iDepo VIB – Giải pháp tích lũy thông minh với lãi suất đến 6,2%/năm

Đây chính là lựa chọn cho những người cần một giải pháp tích lũy thông minh trong thời đại mới như nhân viên văn phòng vừa có khoản dành dụm đầu tiên, công nhân viên chức muốn sinh lợi từ khoản tiền hưu trí; hay doanh nhân, người có dòng vốn dòng vốn lớn nhưng chưa xác định kế hoạch sử dụng…

Khi khoản dành dụm đầu tiên cần nơi an toàn để sinh lời

Với nhiều người trẻ đi làm, tích lũy được khoản tiền đầu tiên luôn là một cột mốc quan trọng. Câu chuyện của nữ nhân viên văn phòng Mỹ Quyên, 27 tuổi tại TP.HCM sau đây là ví dụ.

Sau vài năm làm việc chăm chỉ, Quyên đã có 100 triệu đồng để dành. Khoản tiền này vừa đủ để tự hào, nhưng cũng đủ lớn để cô phải tìm cách giữ và làm cho nó sinh lời. Gửi tiết kiệm truyền thống tuy an toàn nhưng lại kèm nỗi lo nếu cần rút sớm thì phần lãi tích lũy gần như biến mất, chỉ còn hưởng lãi suất không kỳ hạn. Trong khi đó, chứng khoán hay bất động sản lại quá nhiều biến động, đòi hỏi kiến thức và sự can đảm mà cô chưa sẵn sàng. Nỗi băn khoăn ấy phản ánh tâm trạng chung của nhiều người trẻ hôm nay, vừa muốn sinh lời, vừa ngại rủi ro.

Trong hoàn cảnh ấy, iDepo trở thành một giải pháp vừa khớp. Mức lãi suất iDepo áp dụng cho khách như sau: khách Premier VIB tối đa là 6,2%/năm, khách Priority VIB tối đa là 6,1%/năm, và khách thông thường tối đa là 6%/năm, kỳ hạn 36 tháng, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần. Mỹ Quyên là khách hàng thông thường, mức lãi suất áp dụng cho khoản 100 triệu của cô theo khung lãi suất của iDepo là 5,4%/năm, 6 tháng kể từ khi khởi tạo khoản tiền gửi này, cô được VIB trả lãi gần 2,7 triệu đồng, nếu gửi tròn 36 tháng, tổng tiền lãi cô nhận tới 16 triệu đồng.

Tuy nhiên, Mỹ Quyên dự kiến sẽ học lên Cao học trong 1 năm tới, theo cô tính, nếu tròn 1 năm kể từ khi khởi tạo khoản tiền gửi này, cô chuyển nhượng lại trên thị trường thứ cấp để trang trải việc học, cô vẫn sẽ nhận về số tiền lãi gần 5,4 triệu đồng. Chính sự bảo toàn lợi ích này đã thúc đẩy cô bước vào hành trình tích lũy một cách yên tâm.

Cô cho biết thêm, tất cả đều được thực hiện trên ứng dụng MyVIB, thao tác cực kỳ đơn giản. Chỉ với vài chạm, cô có thể mở iDepo, theo dõi hợp đồng hay chuyển nhượng khi cần vốn gấp.

Giải bài toán xoay vòng vốn thông minh cho doanh nhân

Nếu nhân viên văn phòng, công nhân viên chức nghỉ hưu, thậm chí là người nội trợ… có thể xem iDepo như một nơi an toàn và hấp dẫn cho khoản tiền dành dụm, thì với doanh nhân, cá nhân kinh doanh, sản phẩm này lại tựa như van điều tiết cho dòng vốn nhàn rỗi.

Hãy hình dung một chủ doanh nghiệp nhỏ, trong tay có khoản 1-5 tỷ đồng chờ nhập hàng, thanh toán hợp đồng hoặc là khoản vốn tạm nghỉ giữa hai thương vụ. Để tiền nằm không là một sự lãng phí, nhưng đưa vào kênh đầu tư mạo hiểm thì không phù hợp. Trước đây, nếu gửi tiết kiệm dài hạn, có thể sẽ luôn đối mặt nguy cơ kẹt vốn, cần rút thì mất lãi, mà giữ lại thì không xoay vòng kịp cho cơ hội kinh doanh.

iDepo thay đổi hoàn toàn bài toán này. Doanh nhân có thể gửi vốn với iDepo, vừa hưởng lãi suất hấp dẫn, vừa duy trì quyền chủ động. Khi cần vốn, doanh nhân có thể bán, chuyển nhượng hoặc chỉ định người mua ngay trên MyVIB mà không cần chờ đến hạn 36 tháng, dòng tiền vẫn linh hoạt di chuyển theo nhu cầu kinh doanh. Với cơ chế bảo toàn lãi đã tích lũy, iDepo giúp doanh nhân an tâm hơn khi ra quyết định cho dòng vốn chưa sử dụng ngay này.

Với những đặc tính khác biệt, vượt trội hơn so với tiền gửi truyền thống, iDepo thể hiện đúng triết lý người kinh doanh thông minh, đó là không bao giờ để tiền ngủ yên, không sinh lợi.

iDepo – chuẩn mực mới cho tích lũy thông minh

iDepo là trụ cột trong gói giải pháp SmartDepo của VIB – gồm Hi-Depo, i-1Depo và iDepo tương ứng nhu cầu của khách hàng theo hàng tuần, hàng tháng và hàng 6 tháng. Sự kết hợp này tạo nên hệ sinh thái tích lũy đa tầng, đáp ứng mọi nhu cầu của nhiều khách hàng khác nhau.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, điều khách hàng cần không chỉ là lợi nhuận mà còn là sự an toàn và chủ động. iDepo đáp ứng cả ba tiêu chí lãi suất vượt trội, cơ chế bảo toàn lãi khi cần vốn trước hạn, và khả năng chuyển nhượng mọi lúc trên nền tảng số MyVIB. Đó là lý do sản phẩm này được xem như chuẩn mực mới cho tích lũy thông minh, lựa chọn của những người biết tính toán, từ người trẻ mới bắt đầu cho đến doanh nhân giàu kinh nghiệm.

Với iDepo, đồng tiền của bạn sẽ luôn được bảo toàn, sinh lời bền vững và sẵn sàng cho những nhu cầu bất ngờ. Dù bạn chỉ mới bắt đầu với khoản dành dụm nhỏ hay đã có trong tay dòng vốn lớn, lựa chọn thông minh vẫn là đặt niềm tin vào một giải pháp vừa an toàn vừa linh hoạt. Và iDepo VIB đang chứng minh rằng, tích lũy cũng có thể là một trải nghiệm tự do, hiện đại, đầy cảm hứng.

Tìm hiểu thêm về tiền gửi iDepo tại đây.



