Hyundai Santa Fe 'dọn kho' giảm giá tới 215 triệu đồng tại đại lý: Bản 'full' chỉ còn 1,15 tỷ, người mua chịu ảnh hưởng về giá khi bán lại

Hyundai Santa Fe giảm giá tới hơn 200 triệu

Việc giảm giá mạnh tay cho những xe sản xuất năm cũ không phải hiện tượng xa lạ ở Việt Nam thời gian gần đây. Nhưng những mẫu giảm trăm triệu thường thuộc nhóm xe sang (do giá bán vốn cao hẳn), những mẫu xe có "truyền thống" tiêu thụ kém trên thị trường. Trong khi đó, Hyundai Santa Fe lại là trường hợp đặc biệt.

Mặc dù không phải mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai ở Việt Nam, nhưng Santa Fe vẫn là một mẫu xe có doanh số tốt trên thị trường. Cả năm 2023, có 6.418 xe được bán ra. Sang năm 2024, doanh số vẫn nhích nhẹ lên 6.941 chiếc, đứng thứ hai thị trường sau Ford Everest. Nhưng sau 5 tháng đầu năm 2025, Santa Fe chỉ tiêu thụ được 918 xe, kịch bản doanh số giảm mạnh so với năm 2024 là điều gần như chắc chắn, nếu không có đột phá trong những tháng còn lại.

Đã sắp sang nửa cuối năm 2025, Hyundai Santa Fe VIN 2024 vẫn còn tồn ở một số đại lý. Ảnh: Đại lý Hyundai

Do đó, không ngạc nhiên khi các đại lý đưa ra mức giảm giá hấp dẫn hơn so với ưu đãi chính hãng là 100% trước bạ (tương đương 106-136 triệu đồng).

Một tư vấn bán hàng ở Hà Nội đang rao bán Hyundai Santa Fe Calligraphy Turbo VIN 2024 màu trắng với giá giảm tới 215 triệu đồng. Từ mức niêm yết 1,365 tỷ đồng, nay Hyundai Santa Fe bản cao nhất chỉ còn 1,150 tỷ đồng. Lựa chọn không còn nhiều cả về số lượng và màu sắc. Việc chọn một chiếc xe VIN 2024 sẽ chỉ ảnh hưởng tới giá khi bán lại nếu so với xe VIN 2025, còn trang bị giống hệt.

Do đây là chương trình riêng của đại lý, nên mức giảm không đồng đều. Một đại lý ở miền Trung đưa ra mức giảm thấp hơn một chút, lên đến 200 triệu đồng. Trong khi đó, một đại lý khác ở Hà Nội rao bản 2.5 Prestige với giá giảm 190 triệu đồng, xuống 1,075 tỷ đồng, còn bản 2.5 Turbo Calligraphy giảm 195 triệu đồng, còn 1,170 tỷ đồng.

Mức giảm mạnh được cho là nằm trong dự kiến, khi mẫu xe này đang có doanh số không quá khả quan. Ảnh: Đại lý Hyundai

Sau khi giảm giá, Hyundai Santa Fe bản cao nay thậm chí tiệm cận, thậm chí thấp hơn niêm yết của các bản cao của mẫu SUV cỡ C nằm bên dưới, chẳng hạn Skoda Karoq (1,129 tỷ đồng), Honda CR-V (1,259 tỷ đồng), Subaru Forester (1,199 tỷ đồng). Mặc dù đây là giá chưa tính khuyến mãi do nhiều mẫu SUV cỡ C cũng tích cực giảm giá, nhưng điều này cũng đủ thấy Santa Fe đang có giá tốt như thế nào.

Hyundai Santa Fe có gì?

Dù vậy, vấn đề của Hyundai Santa Fe dường như không nằm ở giá bán. Những tranh luận gay gắt nhất xoay quanh thiết kế và việc bỏ bản máy dầu.

Về thiết kế, có thể dễ dàng bắt gặp những bình luận như "xấu lạ", "tôi thích dáng cũ hơn", "đời trước đẹp bao nhiêu"... bên dưới những bài đăng về Hyundai Santa Fe thế hệ hiện tại.

Hai tháng gần đây, Santa Fe liên tục để thua Toyota Fortuner về doanh số. Thậm chí có tháng còn bị Mazda CX-8 vượt mặt. Ảnh: Bảo Lâm / Số liệu: VAMA, TC Group

Tổng thể xe ấn tượng nhờ thiết kế hình hộp với nhiều đường thẳng. Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm đèn chiếu sáng Adaptive LED thích ứng tự động (AHB-LED), cùng cụm đèn chiếu sáng ban ngày tạo hình chữ H. Lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ logo Hyundai dạng phẳng 2D. Lưới tản nhiệt này có tính năng AAF (Active Air Flap) mở/ đóng tự động thông minh tùy theo nhiệt độ động cơ và các chế độ vận hành.

Tuy nhiên, phần đuôi xe bị đánh giá là điểm trừ lớn. Dù thiết kế mới giúp gia tăng tiện ích và không gian rộng mở hơn, nhưng về mặt thẩm mỹ lại không hợp gu người Việt.

Người Việt được nhận định là "mua xe bằng mắt". Do đó, thiết kế không hợp gu của Hyundai Santa Fe thế hệ hiện tại được cho là đã ảnh hưởng khá lớn đến doanh số của mẫu xe này. Ảnh: AP Team

Một điểm trừ khác của Hyundai Santa Fe là loại bỏ máy dầu. Hyundai Santa Fe 2024 chỉ còn hai tùy chọn động cơ. Trong đó, động cơ xăng 2.5L cho công suất 191 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản Calligraphy 2.5T sử dụng máy xăng 2.5L tăng áp cho công suất 277 mã lực, mô-men xoắn 422Nm, hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép.

Santa Fe vốn nổi tiếng một chiếc xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu nhờ sở hữu động cơ diesel. Nhưng nay nhiều người e ngại với một mẫu xe máy xăng với dung tích lớn.

Bù lại, nội thất là điểm cộng cho Hyundai Santa Fe. Điểm nhấn là cụm hai màn hình nối liền, gồm đồng hồ hiển thị dạng kỹ thuật số và màn hình giải trí.

Màn hình đồng hồ hiển thị kích thước 12,3 inch, có thể thay đổi chế độ hiển thị, tích hợp tính năng cảnh báo điểm mù. Xe trang bị thêm tính năng hiển thị thông tin kính lái (HUD). Màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay hoặc Android Auto không dây, đi kèm dàn âm thanh 12 loa Bose.

Cần số đặt phía sau vô-lăng dạng xoay. Cụm điều khiển điều hòa là màn hình cảm ứng riêng biệt kích thước 6,6 inch kết hợp cùng 2 núm vật lý. Một số tính năng khác bao gồm ghế trước chỉnh điện làm máy sưởi ấm, vô lăng tích hợp sấy, gạt mưa tự động, phanh tay điện tử kèm auto hold.

Nội thất và trang bị an toàn được xem là điểm cộng cho Santa Fe. Ảnh: AP Team

Hyundai Santa Fe 2024 tại Việt Nam có các cấu hình ghế 6 chỗ và 7 chỗ, bọc da cao cấp, phiên bản Calligraphy bọc da Nappa. Phiên bản 6 ghế với hai ghế riêng biệt ở hàng thứ hai mang lại sự cao cấp.

An toàn là một điểm cộng khác cho mẫu SUV hạng D này. Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới trang bị một loạt công nghệ bao gồm 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh EBD, kiểm soát lực kéo TCS, ổn định chống trượt thân xe VSM, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ xuống dốc DBC.

Xe cũng trang bị một loạt tính năng trong gói công nghệ ADAS gồm cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước FCA, giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA, cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LFA & LKA, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA, đèn tự động thông minh AHB, điều khiển hành trình thích ứng Smart Cruise Control, cảnh bảo mở cửa an toàn SEW, cảnh báo mệt mỏi cho tài xế.