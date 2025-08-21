INDOCHINE tự hào trở thành đại lý phân phối bất động sản hạng sang La Tiên Villa

Khí thế bùng nổ và tinh thần nhiệt huyết cháy bỏng đã khắc hoạ hình ảnh một INDOCHINE bản lĩnh, tự hào trở thành đại lý phân phối chính thức bất động sản hạng sang tại Bắc Nha Trang, sẵn sàng chinh phục thị trường bất động sản cao cấp.

Bản giao hưởng của niềm tin và khát vọng

Tối 19/8, Quảng trường Trống Đồng - trái tim của khu đô thị Libera Nha Trang đã trở thành sân khấu cho một bản giao hưởng đặc biệt. Tại đây, lễ ra quân La Tiên Villa đã chính thức được khai mở với những màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn trong khuôn khổ concept văn hóa độc đảo, khác biệt hoàn toàn với những lễ ra quân trước đây. Ánh sáng, âm nhạc và ngôn ngữ sân khấu đã dẫn dắt hàng nghìn chiến binh đi từ những huyền tích xưa của đất Tiên, đến hiện tại sôi động và tương lai phồn vinh nơi Bắc Nha Trang.

Trong khoảnh khắc ấy, INDOCHINE vinh dự được xướng tên trở thành đại lý phân phối chính thức của dự án La Tiên Villa. Đây không chỉ là sứ mệnh mới cho INDOCHINE trên hành trình phân phối BĐS đến khách hàng, mà còn là sự khẳng định uy tín, năng lực của đơn vị từ phía Chủ đầu tư. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn dày dạn kinh nghiệm, giàu khát vọng và sáng tạo, INDOCHINE hứa hẹn sẽ mang tới khách hàng những trải nghiệm tốt nhất tại La Tiên Villa.

INDOCHINE chính thức trở thành đại lý phân phối chiến lược dự án La Tiên Villa

Chia sẻ về việc trở thành Đại lý phân phối dự án La Tiên Villa, bà Lê Thị Hằng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BĐS INDOCHINE khẳng định: "Được đồng hành cùng La Tiên Villa là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm. INDOCHINE không dừng lại ở phân phối dự án, mà còn gắn kết giá trị sống thượng lưu tới những chủ nhân tinh hoa, xứng tầm."

"INDOCHINE cam kết sẽ hợp lực cùng chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án đưa La Tiên Villa trở thành biểu tượng mới giữa Nha Trang sôi động, một không gian sống - nghỉ dưỡng lý tưởng cho giới thượng lưu đang tìm kiếm một chuẩn mực sống chưa từng có, một sản phẩm đầu tư chắc thắng với tỷ suất sinh lời cao", bà Hằng nói thêm.

Cái "bắt tay" chiến lược giữa những thương hiệu uy tín như INDOCHINE, KDI Holdings và Masterise Homes chính là bảo chứng an tâm cho khách hàng khi lựa chọn La Tiên Villa. Tại dự án, mỗi căn villa sẽ không chỉ là tài sản, mà còn là di sản truyền đời, một chuẩn mực mới về không gian sống sang bên vịnh ngọc.

La Tiên Villa – bất động sản hạng sang tiên phong tại Bắc Nha Trang

Nếu Nha Trang từ lâu đã được mệnh danh là thành phố của biển xanh và nắng vàng, thì La Tiên Villa chính là tuyệt tác góp thêm một gam màu mới cho bức tranh ấy. Nằm tại vị trí chiến lược - trung tâm phường Bắc Nha Trang, trên trục Trần Phú kéo dài, La Tiên Villa hội tụ thế đất "tựa sơn, nghênh vịnh" hiếm có. Phía sau là núi Cô Tiên hùng vĩ, phía trước là vịnh ngọc lấp lánh, một sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và phong thủy, viết nên một miền "Đất Tiên Vịnh Ngọc", hứa hẹn mang đến thịnh vượng cho những chủ nhân tinh hoa.

Dự án được kiến tạo như một khu villa compound khép kín tiên phong tại Bắc Nha Trang với 668 căn biệt thự phiên bản giới hạn. Mỗi căn biệt thự được thiết kế như một "ngôi nhà biết thở", nơi ánh sáng và gió trời tự do len lỏi, nơi sự giao hoà giữa nội thất hiện đại và hơi thở thiên nhiên mở ra không gian sống cân bằng. Với 6 loại hình, 8 layout và 6 phong cách kiến trúc mặt ngoài khác biệt, La Tiên Villa đem đến sự lựa chọn đa dạng nhưng vẫn đảm bảo tính độc bản.

Đại tiệc nghệ thuật với những màn trình diễn mãn nhãn tại Lễ ra quân La Tiên Villa

Đặc biệt, toàn bộ các căn villa đều được bàn giao hoàn thiện với phong cách Modern Wabi Sabi - giản dị nhưng tinh tế, sang trọng mà vẫn gần gũi, gợi cảm giác an yên trong từng chi tiết. Không chỉ dừng lại ở giá trị thẩm mỹ, phong cách này còn phản chiếu một triết lý sống: Đề cao sự tĩnh tại và sự kết nối chân thật với thiên nhiên.

Hệ tiện ích của La Tiên Villa là một thế giới thu nhỏ, nơi cư dân tận hưởng trọn vẹn cả chất sống nghỉ dưỡng lẫn sự tiện nghi hiện đại. Từ quảng trường âm nhạc quy mô hàng nghìn người, biểu tượng trống đồng cao vút và dàn nhạc cụ dân tộc độc đáo, đến phố thương mại rực rỡ sắc hoa, tổ hợp thể thao đẳng cấp, hồ bơi vô cực, khu healing center chuẩn quốc tế... tất cả được kết nối hài hòa, mở ra trải nghiệm đa tầng cho cộng đồng cư dân.

Phối cảnh 3D những căn villa "biết thở" tại La Tiên Villa

Với mật độ xây dựng chỉ chiếm chưa tới 20%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh và mặt nước, La Tiên Villa không chỉ mang đến không gian sống đẳng cấp mà còn bảo tồn vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên. Đây chính là lời khẳng định về triết lý phát triển bền vững mà KDI Holdings và Masterise Homes theo đuổi, lấy thiên nhiên làm điểm tựa, văn hoá làm linh hồn, con người làm trung tâm.

La Tiên Villa ra đời mang theo thông điệp "Lasting memory – Lasting freedom". Trong hành trình ấy, INDOCHINE không chỉ đóng vai trò là đơn vị phân phối, mà còn là người bạn đồng hành, giúp khách hàng tìm thấy chốn an trú lý tưởng, nơi giá trị sống được nâng niu và niềm tự hào văn hoá được lan toả.

Trở thành đại lý phân phối chính thức của La Tiên Villa, INDOCHINE đã một lần nữa khẳng định vị thế, một thương hiệu không ngừng lớn mạnh, sẵn sàng song hành cùng những dự án hạng sang, mang đến sự lựa chọn đẳng cấp cho khách hàng. Với tinh thần quyết liệt, đội ngũ chiến binh INDOCHINE tự tin chinh phục mục tiêu, để La Tiên Villa không chỉ là điểm đến an cư mà còn là biểu tượng của một phong cách sống mới tại Nha Trang.

Tự hào, quyết liệt và tràn đầy khát vọng, INDOCHINE sẵn sàng viết tiếp câu chuyện của La Tiên Villa, biến miền Tiên nơi vịnh ngọc trở thành nơi sáng vọng của những giá trị sống đỉnh cao.