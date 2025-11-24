Imexpharm giữ vững vị trí số 1 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Dược 2025

Ngày 19/11/2025, tại Lễ công bố chương trình Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2025, Imexpharm được vinh danh Top 100 "Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2025 - Khối Doanh Nghiệp Vừa với thứ hạng 21, tăng 4 bậc so với năm 2024. Đặc biệt, tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong ngành Dược - Thiết bị y tế - Chăm sóc sức khỏe thuộc khối Doanh nghiệp vừa.

Giải thưởng thường niên do Anphabe kết hợp cùng Công ty nghiên cứu thị trường Intage, với sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), khảo sát độc lập và ghi nhận những ý kiến khách quan nhất từ người đi làm nhằm đo lường sức khỏe Thương hiệu Nhà tuyển dụng của hơn 650 doanh nghiệp hàng đầu, thuộc 18 ngành nghề tại Việt Nam.

Năm nay, Imexpharm ghi dấu ấn với điểm số vượt trội so với mức bình quân nhóm doanh nghiệp quy mô vừa ở hầu hết các tiêu chí trọng yếu. Cụ thể, chỉ số Hấp dẫn Thương hiệu Nhà tuyển dụng (Employer Brand Attractiveness Index) của Imexpharm cao hơn trung bình ngành. Tỷ lệ nhân tài trong ngành biết hoặc đã nghe về công ty Imexpharm cũng vượt mức bình quân toàn thị trường. Bên cạnh đó, tỷ lệ ứng viên sẵn sàng nộp đơn, nhân tài muốn tìm hiểu để làm việc tại công ty trong tương lai, ưu tiên chấp nhận lời mời làm việc cũng cao hơn rất nhiều so với mức bình quân toàn thị trường và trung bình ngành. Đây là một kết quả đáng tự hào của Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên Imexpharm trong bối cảnh ngành gặp nhiều thách thức, kỳ vọng mới từ thị trường và nhân tài.

48 năm phát triển - Chất lượng khởi nguồn từ con người

Trải qua hơn 48 năm hình thành và phát triển, Imexpharm hiện sở hữu 12 dây chuyền sản xuất EU-GMP tại 03 cụm nhà máy đạt chuẩn EU-GMP, cùng đội ngũ gần 1.500 nhân sự đang cống hiến cho sứ mệnh Cung cấp giải pháp hiệu quả cao cho sức khỏe cộng đồng. Với triết lý phát triển nguồn nhân lực "Giỏi chuyên môn - Khỏe thể chất - Vững tinh thần", Imexpharm kiên định đầu tư cho con người bằng chiến lược đào tạo toàn diện.

Chương trình đào tạo cập nhật quy định liên quan đến tuân thủ dành cho Đội ngũ Quản lý chi nhánh. Ảnh: Imexpharm

Năm 2025, Công ty đã triển khai hàng loạt chương trình đào tạo toàn diện nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển đội ngũ. Cụ thể, Imexpharm đã tổ chức 10 khóa đào tạo hội nhập dành cho 144 nhân viên mới giúp lan tỏa văn hóa và giá trị doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu nhận việc; 18 khóa đào tạo nội bộ với 682 lượt tham gia, ghi nhận hơn 4.284 giờ học tập; và 80 khóa đào tạo bên ngoài với 1.955 lượt tham gia, đạt hơn 292.225 giờ đào tạo.

Các khóa đào tạo tập trung vào những chủ đề chuyên sâu như quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO, bảo vệ dữ liệu cá nhân, Workshop EU-GMP - VNPCA & ISPE, đào tạo pháp luật về đăng ký thuốc và công bố thực phẩm, cùng kỹ năng ứng dụng công nghệ (Chatbot AI). Những nỗ lực này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Imexpharm trong việc đầu tư cho tri thức, phát triển nhân tài - nền tảng giúp Imexpharm duy trì vị thế Top 1 môi trường làm việc hạnh phúc ngành Dược Việt Nam.

Các CBCNV của Imexpharm tham gia một giải cầu lông nội bộ. Ảnh: Imexpharm

Bên cạnh đào tạo, Imexpharm xây dựng môi trường làm việc gắn kết qua các chương trình thi đua cá nhân, tập thể SAO IMEX, vinh danh Nhân viên xuất sắc, cùng các hoạt động thể thao và sự kiện nội bộ, lan tỏa tinh thần hạnh phúc và tự hào. Công ty cũng triển khai nhiều chính sách phát triển con người, như Onboarding 30 ngày, Mentor 1:1, cung cấp tài khoản LinkedIn Learning cho quản lý và cán bộ chủ chốt, hệ thống LMS cho chi nhánh bán hàng giúp nhân viên nhanh chóng hòa nhập, nâng cao năng lực và phát triển toàn diện.

Nội lực con người của Imexpharm được tập trung xây dựng dựa trên ba trụ cột "Giỏi chuyên môn - Khỏe thể chất - Vững tinh thần". Ảnh: Imexpharm

Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng Giám đốc Imexpharm chia sẻ: "Đây là một niềm tự hào lớn khi Imexpharm liên tục được ghi nhận là Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, mà còn phản ánh hành trình Imexpharm đã cùng nhau kiến tạo và giữ gìn một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy tình người và sự tử tế. Thật tâm, tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến các cộng sự của mình và gần 1.500 thành viên của đại gia đình Imexpharm. Cảm ơn mọi người đã luôn tận tâm, kiên cường, vững vàng trước những biến động trong suốt năm qua. Imexpharm sẽ tiếp tục đầu tư cho con người. Điều tôi mong muốn hơn cả là mỗi cá nhân Imexpharm sẽ luôn cảm nhận được sự tự hào, "hormone hạnh phúc - dopamine" khi thấy mình tạo ra giá trị thật sự cho cộng đồng.".

Thông tin chi tiết, xem tại: https://imexpharm.com/