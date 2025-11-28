Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Inficity – Đối tác phân phối chiến lược của Flamingo Maison 108

28-11-2025 - 08:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Inficity – Đối tác phân phối chiến lược của Flamingo Maison 108

Là đại lý với gần 10 năm kinh nghiệm phân phối các dự án bất động sản cao cấp tại Việt Nam, Inficity là một trong những đại lý đầu tiên được chủ đầu tư Flamingo Holding tin tưởng lựa chọn là đối tác phân phối chính thức dự án Flamingo Maison 108.

Flamingo Maison 108 – Tiên phong mô hình "nghỉ dưỡng không tường" tại Việt Nam

Flamingo Maison 108 được phát triển tại Hồ Núi Cốc – khu vực sở hữu không gian sinh thái hiếm có với giữa rừng xanh – hồ nước – núi non nguyên bản. Dựa trên đặc quyền thiên nhiên vốn có, Flamingo Holdings lựa chọn kiến trúc Walless Resort – nghỉ dưỡng không tường, một định nghĩa hoàn toàn mới trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Concept này hướng đến triết lý "Within nature, without boundaries", tạo trải nghiệm giao hòa giữa con người và môi trường tự nhiên. Không chỉ là mở rộng không gian sống, mô hình này phản ánh xu hướng wellness living đang tăng trưởng mạnh mẽ tại châu Á: sống chậm, nạp lại năng lượng, đưa sức khỏe thể chất – tinh thần trở thành trung tâm của phong cách sống.

Inficity – Đối tác phân phối chiến lược của Flamingo Maison 108- Ảnh 1.

Flamingo Maison 108 tọa lạc tại vùng đất "tứ bảo nguyên sinh" của miền Bắc

Tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, 108 tư dinh biệt lập – mỗi biệt thự là một tuyệt tác tinh chỉnh theo đường nét địa hình, hòa trọn vào bức tranh thiên nhiên Hồ Núi Cốc. Không gian sống được tối ưu ánh sáng tự nhiên, tầm nhìn hướng hồ hoặc hướng núi, cùng hệ thống dịch vụ lưu trú – chăm sóc sức khỏe – giải trí cao cấp được phát triển dành riêng cho chủ nhân biệt thự.

Sức hút của dự án còn đến từ các đối tác chiến lược trong lĩnh vực wellness, vận hành và phong cách sống như Pharaon và WheWay. từ dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo chuẩn quốc tế, quản lý tài sản và cuộc sống theo tiêu chuẩn cá nhân hóa, cho tới phương án khai thác tối ưu hiệu suất đầu tư khi thị trường du lịch nghỉ dưỡng phục hồi mạnh.

Inficity – Đối tác phân phối chiến lược của Flamingo Maison 108- Ảnh 2.

Tiên phong cho mô hình nghỉ dưỡng không tường tại Việt Nam

Đặc biệt, mỗi tư dinh tại Flamingo Maison 108 Hồ Núi Cốc đều sở hữu riêng không gian Onsen Forest – căn phòng chăm sóc sức khỏe nhiệt đới với đầy đủ tiện ích onsen, xông hơi và bể sục ngay trong nhà. Hơn cả một chốn an cư – nghỉ dưỡng, dự án tựa như "ốc đảo" phục hồi thân – tâm – trí, được ôm trọn bởi mảng xanh 360 độ. Một đặc quyền dành cho giới thượng lưu, khi chính ngôi nhà trở thành resort riêng tư và mỗi ngày trôi qua là một hành trình nghỉ dưỡng khơi dậy mọi giác quan.

Trong bối cảnh du lịch miền Bắc chuyển mình với hàng loạt hạ tầng trọng điểm đang được đẩy mạnh, Flamingo Maison 108 được kỳ vọng trở thành điểm đến mới, nâng tầm vị thế Hồ Núi Cốc trên bản đồ nghỉ dưỡng Việt Nam.

Inficity – Đại lý F1 phân phối chính thức, khẳng định uy tín trong phân khúc bất động sản cao cấp

Tại lễ ra mắt, Flamingo Holdings chính thức công bố danh sách các đại lý phân phối chính thức dự án. Inficity Group - với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS cao cấp, là một trong những đại lý đầu tiên được CĐT "chọn mặt gửi vàng" phân phối dự án. Việc được lựa chọn là đối tác chiến lược phân phối sản phẩm khẳng định vai trò của Inficity như một đơn vị có năng lực triển khai hiệu quả các dự án siêu sang tại Việt Nam.

Với gần 10 năm phát triển và kiên định theo định hướng tập trung vào bất động sản cao cấp, Inficity từng tham gia phân phối nhiều dự án lớn của Sun Group, Masterise Homes, VinGroup, Xuân Cầu Holding,… với kết quả bán hàng ấn tượng, liên tục nằm trong top đại lý dẫn đầu tại các dự án trọng điểm. Đây là minh chứng cho kinh nghiệm am hiểu thị trường, khả năng tiếp cận khách hàng thượng lưu và hệ thống đào tạo chuyên viên bài bản mà Inficity đã xây dựng.

Inficity – Đối tác phân phối chiến lược của Flamingo Maison 108- Ảnh 3.

Inficity là đại lý F1 phân phối chính thức dự án Flamingo Maison 108

Hiện nay, Inficity sở hữu đội ngũ hơn chuyên viên có năng lực tư vấn chuyên sâu, đáp ứng kỳ vọng khắt khe của nhà đầu tư về pháp lý, vận hành cũng như tiềm năng sinh lời của các sản phẩm nghỉ dưỡng. Cùng với đó, chiến lược truyền thông – marketing sáng tạo và phương pháp đánh giá tài sản theo chuẩn quốc tế giúp Inficity tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt trên thị trường.

Đại diện Inficity chia sẻ:"Maison 108 sở hữu concept và giá trị độc bản đúng với gu đầu tư của nhóm khách hàng sở hữu tư duy sống tinh tế. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Chủ đầu tư để đưa dự án đến đúng khách hàng mục tiêu, mang đến trải nghiệm sở hữu xứng tầm đặc quyền."

Sự hợp tác giữa Flamingo Holdings và Inficity được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tốc độ lan tỏa của dự án ra thị trường, đồng thời tạo dựng các chuẩn mực mới về trải nghiệm khách hàng, dịch vụ tư vấn và hiệu quả đầu tư tại phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp.

Với định hướng phát triển khác biệt, hệ sinh thái tiện ích phong phú và năng lực phân phối của Inficity, Flamingo Maison 108 hứa hẹn trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng mới của miền Bắc, nâng tầm phong cách sống wellness và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Inficity – Đại lý phân phối F1 dự án Flamingo Mai Son 108 Ho Nui Coc

Thông tin dự án: https://inficity.vn/project/flamingo-maison-108-ho-nui-coc/

Hotline: 038.228.8558

Ánh Dương

Phụ Nữ Số

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát triển nhân lực chất lượng cao – Hướng đi bền vững của doanh nghiệp Việt

Phát triển nhân lực chất lượng cao – Hướng đi bền vững của doanh nghiệp Việt Nổi bật

Hơi ấm Borome lan tỏa cùng bước chân tình nguyện của sinh viên Trường NEU

Hơi ấm Borome lan tỏa cùng bước chân tình nguyện của sinh viên Trường NEU Nổi bật

Thị trường lao động Việt Nam 2025: Tái cấu trúc kỹ năng trong kỷ nguyên số

Thị trường lao động Việt Nam 2025: Tái cấu trúc kỹ năng trong kỷ nguyên số

19:30 , 27/11/2025
Mai Việt Land trở thành Tổng đại lý phân phối dự án Legacy89

Mai Việt Land trở thành Tổng đại lý phân phối dự án Legacy89

17:30 , 27/11/2025
Nhà vườn Gò Công - Chốn nghỉ dưỡng ven đô dành cho người mê sống xanh

Nhà vườn Gò Công - Chốn nghỉ dưỡng ven đô dành cho người mê sống xanh

17:30 , 27/11/2025
HIMA 2025: M&A y tế bước vào giai đoạn “lọc vàng” dưới sức ép pháp lý và dòng vốn quốc tế

HIMA 2025: M&A y tế bước vào giai đoạn “lọc vàng” dưới sức ép pháp lý và dòng vốn quốc tế

17:30 , 27/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên