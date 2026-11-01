Hyundai Creta đời mới tiếp tục lộ diện trên đường: Dáng góc cạnh hơn, bản ‘base’ có mâm mới lạ mắt

Hyundai Creta thế hệ mới tiếp tục xuất hiện trong các hình ảnh chạy thử tại Ấn Độ, trước thời điểm dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2027. Đáng chú ý, chiếc xe mới nhất bị bắt gặp được xác định là phiên bản diesel tiêu chuẩn, thể hiện qua bộ mâm thép đi kèm ốp trang trí và cấu hình trang bị đơn giản hơn.

Phiên bản Hyundai Creta tiêu chuẩn sử dụng bộ mâm thép 16 inch. Ảnh: Rushlane

Theo những hình ảnh được ghi lại tại khu vực Manali, chiếc Creta thử nghiệm sử dụng bộ mâm thép kích thước 16 inch, đi cùng lốp 205/65 R16. Đây nhiều khả năng là một trong những phiên bản có giá bán thấp nhất trong dải sản phẩm.

So với thế hệ hiện hành, Hyundai Creta mới được cho là có kích thước tổng thể lớn hơn, đồng thời thay đổi đáng kể về thiết kế. Xe phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Art of Steel, với các đường nét góc cạnh và thân xe mang dáng vẻ vuông vức hơn.

Hyundai Creta thế hệ mới sở hữu tay nắm cửa dạng ẩn. Ảnh: Rushlane

Phần đầu xe có thiết kế dựng đứng, cản trước tạo hình lớn với các chi tiết dạng nan ngang. Lưới tản nhiệt được làm mới, kết hợp cụm đèn chiếu sáng LED projector và dải đèn định vị ban ngày LED hình chữ H đặt phía trên.

Ở bên hông, xe có tay nắm cửa dạng ẩn, vòm bánh xe tròn, đường mui vuốt nhẹ về phía sau và khung cửa sổ tạo hình góc cạnh. Phía sau xuất hiện kính chắn gió nghiêng, cánh gió mui, cản sau kích thước lớn và cửa cốp thiết kế phẳng hơn. Cụm đèn hậu cũng được dự đoán thay đổi để đồng bộ với thiết kế đèn phía trước.

Nâng cấp công nghệ, lần đầu có hệ thống Pleos Connect

Không chỉ thay đổi ngoại hình, Hyundai Creta thế hệ mới dự kiến có bước tiến đáng kể về công nghệ. Mẫu SUV này được phát triển theo định hướng Software Defined Vehicle (SDV), cho phép bổ sung hoặc cải thiện một số tính năng thông qua các bản cập nhật phần mềm OTA mà không cần thay đổi phần cứng.

Một trong những trang bị đáng chú ý là hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect. Công nghệ này từng xuất hiện trên những nguyên mẫu Creta chạy thử trước đó và nhiều khả năng được dành cho các phiên bản cao cấp.

Nội thất xe sẽ thay đổi hoàn toàn khi dùng ngôn ngữ thiết kế mới. Ảnh dựng đồ họa: AP Nội thất xe sẽ thay đổi hoàn toàn khi dùng ngôn ngữ thiết kế mới. Ảnh dựng đồ họa: AP

Pleos Connect tập trung phần lớn thao tác điều khiển và chức năng lên màn hình trung tâm, qua đó giảm số lượng phím vật lý trong khoang cabin. Thay vì bảng đồng hồ kích thước lớn như cách bố trí truyền thống, hệ thống sử dụng một màn hình thanh mảnh đặt trên táp-lô, trong tầm quan sát của người lái. Những thông tin cơ bản như tốc độ và mức nhiên liệu sẽ được hiển thị tại đây.

Hyundai Creta mới có thêm hệ truyền động hybrid

Thay đổi đáng chú ý khác trên Hyundai Creta thế hệ mới là sự xuất hiện của hệ truyền động hybrid. Theo RushLane, phiên bản dành cho thị trường Ấn Độ dự kiến sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L kết hợp với mô-tơ điện và bộ pin.

Trong khi đó, cấu hình hybrid trên phiên bản quốc tế được đề cập sử dụng động cơ xăng 1.6L GDI kết hợp một hoặc hai mô-tơ điện. Nếu trang bị hai mô-tơ điện, hệ thống có thể hỗ trợ dẫn động bốn bánh điện tử eAWD.

Đuôi Hyundai Creta mới có kính chắn gió nghiêng. Ảnh: Rushlane

Các phiên bản hybrid dự kiến có thêm chức năng tái tạo năng lượng khi giảm tốc và công nghệ cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L. Bên cạnh đó, những tùy chọn động cơ hiện tại cũng được cho là tiếp tục duy trì, bao gồm cả động cơ diesel vừa xuất hiện trên nguyên mẫu chạy thử.

Hyundai Creta thế hệ mới dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm 2027. Sau khi trình làng, mẫu xe này tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ trung tại Ấn Độ, nơi có những đối thủ như Maruti Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Tata Sierra và Honda Elevate.