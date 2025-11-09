ICONDENIM cùng AEON Mall - Bước đi chiến lược mở rộng thương hiệu tại miền Bắc

Hành trình mở rộng cùng chiến lược khẳng định vị thế thương hiệu

Từ sau dấu ấn tại hai thành phố trọng điểm TP.HCM và Biên Hòa, ICONDENIM tiếp tục hành trình phát triển tại Thủ đô Hà Nội. Sau cửa hàng đầu tiên đánh dấu quá trình "Bắc tiến" ở Chùa Bộc – Đống Đa, thương hiệu chính thức khai trương thêm cửa hàng tại AEON Mall Hà Đông – Lầu 2, Gian hàng LOT T234, mở rộng sự hiện diện trong hệ thống AEON Mall Việt Nam – thuộc AEON Group, tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản.

Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu một cửa hàng mới, mà là bước tiến chiến lược trong lộ trình nâng tầm thương hiệu, khẳng định năng lực vận hành của ICONDENIM trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, cả về chất lượng sản phẩm lẫn trải nghiệm dịch vụ.

Trước đó, ICONDENIM đã thành công với Mall Store đầu tiên tại AEON Mall Bình Tân, TP.HCM, mô hình được đầu tư chỉn chu từ thiết kế đến trải nghiệm. Sự hiện diện tại AEON Mall Hà Đông cho thấy định hướng phát triển bền vững và cam kết dài hạn của thương hiệu trong việc mở rộng mạng lưới – đưa thời trang Việt tiến gần hơn với chuẩn mực toàn cầu.

Triết lý "Enjoy Life": Khi thời trang là phong cách sống

Ra đời với sứ mệnh mang đến những sản phẩm thời trang ứng dụng cao, ICONDENIM định hình bản sắc riêng qua triết lý "Enjoy Life" – tận hưởng, cởi mở và gắn kết với nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Triết lý này được thể hiện xuyên suốt trong các dòng sản phẩm chủ lực như ProCOOL, SMART JEANS, ICON105 LightWeight thuộc hệ sinh thái TechUrban Jeans – những thiết kế tối ưu cho khí hậu Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của người trẻ năng động: mát, nhẹ, co giãn, dễ phối và thoải mái.

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, ICONDENIM còn đưa tinh thần "Enjoy Life" vào mọi điểm chạm – từ cách bày trí không gian cửa hàng, trải nghiệm thử đồ đến dịch vụ chăm sóc khách hàng. Mỗi cửa hàng vì thế trở thành điểm hẹn phong cách, nơi khách hàng tìm thấy cảm hứng sống tích cực và bản sắc cá nhân trong từng lựa chọn.

Trải nghiệm mua sắm hiện đại chuẩn quốc tế với mô hình Mall Store

Mô hình Mall Store là bước tiến chiến lược trong hệ thống bán lẻ của ICONDENIM, nơi các cửa hàng phố và cửa hàng trong trung tâm thương mại hoạt động song song, tạo nên một trải nghiệm đa kênh toàn diện cho khách hàng.

Không gian tại ICONDENIM AEON Mall Hà Đông mang tinh thần TechUrban hiện đại, phối hợp cùng hệ thống đèn LED điều hướng ánh sáng mang cảm giác trẻ trung, năng động và đậm chất thành thị.

Nếu cửa hàng phố tập trung sự tiện lợi và gần gũi, thì Mall Store mang lại trải nghiệm quy chuẩn quốc tế – từ không gian trưng bày, fitting room riêng tư rộng rãi đến hệ thống tương tác trực quan. Tất cả cùng phản ánh sự trưởng thành trong tư duy vận hành của ICONDENIM, khi thương hiệu bước vào giai đoạn mở rộng bằng năng lực nội tại thay vì chỉ bằng quy mô.

Việc tiếp tục hiện diện trong hệ thống AEON Mall cũng là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên nghiệp của thương hiệu Việt: Đầu tiên, danh mục sản phẩm đa dạng từ jeans, áo thun, sơ mi đến phụ kiện, đáp ứng nhiều phong cách. Tiếp đó, nguồn cung ổn định và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Cuối cùng, hệ thống vận hành đồng bộ, đảm bảo trải nghiệm nhất quán toàn quốc.

Đặc biệt, ICONDENIM hiện là Đối tác Bản quyền chính thức của Marvel, Disney và là Đối tác Phân phối của Peanuts, nhờ đáp ứng được quy trình kiểm duyệt khắt khe về thiết kế, chất liệu và thông điệp truyền tải. Nếu năm 2024, thương hiệu ghi dấu bằng các bộ sưu tập hợp tác văn hóa đại chúng toàn cầu, thì sang 2025, việc xuất hiện trong hệ thống AEON Mall – tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản là bước tiến tiếp theo trên hành trình hội nhập.

Bản lĩnh thương hiệu Việt trên hành trình hội nhập

Sự hiện diện của ICONDENIM trong hệ thống AEON Mall Việt Nam không chỉ là sự mở rộng thị trường, mà còn là minh chứng cho năng lực hội nhập và bản lĩnh thương hiệu Việt.

Bằng những bước đi chiến lược – từ hợp tác bản quyền quốc tế đến đầu tư mô hình bán lẻ chuẩn quốc tế – ICONDENIM đang khẳng định vị thế của mình trong ngành thời trang.

Chuỗi hợp tác này phản ánh bản lĩnh của một thương hiệu Việt tự tin bước ra sân chơi toàn cầu – nơi tiêu chuẩn quốc tế được xem như nền tảng phát triển chứ không phải thách thức. ICONDENIM đang xây dựng hình ảnh một thương hiệu Việt hiện đại, trẻ trung và đủ năng lực cạnh tranh trong hệ sinh thái bán lẻ.

Đại diện thương hiệu chia sẻ: "Mỗi cửa hàng mới của ICONDENIM không chỉ là không gian mua sắm, mà còn là nơi lan tỏa phong cách sống tích cực. Chúng tôi tin rằng, bản lĩnh thương hiệu Việt nằm ở khả năng hội nhập mà vẫn giữ được giá trị riêng."

Với sự xuất hiện tại AEON Mall Hà Đông – Lầu 2, Gian hàng LOT T234, ICONDENIM tiếp tục hành trình nâng tầm thương hiệu Việt, mang đến trải nghiệm thời trang hiện đại, chất lượng và đậm dấu ấn Việt Nam trong không gian quốc tế.

Khám phá ngay tại hệ thống cửa hàng ICONDENIM trên toàn quốc và cập nhật những tin tức về sản phẩm cũng như ưu đãi mới nhất tại icondenim.com