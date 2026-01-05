Inochi Studio - mô hình mua sắm mới trong chiến lược mở rộng chuỗi bán lẻ của Inochi

Bài toán tăng trưởng của các thương hiệu bán lẻ

Trong những năm gần đây, thị trường gia dụng Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Khi số lượng thương hiệu và điểm bán gia tăng nhanh chóng, các mô hình bán lẻ truyền thống dần rơi vào trạng thái bão hoà, khó tạo nên sự khác biệt trong mắt người tiêu dùng. Việc chỉ tập trung vào sản phẩm, giá bán hay khuyến mãi ngắn hạn không còn đủ để duy trì tăng trưởng bền vững.

Áp lực tăng trưởng của các thương hiệu bán lẻ

Song song với đó, hành vi tiêu dùng cũng thay đổi mạnh mẽ. Người tiêu dùng hiện đại không muốn mất quá nhiều thời gian để lựa chọn từng món đồ riêng lẻ, mà ưu tiên những giải pháp trọn gói, được tư vấn phù hợp với nhu cầu thực tế, thói quen sinh hoạt và phong cách sống cá nhân. Họ tìm kiếm sự tiện lợi, tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng lâu dài, thay vì mua sắm rời rạc.

Chính sự chuyển dịch này đã tạo ra một bài toán mới cho các thương hiệu bán lẻ gia dụng. Làm thế nào để gia tăng giá trị cho mỗi khách hàng, đồng thời mở rộng quy mô kinh doanh theo hướng bền vững, khác biệt? Inochi Studio ra đời như một lời giải mang tính chiến lược cho bài toán tăng trưởng đó.

Theo ông Đoàn Minh Trường (Giám đốc kênh Phân phối truyền thống (GT) & Thương mại điện tử CTCP Tân Phú Việt Nam), Inochi Studio ra đời để giải "nỗi đau" tăng trưởng của thương hiệu bán lẻ khi người tiêu dùng ngày càng muốn được trực tiếp trải nghiệm, tư vấn và lựa chọn theo nhu cầu cá nhân. Thay vì tự mở rộng tốn nhiều nguồn lực, Inochi Studio lựa chọn mô hình hợp tác với các nhà bán lẻ để triển khai nhanh, bền vững và hiệu quả.

Inochi Studio – mô hình mua sắm theo giải pháp

Inochi Studio được phát triển dựa trên nền tảng vững chắc và năng lực sản xuất vượt trội từ Inochi - thương hiệu gia dụng cao cấp đã và đang đồng hành cùng người Việt trong hành trình kiến tạo không gian sống gọn gàng, tích cực và bền vững hơn mỗi ngày.

Khác với mô hình bán lẻ truyền thống, Inochi Studio không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm đơn lẻ, mà tập trung vào việc "combo giải pháp" cho từng không gian sống. Mỗi cửa hàng được thiết kế như không gian trải nghiệm mở, nơi khách hàng có thể trực tiếp nhìn, chạm, dùng thử sản phẩm và nhận tư vấn dựa trên nhu cầu sử dụng, thói quen sinh hoạt và phong cách sống của từng gia đình.

Với triết lý "Giải pháp cho mọi phong cách sống", Inochi Studio mang đến một hệ giá trị khác biệt:

Tư vấn "may đo" cho từng gia đình: từ bếp ăn, phòng khách, tủ lạnh đến các khu vực lưu trữ nhỏ, giúp khách hàng mua đúng, chọn đúng, dùng hiệu quả để tránh bị lãng phí.

Đội ngũ tư vấn chuyên sâu: được đào tạo bài bản, am hiểu không gian sống và hành vi tiêu dùng, không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình sắp xếp, tối ưu cho tổ ấm của mình.

Không gian trải nghiệm truyền cảm hứng: khuyến khích khách hàng khám phá các giải pháp tổng thể thay vì mua sắm rời rạc, ngẫu hứng.

Sản phẩm độc quyền: Bên cạnh những sản phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc tế, Inochi Studio còn giới thiệu những sản phẩm riêng chỉ có tại Inochi Studio.

Inochi Studio - mang đến trải nghiệm trạm thử, tư vấn cá nhân

Chị Nguyễn Thị Mai Hương - chủ cửa hàng Inochi Studio Trần Tử Bình (Hà Nội) chia sẻ: "Việc tư vấn theo combo sản phẩm hoàn chỉnh sẽ mang đến giải pháp tối ưu cho khách hàng, mỗi nhân viên là một chuyên gia về sản phẩm của mình - đây là cách thuyết phục khách hàng và giữ chân khách được lâu nhất." Nhờ mô hình này, Inochi Studio không chỉ gia tăng giá trị trong mỗi quyết định mua sắm, mà còn từng bước xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Chiến lược nhân rộng chuỗi cửa hàng Inochi Studio

Tháng 12 vừa qua, Inochi đã chính thức đưa Inochi Studio trở thành trụ cột mới trong chiến lược bán lẻ, với việc khai trương của 02 cửa hàng bán lẻ Inochi Studio đầu tiên tại Việt Nam:

S02-01-S23- SOL Forest Ecopark (Hưng Yên) ngày 14/12.

114A Trần Tử Bình (Nghĩa Tân, Hà Nội) ngày 20/12

Chuỗi cửa hàng Inochi Studio được đặt tại các khu dân cư đông đúc

Trong những ngày đầu khai trương, các cửa hàng Inochi Studio đã đón hàng trăm lượt khách hàng đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm từ cộng đồng dân cư lân cận. Các hoạt động trong ngày khai trương như quà tặng Early Birds, vòng quay may mắn,... nhận được sự hưởng ứng tích cực, góp phần tạo nên không khí mua sắm sôi động và mang lại nhiều cảm xúc tích cực cho khách hàng.

Thành công bước đầu này là nền tảng quan trọng trong lộ trình nhân rộng Inochi Studio trên toàn quốc. Theo kế hoạch, Inochi sẽ tiếp tục khai trương thêm cửa hàng tại TP. Thái Nguyên (tháng 01/2026), TP. Hồ Chí Minh và nhiều khu vực trọng điểm khác, từng bước đưa mô hình mua sắm theo giải pháp không gian sống hiện đại đến gần hơn với đông đảo gia đình Việt.

Inochi Studio chuẩn hóa mô hình, tăng độ phủ trên toàn quốc

Inochi Studio không chỉ đơn thuần là chuỗi cửa hàng mới mà còn là bước tiến chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Inochi trong việc kiến tạo trải nghiệm bán lẻ khác biệt, lấy khách hàng làm trung tâm và hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai. Đồng thời, khẳng định sự đồng hành cùng các gia đình Việt trong hành trình nâng tầm chất lượng sống thông qua những giải pháp toàn diện và tinh tế.

