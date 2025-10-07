iPhone 15, 15 Plus bất ngờ tăng giá tại Việt Nam

Thông thường, các mẫu iPhone thế hệ cũ sẽ đồng loạt giảm giá sau khi iPhone mới ra mắt thị trường. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra với bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus tại thị trường Việt Nam giai đoạn này.

Theo đó, giá bán của bộ đôi này đều đồng loạt tăng vào thời điểm đầu tháng 10. Cụ thể, iPhone 15 bản 128 GB hiện được niêm yết với giá 15,99 triệu đồng – tăng 700.000 đồng so với thời điểm cuối tháng 8. Trong khi đó, bản 256 GB hiện có giá 19,9 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng.

Tương tự, iPhone 15 Plus ghi nhận mức tăng lần lượt 700.000 đồng – 1 triệu đồng cho các phiên bản 128 và 256 GB, hiện có giá lần lượt 19,59 triệu và 22,59 triệu đồng.

Theo một số nhà bán lẻ, iPhone 15 và 15 Plus có xu hướng tăng giá trong thời gian qua là do nhu cầu của người dùng tăng cao. Bộ đôi này đang là những smartphone có doanh số bán tốt nhất trong phân khúc cận cao cấp tại nhiều hệ thống bán lẻ. Tại thị trường quốc tế, Apple đã khai tử iPhone 15 và 15 Plus nhưng ở Việt Nam, nguồn cung vẫn đang tương đối ổn định.

“Cấu hình ổn, thiết kế đẹp với nhiều lựa chọn màu sắc trong khi giá bán ở mức dễ tiếp cận, iPhone 15 và 15 Plus đang là lựa chọn hợp lý cho khách hàng – những người yêu thích sản phẩm Apple nhưng không muốn bỏ ra trên 20 triệu cho một chiếc smartphone dùng cho nhu cầu cơ bản”, Trung Trí – một người kinh doanh iPhone lâu năm tại Hà Nội nhận định.

Bên cạnh đó, việc một số model iPhone đời cũ khác như iPhone 11, 12, 14 Plus đã dừng bán tại Việt Nam cũng “góp” thêm doanh số cho iPhone 15 khi người dùng giờ đây có ít lựa chọn hơn cho một chiếc iPhone giá mềm.

Tuy nhiên với mức giá hiện tại, iPhone 15 lại đang “gặm” vào doanh số của mẫu iPhone 16e, hiện cũng có giá 15,99 triệu đồng cho bản 128 GB. Trên thực tế, iPhone 16e không quá được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. So với iPhone 15, model này dùng con chip mới hơn nhưng chỉ có 1 camera, đồng thời giữ lại thiết kế “tai thỏ” cũ kỹ.

Dựa trên diễn biến thị trường hiện nay, các nhà bán lẻ tin rằng iPhone 15 vẫn sẽ là một trong những model bán tốt nhất cho mùa mua sắm cuối năm nay. Do đó, giá bán sản phẩm khó giảm sâu, thậm chí có thể tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm.