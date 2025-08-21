Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

[Infographic] Tỷ giá tính chéo để xác định trị giá tính thuế từ 21-27/8

21-08-2025 - 07:22 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 21-27/8.

Theo Lê Minh

Thời báo ngân hàng

