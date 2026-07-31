Iran tuyên bố tiếp tục phong toả eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 30/7 tuyên bố eo biển Hormuz sẽ chưa được mở lại cho đến khi Mỹ chấm dứt các mối đe dọa và sự can thiệp quân sự tại khu vực.

Theo IRGC, trong đêm 29/7, hai tàu chở dầu đã cố gắng rời khỏi "tuyến đường phía nam không an toàn" của eo biển Hormuz sau khi được máy bay Mỹ hướng dẫn. Tuy nhiên, một trong hai tàu bất ngờ bốc cháy, buộc cả hai phải quay đầu.

Ảnh minh hoạ.

IRGC khẳng định lực lượng hải quân của họ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz.

"Eo biển Hormuz là lãnh thổ của chúng tôi. Không một quốc gia nào đến từ cách xa hàng nghìn km được phép can thiệp", tuyên bố của IRGC nêu rõ.

Lực lượng này cũng cảnh báo các quốc gia mà Tehran cho là đang hỗ trợ Mỹ sẽ phải "đối mặt với phản ứng cứng rắn" nếu tiếp tục tham gia vào các hoạt động nhằm vào Iran.

Theo IRGC, eo biển Hormuz sẽ không thể mở cửa trở lại chừng nào các quan chức Mỹ còn đưa ra những tuyên bố đe dọa và tiếp tục can thiệp vào hoạt động hàng hải trong khu vực. Tehran cho rằng những động thái này chỉ khiến tình hình trở nên căng thẳng và phức tạp hơn.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo mở đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran trong đêm 29/7.

Mỹ mở cuộc tấn công mới nhất nhằm vào Iran. Nguồn: CENTCOM

Pakistan nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran

Trong một diễn biến liên quan, Pakistan cho biết đang "nỗ lực hết sức" để khôi phục các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 30/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi nhấn mạnh, rằng đối thoại và ngoại giao vẫn là con đường khả thi duy nhất để chấm dứt xung đột.

Ông cho biết Islamabad đang "làm hết sức mình" để đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, đồng thời hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và nối lại tiến trình ngoại giao.

"Trong bối cảnh căng thẳng và xung đột hiện nay, Pakistan tái khẳng định đối thoại và ngoại giao vẫn là con đường khả thi duy nhất", người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay.