iHouzz được vinh danh Top 10 doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu Asean 2025

Thành tựu này là minh chứng rõ nét cho năng lực công nghệ trong lĩnh vực bất động sản cùng chiến lược hội nhập bài bản, bền vững mà iHouzz kiên định theo đuổi.

iHouzz - Dấu mốc 6 năm thành lập và bước tiến khu vực

Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2025, diễn ra từ ngày 15 - 17/8 tại Singapore, là một trong những sự kiện kinh tế – thương mại uy tín hàng đầu khu vực, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia từ nhiều lĩnh vực trọng điểm như ngân hàng, tài chính, logistics, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Với chủ đề "Hội nhập kinh tế ASEAN trong kỷ nguyên vươn mình", diễn đàn không chỉ là nơi chia sẻ định hướng phát triển, chính sách mới, mà còn là "cầu nối" thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và tăng cường kết nối nội khối. Năm nay, sự kiện diễn ra đúng dịp 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, càng làm nổi bật ý nghĩa khi các doanh nghiệp Việt được vinh danh.

Trong bối cảnh ấy, việc iHouzz – doanh nghiệp công nghệ bất động sản của Việt Nam – ứng dụng mạnh mẽ nền tảng số và mô hình O2O, được xướng tên trong Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ tiêu biểu ASEAN 2025 đã tạo tiếng vang, không chỉ trong lĩnh vực bất động sản mà còn ở phương diện đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

O2O – chiếc cầu nối công nghệ đưa iHouzz vươn tầm khu vực

Ra đời năm 2019, iHouzz chọn cho mình hướng đi khác biệt với nền tảng TMĐT BĐS gắn liền mô hình O2O (Online to Offline). Không chỉ dừng lại ở việc đưa giao dịch lên môi trường số, iHouzz còn phát triển hệ thống văn phòng giao dịch nhượng quyền quy chuẩn ngay tại các dự án và tuyến phố. Cách làm này cho phép khách hàng vừa cập nhật dữ liệu minh bạch, tức thời trên nền tảng trực tuyến, vừa trực tiếp trải nghiệm sản phẩm và nhận tư vấn tại chỗ.

Song song với hoạt động tại điểm giao dịch, iHouzz xây dựng một hệ sinh thái công nghệ toàn diện: từ nền tảng kết nối kho hàng giữa chủ đầu tư và môi giới, các bộ công cụ số hóa giao dịch như E-Salekit, CRM BĐS, Quản lý giỏ hàng, đến dịch vụ nhượng quyền, liên kết tài chính, pháp lý và nội thất. Tất cả tạo thành một quy trình khép kín, rút ngắn thời gian giao dịch và giảm thiểu rủi ro cho cả khách hàng lẫn nhà phân phối.

Việc kết hợp giữa công nghệ và trải nghiệm trực tiếp không chỉ giải quyết bài toán lâu năm về minh bạch và sự rườm rà trong giao dịch bất động sản, mà còn giúp iHouzz tạo lợi thế cạnh tranh, khác biệt. Đây chính là yếu tố khiến hội đồng giải thưởng ASEAN đánh giá cao và xếp iHouzz vào Top 10 doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu khu vực năm 2025.

Trước khi được vinh danh tại ASEAN, trong năm 2025 iHouzz đã liên tiếp ghi dấu ấn trong nước khi được Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) trao danh hiệu "Top 5 Thương hiệu công nghệ BĐS dẫn đầu Việt Nam" và được xướng tên trong "Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2025" tại Lễ công bố Thương hiệu mạnh quốc gia và Doanh nghiệp – Doanh nhân xuất sắc. Việc đồng thời hiện diện ở những bảng xếp hạng uy tín trong và ngoài nước cho thấy iHouzz đang duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, cùng năng lực chuẩn hóa vận hành ở mức cao, từng bước khẳng định vị thế tiên phong.

Giải thưởng ASEAN lần này không chỉ là một dấu ấn thương hiệu, mà còn mở ra cơ hội hợp tác rộng mở. Thông qua diễn đàn, iHouzz có thể kết nối với các đối tác tại Singapore, Malaysia, Thái Lan…, đặc biệt trong lĩnh vực dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và dịch vụ thương mại điện tử BĐS khu vực.

Sản phẩm công nghệ iHouzz

Chia sẻ về giải thưởng, ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Dat Xanh Services, Tổng Giám đốc iHouzz – nhấn mạnh: "Đây không chỉ là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới của iHouzz trên hành trình hội nhập, mà còn là nguồn động lực để toàn bộ đội ngũ tiếp tục đổi mới, sáng tạo. Chúng tôi kiên định với chiến lược phát triển bền vững, lấy công nghệ làm nền tảng, dịch vụ làm trọng tâm, nhằm mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng và đối tác".

Giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ tiêu biểu ASEAN 2025, đúng vào dịp kỷ niệm 6 năm thành lập, là lời khẳng định iHouzz không chỉ đóng góp cho thị trường bất động sản Việt Nam mà còn đang từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ công nghệ khu vực.

Với chủ đề năm nay "Hội nhập kinh tế ASEAN trong kỷ nguyên vươn mình", iHouzz tự hào được đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp khu vực trên hành trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền kinh tế số hiện đại, bền vững.