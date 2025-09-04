IPA chi hơn 209 tỷ đồng thanh toán gốc lãi trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA).

Theo đó, IPA đã chi tổng cộng hơn 209,4 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn gốc và lãi cho 3 lô trái phiếu trong nửa đầu năm 2025.

Cụ thể, doanh nghiệp thanh toán 100 tỷ đồng tiền gốc và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã IPAH2225001, qua đó tất toán lô trái phiếu đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu này gồm 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 25/2/2022. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu có ngày đáo hạn là 25/2/2025.

Nguồn: HNX

Trước đó, trong năm 2024, IPA đã 2 lần thực hiện mua lại một phần của lô trái phiếu trước hạn. Cụ thể, ngày 15/8/2024, mua lại giá trị 600 tỷ đồng; ngày 26/12/2024, mua lại giá trị 300 tỷ đồng.

Cũng trong nửa đầu năm 2025, IPA còn thực hiện thanh toán hơn 30,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã IPAH2429001 và hơn 69,8 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã IРАН2429002.

Cả hai lô trái phiếu này đều được doanh nghiệp phát hành từ năm 2024, tổng giá trị phát hành lần lượt là 317 tỷ đồng và 735 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2029.

Trong một diễn biến khác, mới đây IPA vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung lấy ý kiến nhằm thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông từ ngày 29/8/2025 đến 17 giờ ngày 19/9/2025.

Tại tờ trình cổ đông, IPA cho biết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ là 20%. Tuy nhiên, việc phát hành cổ phiếu thưởng không làm gia tăng nguồn vốn thực thu cho công ty mà chỉ điều chỉnh cơ cấu vốn trong nội bộ.

Do đó, để bổ sung thêm nguồn vốn hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, Hội đồng quản trị trình cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, doanh nghiệp muốn chào bán 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết.

Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được IPA sử dụng cho mục đích mua lại trước hạn các trái phiếu đã phát hành của công ty trong năm 2024.

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2025 và/hoặc 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đủ tài liệu đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của công ty.

Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của IPA dự kiến tăng từ gần 2.138,4 tỷ đồng lên gần 2.638,4 tỷ đồng.