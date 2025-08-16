Ibiza Neon Zone: “Trái tim không ngủ” của du lịch và giải trí miền Bắc

Đón sóng ban ngày, sống trọn lễ hội ban đêm

Từ Las Vegas rực rỡ ánh đèn, Rio de Janeiro cuồng nhiệt trong nhịp samba đến Ibiza sôi động giữa biển Địa Trung Hải – những "thành phố không ngủ" đã làm say đắm du khách bằng nhịp sống 24/7. Tại Ibiza, hàng chục câu lạc bộ biển, rooftop bar và lễ hội ngoài trời vận hành suốt ngày đêm, hút du khách đến để sống trọn từng khoảnh khắc phóng khoáng và giàu năng lượng. Tất cả đã tạo nên sức quyến rũ khó cưỡng của hòn đảo này lên bản đồ giải trí toàn cầu.

Tinh thần ấy giờ đây được tái hiện ở Việt Nam với Ibiza Neon Zone tại Flamingo Ibiza Hải Tiến – "trái tim không ngủ" của du lịch miền Bắc. Nếu ban ngày, du khách có thể tận hưởng trên bãi biển trải dài và chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng, thì khi màn đêm buông xuống, Ibiza Neon Zone trở thành "vũ trụ giải trí" riêng cho những ai yêu thích những trải nghiệm mới mẻ. Con phố lễ hội được thiết kế với những gam màu neon rực rỡ, âm nhạc sôi động, không khí cuộn trào như thể đang lạc bước giữa Bùi Viện sôi sục hay Ibiza rực rỡ ánh đèn.

Đón đầu nhu cầu giải trí của giới trẻ, dự án đã lên kế hoạch để tạo "nhịp lễ hội" liên tục. Mỗi đêm, một câu chuyện mới được kể, một sân khấu độc đáo được trình diễn: Midnight Carnival với những đoàn diễu hành rực rỡ sắc màu; lễ hội bia - nơi hội tụ những thương hiệu bia độc đáo và ẩm thực đường phố; Neon Festival đưa du khách vào thế giới ánh sáng rực rỡ cùng những bản nhạc thời thượng. Xen kẽ là các màn trình diễn nghệ thuật đường phố, khiến mỗi góc phố đều trở thành sân khấu mở.

Với quy mô và cách định vị, Ibiza Neon Zone không chỉ mang đến những bữa tiệc giải trí mãn nhãn, mà còn trở thành "át chủ bài" của Flamingo trong việc đưa mô hình "kinh tế đêm" chuyên nghiệp vào bờ biển miền Bắc- một lĩnh vực mà Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn sơ khai.

Quan trọng hơn, Flamingo Ibiza Hải Tiến phát triển Ibiza Neon Zone trong chiến lược xây dựng điểm đến 24/7. Khi kết hợp được những thế mạnh của du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng cùng hoạt động trải nghiệm, giải trí, điểm đến có thể kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và giảm phụ thuộc vào mùa cao điểm.

Cú hích mới cho ngành du lịch

Theo các số liệu thống kê, Gen Z và Millennials sẵn sàng "dồn ngân sách" cho trải nghiệm thay vì tích lũy dài hạn. Gen Z cũng nổi bật với xu hướng "săn" những trải nghiệm có một không hai: 69% muốn thử các hoạt động đặc biệt ít nhất một lần trong đời, 62% chủ động đi du lịch vào mùa thấp điểm để tăng số chuyến trong năm, và đa số chọn kỳ nghỉ nội địa ngắn 1–4 đêm, "khớp" hoàn hảo với mô hình "hai mùa biển - hai mùa lễ hội" tại Flamingo Ibiza Hải Tiến.

Kết hợp cả ba yếu tố: năng lực chi tiêu cao, thói quen dịch chuyển ngắn ngày thường xuyên và nhu cầu giải trí, check-in mạnh mẽ, Ibiza Neon Zone hội đủ điều kiện để trở thành thỏi nam châm hút nhóm khách trẻ năng động, sẵn sàng chi trả mạnh tay, đồng thời định hình phân khúc khách hàng trung thành cho Flamingo Ibiza Hải Tiến trong dài hạn. Đây là lợi thế cạnh tranh mà những bãi biển yên tĩnh hay khu nghỉ dưỡng truyền thống khó có thể thay thế.

Với "át chủ bài"Ibiza Neon Zone, Flamingo Ibiza Hải Tiến sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ của giới trẻ

Chính hấp lực từ dòng khách trẻ với nhu cầu chi tiêu mạnh và thói quen check-in lan truyền đã biến Ibiza Neon Zone thành một thỏi nam châm hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư vào các dịch vụ giải trí - ẩm thực. Thị trường F&B Việt Nam đang bùng nổ: năm 2024, tổng doanh thu đạt gần 690.000 tỷ VND tăng 16,6% so với năm trước, và dự báo tiếp tục tăng khoảng 9 -11% trong năm 2025 – 2027.

Nhằm tối ưu những thuận lợi này, Flamingo Ibiza Hải Tiến tạo ra không gian để các thương hiệu triển khai mô hình "3 trong 1": buổi sáng là tiệm café, trưa, chiều trở thành nhà hàng ẩm thực và vận hành club vào buổi tối. Nhờ đó nếu được tối ưu, doanh thu thực tế có thể gấp đôi hoặc gấp ba so với mô hình truyền thống.

Ibiza Neon Zone là một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược biến Flamingo Ibiza Hải Tiến thành điểm đến "không ngủ" của miền Bắc. Với quy mô lớn và cách vận hành bài bản, nơi đây không chỉ thay đổi nhịp sống về đêm của Hải Tiến mà còn đóng vai trò "đầu tàu" kéo theo hệ sinh thái dịch vụ, gia tăng thời gian lưu trú và chi tiêu – yếu tố then chốt nâng cao sức hấp dẫn cho cả du lịch lẫn bất động sản nghỉ dưỡng miền Bắc.