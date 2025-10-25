Hyundai Santa Fe để lộ thay đổi thiết kế: Mặt trước và sau được ‘đập đi xây lại’ sau nhiều tranh cãi, táp-lô cũng lột xác hoàn toàn

Sự ra mắt của Hyundai Santa Fe thế hệ thứ năm với kiểu dáng vuông vức và táo bạo vẫn còn in đậm trong tâm trí người tiêu dùng. Mẫu xe này từng gây nhiều tranh cãi, song Hyundai không dừng lại ở đó mà tiếp tục cho thấy tham vọng đổi mới khi để lộ diện hình ảnh của Santa Fe 2027 với một phong cách hoàn toàn khác. Qua những hình ảnh ghi lại được, có thể cảm nhận hãng xe Hàn Quốc đang chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn, vượt xa khái niệm nâng cấp thông thường.

Nếu Santa Fe hiện tại mang đến cảm giác mạnh mẽ và táo bạo thì phiên bản mới lại đem tới ấn tượng thanh thoát và hiện đại hơn. Từ đường nét thân xe đến cụm đèn và mui xe, mọi chi tiết đều được tái thiết kế, giúp tổng thể trở nên hài hòa và tinh tế.

Santa Fe mới sẽ được nâng cấp rõ rệt so với một lần facelift thông thường. Ảnh: Carbuzz

Phần đầu và đuôi xe là nơi thể hiện rõ nhất sự thay đổi. Cụm đèn hậu hình chữ H trước đây được thay bằng dải đèn mảnh đặt dọc hai bên, gợi ý rằng cửa hậu có thể đã được thu nhỏ. Ở phía trước, lưới tản nhiệt và hệ thống chiếu sáng cũng được làm mới hoàn toàn. Dải đèn định vị ban ngày dạng mảnh chạy dọc hai bên thay thế cho thiết kế chữ H cũ, trong khi cụm đèn chiếu sáng được hạ thấp xuống phần cản, giúp đầu xe gọn gàng và hiện đại hơn.

Hyundai Santa Fe mới có thể sẽ sửa lại các chi tiết từng gây tranh cãi. Ảnh dựng đồ họa AI

Bên trong khoang lái, Hyundai tiếp tục mang đến nhiều đổi mới. Vô lăng có kiểu dáng vuông vức hơn, trong khi màn hình trung tâm nhỏ gọn thay thế cho kiểu màn hình liền khối kéo dài giữa bảng điều khiển và khu vực trung tâm. Một số chi tiết vẫn đang được giữ kín, nhưng nhiều khả năng hãng vẫn trang bị thêm màn hình phụ phía sau lớp che.

Bảng táp-lô được làm mới. Ảnh: Carbuzz

Một điểm khiến giới quan sát đặc biệt chú ý là việc Santa Fe mới xuất hiện cửa nạp nhiên liệu ở cả hai bên thân xe. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy mẫu xe này có thể đã bước vào giai đoạn điện hóa. Dù Hyundai chưa từng sản xuất xe điện mở rộng tầm hoạt động, nhưng việc họ dừng phiên bản PHEV của Santa Fe từ năm 2023 có thể là bước đi chuẩn bị cho hướng phát triển mới này.

Vị trí ống xả cũng được thay đổi, cho thấy sự điều chỉnh về cấu trúc để dành không gian cho gói pin. Theo người chụp ảnh thử nghiệm, chiếc xe vận hành gần như không phát ra tiếng động, càng củng cố khả năng đây là một mẫu xe chạy điện hoàn toàn.

Khi Santa Fe 2024 ra mắt, Hyundai từng coi đó là một cú chuyển mình mạnh mẽ với phong cách thiết kế táo bạo phản ánh xu hướng sống ngoại ô đang phát triển. Giờ đây, với Santa Fe 2027, có thể thấy hãng đang tiếp tục tiến hóa triết lý ấy theo hướng tinh giản và tinh tế hơn, đồng thời mở ra một chương mới trong hành trình chuyển đổi sang kỷ nguyên xe điện.