iPhone 17: Đột phá với màn hình ProMotion 120Hz và cách mạng camera Center Stage

Lần đầu tiên, phiên bản tiêu chuẩn sở hữu màn hình ProMotion 120Hz, chip A19 mạnh mẽ và hệ thống camera tái thiết kế ấn tượng. iPhone 17 không chỉ là bản nâng cấp, mà là bước nhảy vọt thực sự trong trải nghiệm smartphone.

Thiết kế tinh xảo, màn hình xuất sắc chưa từng có

Màn hình ProMotion 120Hz – Trải nghiệm mượt mà đỉnh cao: iPhone 17 lần đầu tiên mang công nghệ ProMotion 120Hz và Always-On Display lên bản tiêu chuẩn, vượt trội hơn so với màn hình 60Hz của iPhone 16, mang lại trải nghiệm mượt mà khi cuộn lướt, chơi game và xem video. Màn hình Super Retina XDR lớn 6.3 inch, viền mỏng, tối ưu không gian hiển thị, đặc biệt độ sáng ngoài trời đạt 3000 nits giúp sử dụng dễ dàng dưới ánh nắng gắt.

Nâng cấp độ bền và màu sắc mới: iPhone 17 trang bị Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần, cùng mặt kính phủ 7 lớp chống phản chiếu giúp giảm lóa, hình ảnh luôn trong trẻo. Sản phẩm có 5 màu mới: Lavender (Tím Oải hương), Mist Blue (Xanh Lam khói), Black (Đen), White (Trắng) và Sage (Xanh Lá xô thơm).

Hiệu năng vượt trội và thời lượng pin ấn tượng

Sức mạnh từ chip A19: iPhone 17 sử dụng chip A19 Bionic thế hệ mới sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến, mang lại hiệu suất CPU và GPU vượt trội. Neural Engine được cải tiến tối ưu cho Apple Intelligence và xử lý hình ảnh phức tạp, đảm bảo thao tác nhanh chóng, mượt mà.

Pin bền bỉ hơn, sạc nhanh hơn: iPhone 17 mang đến thời lượng pin ấn tượng, cho phép xem video lâu hơn tới 8 giờ so với iPhone 16. Công nghệ sạc nhanh cũng được cải tiến, giúp sạc đầy 50% pin chỉ trong 20 phút.

Cuộc cách mạng nhiếp ảnh di động

Nâng cấp toàn diện camera sau với cảm biến Ultra Wide 48MP: iPhone 17 trang bị camera kép 48MP Dual Fusion với điểm nhấn là camera góc siêu rộng Ultra Wide nâng cấp lên 48MP, vượt trội so với 12MP thế hệ trước. Nâng cấp này giúp iPhone 17 chụp ảnh macro và phong cảnh cực kỳ sắc nét, chi tiết.

Camera trước Center Stage - Định nghĩa lại ảnh selfie: Apple đã cách mạng hóa camera trước với Center Stage hoàn toàn mới, sở hữu cảm biến vuông lớn, cho phép chụp selfie ngang không cần xoay máy. AI tự động mở rộng khung hình khi có nhiều người và hỗ trợ chống rung Action Mode giúp video selfie ổn định vượt trội.

Bảng giá và các phiên bản dung lượng

Một nâng cấp đáng chú ý là iPhone 17 sẽ có dung lượng lưu trữ khởi điểm từ 256GB, gấp đôi so với thế hệ trước, mang lại không gian thoải mái cho ảnh, video và ứng dụng.

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 16/09/2025 và có thể thay đổi nhẹ khi sản phẩm chính thức mở bán tại Việt Nam.

Sở hữu iPhone 17 Series và iPhone Air sớm với ngàn ưu đãi hấp dẫn

