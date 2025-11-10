Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hyundai Palisade ưu đãi tối đa 200 triệu

10-11-2025 - 15:32 PM | Thị trường

Ngoài Palisade, các mẫu xe khác của Hyundai như Santa Fe, Tucson, Creta... đều nhận ưu đãi giảm giá tiền mặt, nâng chế độ bảo hành hoặc cả 2.


Hyundai Palisade ưu đãi tối đa 200 triệu- Ảnh 1.

Hyundai Palisade đang nhận mức ưu đãi lên tới 200 triệu.

Tháng 11, Hyundai Thành Công Việt Nam công bố chương trình khuyến mãi mang tên “Bảo hành 8 năm – An tâm vận hành” với các mẫu xe nổi bật. Cụ thể, tất cả mẫu xe đang bán trên thị trường của hãng đều được hưởng ưu đãi lớn. Mức ưu đãi tối đa cho Palisade là 200 triệu đồng, Santa Fe là 180 triệu, Stargazer 86 triệu...

Xe cũng được nâng chế độ bảo hành 8 năm/ 120.000 km tuỳ điều kiện nào đến trước. Trong đó, chỉ riêng Hyundai i10 không nhận ưu đãi tiền mặt, mà nâng chế độ bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km.

Model Giá trị khuyến mại tối đa Chi tiết ưu đãi 
Hyundai Palisade 200 triệu Giảm giá kèm thẻ hội viên Hyundai hạng bạch kim 
Hyundai Santa Fe 180 triệu Tổng giá trị bao gồm giảm giá + thẻ hội viện Hyundai hạng bạch kim + gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km
Hyundai Stargazer 86 triệu NT
Hyundai Accent 64 triệu NT 
Hyundai Tucson 58 triệu 

Giảm giá kèm thẻ hội viên Hyundai hạng bạch kim

Hyundai Creta 49 triệu 

Giảm giá kèm thẻ hội viên Hyundai hạng bạch kim

Hyundai Grand i10

Bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km.


Đối với các mẫu xe Tucson và Hyundai Creta, khách hàng sẽ được ưu đãi giảm giá tiền mặt lên tới 58 triệu đồng. Các khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm trên còn được hưởng các chương trình ưu đãi khác, bao gồm: Giảm giá trực tiếp tiền mặt, tặng thẻ Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim trị giá 10.000.000 đồng.

Nhận ưu đãi lớn nhất trong đợt này chính là Hyundai Palisade phiên bản máy dầu diesel R2.2 CRDi. Động cơ này cho công suất 200 mã lực, mô-men xoắn cực đại 440 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh. Dòng động cơ này được đánh giá là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 6L dầu/100km trên đường cao tốc. 

Palisade sở hữu ngoại hình hầm hố, xe dài 4.995 mm, rộng 1.975 mm, cao 1.785 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Khoảng sáng gầm 203 mm. Lưới tản nhiệt kích thước lớn, tạo hình thác nước, đèn pha LED, đèn ban ngày LED đặc trưng bao quanh lưới tản nhiệt.

Hyundai Palisade ưu đãi tối đa 200 triệu- Ảnh 2.

Bên trong cabin, xe trang bị ghế công thái học bọc da Nappa. Ghế trước chỉnh điện 12 hướng. Màn hình cảm ứng 12,3 inch cho hệ thống thông tin giải trí, camera 360, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Hệ thống âm thanh 12 loa Infinity. Cửa sổ trời toàn cảnh, trần xe bọc da lộn. Tùy chọn cấu hình 6 hoặc 7 chỗ. Bản 6 chỗ với hàng ghế thứ hai kiểu hạng thương gia, tích hợp công nghệ điều chỉnh một chạm.

Một số tính năng an toàn trong gói SmartSense bao gồm: như hỗ trợ giữ làn, phòng tránh va chạm trước, điều khiển hành trình thích ứng, đèn pha tự động thích ứng, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ đỗ xe chủ động, giảm sát phòng tránh va chạm điểm mù, cảm biến áp suất lốp.

Giá bán của Hyundai Palisade dao động từ 1,469 tỷ đến 1,589 tỷ đồng, chưa trừ khuyến mại.




Tiêu Dao

An ninh tiền tệ

Palisade, Hyundai

