Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

iPhone 15, 15 Plus bất ngờ tăng giá tại Việt Nam

07-10-2025 - 10:43 AM | Thị trường

iPhone 15, 15 Plus bất ngờ tăng giá tại Việt Nam

iPhone 15, 15 Plus các phiên bản 128 GB và 256 GB đều đã tăng giá khoảng 1 triệu đồng so với thời điểm cuối tháng 8 - trước khi iPhone 17 series chính thức ra mắt.

Thông thường, các mẫu iPhone thế hệ cũ sẽ đồng loạt giảm giá sau khi iPhone mới ra mắt thị trường. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra với bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus tại thị trường Việt Nam giai đoạn này.

Theo đó, giá bán của bộ đôi này đều đồng loạt tăng vào thời điểm đầu tháng 10. Cụ thể, iPhone 15 bản 128 GB hiện được niêm yết với giá 15,99 triệu đồng – tăng 700.000 đồng so với thời điểm cuối tháng 8. Trong khi đó, bản 256 GB hiện có giá 19,9 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng.
Tương tự, iPhone 15 Plus ghi nhận mức tăng lần lượt 700.000 đồng – 1 triệu đồng cho các phiên bản 128 và 256 GB, hiện có giá lần lượt 19,59 triệu và 22,59 triệu đồng.

Theo một số nhà bán lẻ, iPhone 15 và 15 Plus có xu hướng tăng giá trong thời gian qua là do nhu cầu của người dùng tăng cao. Bộ đôi này đang là những smartphone có doanh số bán tốt nhất trong phân khúc cận cao cấp tại nhiều hệ thống bán lẻ. Tại thị trường quốc tế, Apple đã khai tử iPhone 15 và 15 Plus nhưng ở Việt Nam, nguồn cung vẫn đang tương đối ổn định.

iPhone 15, 15 Plus bất ngờ tăng giá tại Việt Nam- Ảnh 1.

“Cấu hình ổn, thiết kế đẹp với nhiều lựa chọn màu sắc trong khi giá bán ở mức dễ tiếp cận, iPhone 15 và 15 Plus đang là lựa chọn hợp lý cho khách hàng – những người yêu thích sản phẩm Apple nhưng không muốn bỏ ra trên 20 triệu cho một chiếc smartphone dùng cho nhu cầu cơ bản”, Trung Trí – một người kinh doanh iPhone lâu năm tại Hà Nội nhận định.

Bên cạnh đó, việc một số model iPhone đời cũ khác như iPhone 11, 12, 14 Plus đã dừng bán tại Việt Nam cũng “góp” thêm doanh số cho iPhone 15 khi người dùng giờ đây có ít lựa chọn hơn cho một chiếc iPhone giá mềm.

Tuy nhiên với mức giá hiện tại, iPhone 15 lại đang “gặm” vào doanh số của mẫu iPhone 16e, hiện cũng có giá 15,99 triệu đồng cho bản 128 GB. Trên thực tế, iPhone 16e không quá được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. So với iPhone 15, model này dùng con chip mới hơn nhưng chỉ có 1 camera, đồng thời giữ lại thiết kế “tai thỏ” cũ kỹ.

Dựa trên diễn biến thị trường hiện nay, các nhà bán lẻ tin rằng iPhone 15 vẫn sẽ là một trong những model bán tốt nhất cho mùa mua sắm cuối năm nay. Do đó, giá bán sản phẩm khó giảm sâu, thậm chí có thể tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng lập đỉnh, một quốc báo tin vui thu 40 tỷ USD từ xuất khẩu vàng năm nay

Giá vàng lập đỉnh, một quốc báo tin vui thu 40 tỷ USD từ xuất khẩu vàng năm nay Nổi bật

Biến cây mọc dại thành “vàng trắng”, người nông dân thu 3,6 tỷ đồng/năm

Biến cây mọc dại thành “vàng trắng”, người nông dân thu 3,6 tỷ đồng/năm Nổi bật

Áp thuế 50% vì mua dầu Nga, người Mỹ phải trả giá đắt đỏ cho một mặt hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, Việt Nam cũng đang tham gia cuộc đua xuất khẩu

Áp thuế 50% vì mua dầu Nga, người Mỹ phải trả giá đắt đỏ cho một mặt hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, Việt Nam cũng đang tham gia cuộc đua xuất khẩu

10:23 , 07/10/2025
Giá bạc tiếp tục neo ở mức cao

Giá bạc tiếp tục neo ở mức cao

10:15 , 07/10/2025
VinFast Evo Grand ồ ạt về đại lý: Cùng khoảng giá 20 triệu đồng, khác gì Evo200 mà nhiều người lăn tăn?

VinFast Evo Grand ồ ạt về đại lý: Cùng khoảng giá 20 triệu đồng, khác gì Evo200 mà nhiều người lăn tăn?

08:37 , 07/10/2025
Bánh trung thu ngày Rằm vắng khách, người bán than 'chưa năm nào ế như vậy'

Bánh trung thu ngày Rằm vắng khách, người bán than 'chưa năm nào ế như vậy'

07:05 , 07/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên