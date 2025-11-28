Inficity – Đối tác phân phối chiến lược của Flamingo Maison 108

Flamingo Maison 108 – Tiên phong mô hình "nghỉ dưỡng không tường" tại Việt Nam

Flamingo Maison 108 được phát triển tại Hồ Núi Cốc – khu vực sở hữu không gian sinh thái hiếm có với giữa rừng xanh – hồ nước – núi non nguyên bản. Dựa trên đặc quyền thiên nhiên vốn có, Flamingo Holdings lựa chọn kiến trúc Walless Resort – nghỉ dưỡng không tường, một định nghĩa hoàn toàn mới trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Concept này hướng đến triết lý "Within nature, without boundaries", tạo trải nghiệm giao hòa giữa con người và môi trường tự nhiên. Không chỉ là mở rộng không gian sống, mô hình này phản ánh xu hướng wellness living đang tăng trưởng mạnh mẽ tại châu Á: sống chậm, nạp lại năng lượng, đưa sức khỏe thể chất – tinh thần trở thành trung tâm của phong cách sống.

Flamingo Maison 108 tọa lạc tại vùng đất "tứ bảo nguyên sinh" của miền Bắc

Tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, 108 tư dinh biệt lập – mỗi biệt thự là một tuyệt tác tinh chỉnh theo đường nét địa hình, hòa trọn vào bức tranh thiên nhiên Hồ Núi Cốc. Không gian sống được tối ưu ánh sáng tự nhiên, tầm nhìn hướng hồ hoặc hướng núi, cùng hệ thống dịch vụ lưu trú – chăm sóc sức khỏe – giải trí cao cấp được phát triển dành riêng cho chủ nhân biệt thự.

Sức hút của dự án còn đến từ các đối tác chiến lược trong lĩnh vực wellness, vận hành và phong cách sống như Pharaon và WheWay. từ dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo chuẩn quốc tế, quản lý tài sản và cuộc sống theo tiêu chuẩn cá nhân hóa, cho tới phương án khai thác tối ưu hiệu suất đầu tư khi thị trường du lịch nghỉ dưỡng phục hồi mạnh.

Tiên phong cho mô hình nghỉ dưỡng không tường tại Việt Nam

Đặc biệt, mỗi tư dinh tại Flamingo Maison 108 Hồ Núi Cốc đều sở hữu riêng không gian Onsen Forest – căn phòng chăm sóc sức khỏe nhiệt đới với đầy đủ tiện ích onsen, xông hơi và bể sục ngay trong nhà. Hơn cả một chốn an cư – nghỉ dưỡng, dự án tựa như "ốc đảo" phục hồi thân – tâm – trí, được ôm trọn bởi mảng xanh 360 độ. Một đặc quyền dành cho giới thượng lưu, khi chính ngôi nhà trở thành resort riêng tư và mỗi ngày trôi qua là một hành trình nghỉ dưỡng khơi dậy mọi giác quan.

Trong bối cảnh du lịch miền Bắc chuyển mình với hàng loạt hạ tầng trọng điểm đang được đẩy mạnh, Flamingo Maison 108 được kỳ vọng trở thành điểm đến mới, nâng tầm vị thế Hồ Núi Cốc trên bản đồ nghỉ dưỡng Việt Nam.

Inficity – Đại lý F1 phân phối chính thức, khẳng định uy tín trong phân khúc bất động sản cao cấp

Tại lễ ra mắt, Flamingo Holdings chính thức công bố danh sách các đại lý phân phối chính thức dự án. Inficity Group - với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS cao cấp, là một trong những đại lý đầu tiên được CĐT "chọn mặt gửi vàng" phân phối dự án. Việc được lựa chọn là đối tác chiến lược phân phối sản phẩm khẳng định vai trò của Inficity như một đơn vị có năng lực triển khai hiệu quả các dự án siêu sang tại Việt Nam.

Với gần 10 năm phát triển và kiên định theo định hướng tập trung vào bất động sản cao cấp, Inficity từng tham gia phân phối nhiều dự án lớn của Sun Group, Masterise Homes, VinGroup, Xuân Cầu Holding,… với kết quả bán hàng ấn tượng, liên tục nằm trong top đại lý dẫn đầu tại các dự án trọng điểm. Đây là minh chứng cho kinh nghiệm am hiểu thị trường, khả năng tiếp cận khách hàng thượng lưu và hệ thống đào tạo chuyên viên bài bản mà Inficity đã xây dựng.

Inficity là đại lý F1 phân phối chính thức dự án Flamingo Maison 108

Hiện nay, Inficity sở hữu đội ngũ hơn chuyên viên có năng lực tư vấn chuyên sâu, đáp ứng kỳ vọng khắt khe của nhà đầu tư về pháp lý, vận hành cũng như tiềm năng sinh lời của các sản phẩm nghỉ dưỡng. Cùng với đó, chiến lược truyền thông – marketing sáng tạo và phương pháp đánh giá tài sản theo chuẩn quốc tế giúp Inficity tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt trên thị trường.

Đại diện Inficity chia sẻ:"Maison 108 sở hữu concept và giá trị độc bản đúng với gu đầu tư của nhóm khách hàng sở hữu tư duy sống tinh tế. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Chủ đầu tư để đưa dự án đến đúng khách hàng mục tiêu, mang đến trải nghiệm sở hữu xứng tầm đặc quyền."

Sự hợp tác giữa Flamingo Holdings và Inficity được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tốc độ lan tỏa của dự án ra thị trường, đồng thời tạo dựng các chuẩn mực mới về trải nghiệm khách hàng, dịch vụ tư vấn và hiệu quả đầu tư tại phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp.

Với định hướng phát triển khác biệt, hệ sinh thái tiện ích phong phú và năng lực phân phối của Inficity, Flamingo Maison 108 hứa hẹn trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng mới của miền Bắc, nâng tầm phong cách sống wellness và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Inficity – Đại lý phân phối F1 dự án Flamingo Mai Son 108 Ho Nui Coc

Thông tin dự án: https://inficity.vn/project/flamingo-maison-108-ho-nui-coc/

Hotline: 038.228.8558