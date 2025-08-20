Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hyundai Tucson 2025 giảm giá, thêm tính năng, loại bỏ bản 1.6L tăng áp khi khách đổ xô mua hybrid

20-08-2025 - 09:39 AM | Thị trường

Mặc dù thay đổi được áp dụng cho Úc, nhưng cũng có thể là chỉ báo cho số phận của Hyundai Tucson 1.6L Turbo ở những thị trường còn lại.

Hyundai Tucson 2025 sẽ không còn bản 1.6L Turbo do doanh số thấp. Thay vào đó, hãng xe Hàn Quốc đặt cược mạnh vào nhu cầu hybrid và bổ sung thêm tính năng. Chưa rõ điều này có áp dụng ở những thị trường khác như Việt Nam hay không.

Thông tin này đã được Hyundai Úc xác nhận. Doanh số của Hyundai Tucson 1.6L Turbo chỉ chiếm 17% tổng doanh số của mẫu xe này (trong khoảng thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025). Trong khi đó, phiên bản hybrid chiếm hơn một nửa (51%) và phiên bản xăng 2.0L cơ bản chiếm gần một phần ba (32%) doanh số. Phiên bản Elite Hybrid N-Line 2WD (giá từ 50.600 AUD) vẫn được giữ lại dù từng có tin đồn về khả năng bản này cũng bị lược bớt.

Ngoài ra, Hyundai Tucson 2025 sẽ được bổ sung hai màu mới là Ecotronic Grey Pearl (cho tất cả các phiên bản) và Ecotronic Grey Matte (dành riêng cho N-Line). 

Trước đó, những thông tin rò rỉ cho thấy Hyundai đang hướng tới việc đơn giản hóa dòng sản phẩm Tucson, tập trung vào nhu cầu hybrid ngày càng tăng. Động thái này cũng tương tự những gì đã được thực hiện với Hyundai Kona gần đây, ngoại trừ việc mẫu SUV cỡ nhỏ được bổ sung một phiên bản mới.

Một chi tiết đáng chú ý khác là, trong khi các mẫu xe có xu hướng tăng giá niêm yết qua các năm, Hyundai Tucson 2025 sẽ được giảm giá. Theo đó, Tucson ở Úc sẽ có giá khởi điểm từ 38.100 AUD (giảm 1.000 AUD) và cao nhất là 59.600 AUD (giảm 1.500 AUD). 

Mức giảm giá này càng trở nên hấp dẫn hơn với việc bổ sung thêm tính năng chìa khóa kỹ thuật số Digital Key 2, cho phép mở khóa, khóa cửa, khởi động động cơ và thực hiện các chức năng khác trên xe thông qua kết nối không dây với xe. 

Thay đổi đáng chú ý khác là chuyển đổi từ bánh xe hợp kim 18 inch sang 17 inch ở phiên bản tiêu chuẩn - điều vốn dĩ đã có ở thị trường Việt Nam. 

Hãng xây nhà máy 4.100 tỷ ở Thái Bình có xe điện mini chạy 200km/sạc, quy đổi hơn 100 triệu đồng

Theo Thanh Linh

