mang trong mình một câu chuyện, một ước mơ và một giá trị riêng. Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh sẽ là nơi giúp các bạn có cơ hội được tỏa sáng bằng chính bản sắc của mình", Huỳnh Tiên chia sẻ.

Từng trải qua hành trình chinh phục các đấu trường nhan sắc lớn, cô hiểu rõ áp lực và giá trị thực sự ẩn sau ánh hào quang. Trong thời gian tới, Huỳnh Tiên sẽ cùng Ban tổ chức xây dựng chương trình đào tạo thí sinh theo hướng thực tế, gần gũi và hiệu quả, giúp mỗi người đẹp khi bước ra từ cuộc thi đều mang trong mình tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh được xem là bản quyền khu vực được mong đợi nhất trong hệ thống Miss Cosmo Việt Nam. Với quy mô tổ chức chuyên nghiệp và sứ mệnh tìm kiếm những gương mặt đại diện cho phụ nữ thế hệ mới, cuộc thi hướng đến một sân chơi văn minh, hiện đại, đề cao trí tuệ, bản lĩnh và dấu ấn cá nhân.

Sự góp mặt của Huỳnh Tiên trong vai trò Phó Chủ tịch được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới, kết hợp giữa năng lượng trẻ trung, tư duy hiện đại và kinh nghiệm thực tiễn. Cô không chỉ góp phần định hình tiêu chí thí sinh, đồng hành cùng các vòng thi, mà còn đóng vai trò kết nối các hoạt động truyền thông, hướng dẫn thí sinh phát triển hình ảnh cá nhân và khai thác tiềm năng bản thân - điều mà Huỳnh Tiên đã làm rất thành công trong chính sự nghiệp của mình.

Từ một người đẹp chinh phục đấu trường sắc đẹp đến nữ doanh nhân điều hành thương hiệu, và nay là Phó Chủ tịch Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh, mỗi dấu mốc của Huỳnh Tiên đều gắn liền với nỗ lực không ngừng và tinh thần cống hiến. Hình ảnh của cô ở vai trò mới không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là biểu tượng của phụ nữ hiện đại - bản lĩnh, đa năng và truyền cảm hứng.