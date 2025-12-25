Hyundai Santa Fe hybrid vừa ra mắt đã giảm gần 60 triệu đồng tại đại lý: Giá thực tế vẫn cao hơn nhiều xe hybrid cùng phân khúc

Hyundai Santa Fe hybrid giảm giá

Hyundai Santa Fe hybrid vừa ra mắt đã giảm giá tại đại lý. Ảnh: Hyundai

Hyundai Santa Fe hybrid là mẫu xe mới nhất của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam. Những ngày vừa qua, đồng loạt nhiều đại lý đã tổ chức lễ ra mắt đến khách hàng. Đồng thời, nhiều đại lý trên toàn quốc đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho người mua trong tháng 12.

Cụ thể, một đại lý khu vực phía Bắc giảm trực tiếp 59 triệu đồng tiền mặt vào giá bán. Trong khi đó, tại một đại lý khác ở khu vực phía Nam, mức giảm chỉ là 50 triệu đồng. Nhờ đó, giá thực tế của mẫu xe này giảm xuống chỉ còn 1,31-1,319 tỷ đồng. Theo thông tin từ đại lý, tất cả những mẫu xe được giảm đều sản xuất năm 2025.

Khu vực Giá niêm yết (đồng) Mức giảm (đồng) Giá thực tế (đồng) Đại lý miền Bắc 1.369.000.000 59.000.000 1.310.000.000 Đại lý miền Nam 1.369.000.000 50.000.00. 1.319.000.000

Mức giá này tương đương với mẫu Ford Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết hiện niêm yết ở mức 1,307 tỷ đồng. Tuy nhiên, cái tên đến từ Hàn Quốc vẫn cao hơn 20-29 triệu nếu so với mẫu Toyota Fortuner Legender 2.7AT 4x2 có giá 1,29 tỷ đồng. Trong khi đó, một số mẫu xe hybrid trong phân khúc này có thể kể đến như Kia Sorento (1,149-1,247 tỷ đồng), Lynk & Co 08 (1,299-1,389 tỷ đồng), Geely Monjara HEV (1,099 tỷ đồng),

Hyundai Santa Fe hybrid có gì?

Điểm nhấn lớn nhất của Hyundai Santa Fe Hybrid là hệ truyền động. Theo đó, xe trang bị máy xăng 1.6L tăng áp đi kèm mô-tơ điện. Tổng công suất của xe đạt được là 235 mã lực và mô-men xoắn 367Nm. Sức mạnh truyền qua hộp số biến mô 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh HTRAC. Đây là điểm tạo nên sự khác biệt khi nhiều mẫu xe hybrid vốn sử dụng hộp số vô cấp.

Động cơ là điểm khác biệt lớn nhất của phiên bản này. Ảnh: Hyundai

Viên pin dung lượng 1,49 kWh đặt ở bên dưới hàng hai Hyundai Santa Fe Hybrid cho phép xe có thể chạy thuần điện. Theo số liệu công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam, mức tiêu thụ nhiên liệu của Santa Fe xăng lai điện đạt 5,94 lít/100 km đường ngoài đô thị và 6,37 lít/100 km hỗn hợp.

Về mặt trang bị và diện mạo, Santa Fe Hybrid chỉ ngang cấu hình bản giữa (Prestige) vốn có giá niêm yết 1,265 tỷ đồng. Những điểm tương đồng giữa bản hybrid với Prestige gồm bộ mâm 5 chấu đơn kích thước 20 inch, đèn pha LED thấu kính với dải đèn chữ "H" vắt ngang, không có tay nắm lên trên nóc ở cột C, có đủ cảm biến trước/sau, cửa sổ trời đôi,... Điểm phân biệt duy nhất của bản xăng lai điện so với các bản Santa Fe khác nằm ở logo "hybrid" đặt ở cửa cốp.

Trang bị nội ngoại thất giống bản Prestige ra mắt trước đó. Ảnh: Hyundai

Bên trong khoang cabin không có bất kỳ sự khác biệt nào so với Santa Fe Prestige. Trên táp-lô là cụm màn hình đôi dạng cong, kích thước 12,3 inch mỗi màn. Màn hình giải trí có hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây. Đồng hồ tốc độ có thể hiển thị điểm mù thông qua camera.

Ngoài ra, xe vẫn có hiển thị thông tin kính lái (HUD), 12 loa Bose, điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây 2 vùng, cần số núm xoay điện tử đặt sau vô-lăng, hàng trước chỉnh điện có sưởi ấm/làm mát, hàng ghế có sưởi ấm và điều hòa riêng biệt, kính cách âm 2 lớp,...