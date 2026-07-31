Trung Quốc ghi nhận 79.000 ca COVID-19 trong một tháng, nhiều hơn số người bị cúm

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (China CDC), COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng trở lại sau nhiều tháng duy trì ở mức thấp. Trong tuần 13-19/7, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế giám sát trên toàn quốc đạt 16,3%, tăng 4,3 điểm phần trăm so với tuần trước.

Trong cùng thời gian, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với cúm là 12,6%, giảm 0,9 điểm phần trăm. Điều này đưa COVID-19 vượt cúm, trở thành tác nhân đứng đầu trong nhóm các mầm bệnh đường hô hấp được phát hiện tại các phòng khám sốt, khoa khám ngoại trú và cấp cứu được giám sát.

Cần lưu ý, 16,3% là tỷ lệ xét nghiệm dương tính, tức tỷ lệ số mẫu xét nghiệm được thực hiện tại các cơ sở y tế giám sát cho kết quả dương tính với COVID-19, chứ không phải tỷ lệ người dân Trung Quốc mắc bệnh.

79.000 ca trong một tháng

Trước đó, số liệu China CDC công bố cho thấy từ ngày 1 đến 30/6, 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc cùng Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương ghi nhận khoảng 79.000 ca COVID-19 được xác nhận.

Trong số này có 130 ca bệnh nặng và một trường hợp tử vong. Theo thông tin được công bố, người tử vong có bệnh nền và đồng thời nhiễm COVID-19.

Khoảng 79.000 ca COVID-19 được xác nhận. Ảnh: SCMP

Dữ liệu giám sát cũng cho thấy tỷ lệ xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong nhóm bệnh nhân có triệu chứng giống cúm tại các khoa khám ngoại trú và cấp cứu tăng từ 2,9% trong tuần đầu tháng 6 lên 6,4% vào tuần cuối tháng.

Những con số này cho thấy virus đang có xu hướng lây lan trở lại, nhưng các chuyên gia và cơ quan y tế Trung Quốc chưa coi đây là một đợt bùng phát nghiêm trọng.

Khác với cúm vốn thường có tính mùa vụ rõ rệt, COVID-19 có thể lây lan quanh năm. Theo chuyên gia được SCMP dẫn lời, một phần nguyên nhân của đợt gia tăng hiện nay có thể liên quan đến thời tiết mùa hè và việc sử dụng điều hòa.

Các chuyên gia và cơ quan y tế Trung Quốc chưa coi đây là một đợt bùng phát nghiêm trọng. Ảnh: The Standard

Khi nhiệt độ tăng cao, mọi người có xu hướng dành nhiều thời gian hơn trong các không gian kín, sử dụng điều hòa và có thể hạn chế thông khí. Những điều kiện này tạo môi trường thuận lợi cho virus hô hấp lây truyền.

Du lịch trong kỳ nghỉ hè cũng có thể góp phần làm tăng tiếp xúc giữa người với người và thúc đẩy sự lây lan của virus.

Theo China CDC, hoạt động của COVID-19 bắt đầu tăng nhẹ từ cuối tháng 5, sau đó bước vào giai đoạn lưu hành ở mức thấp vào giữa tháng 6. Các dữ liệu giám sát gần đây cho thấy tỷ lệ xét nghiệm dương tính tiếp tục đi lên, song mức độ hoạt động tổng thể của virus vẫn được đánh giá là thấp.

Chưa có dấu hiệu về một làn sóng nghiêm trọng

Biến thể đang lưu hành chủ yếu tại Trung Quốc là Omicron NB.1.8.1. China CDC đánh giá mức độ lây truyền của virus hiện ở mức trung bình và cho biết chưa phát hiện biến thể mới nào tạo ra nguy cơ sức khỏe cộng đồng lớn hơn.

Theo các chuyên gia, khả năng miễn dịch của con người sau những lần mắc COVID-19 hoặc tiêm vaccine có thể suy giảm theo thời gian. Điều này khiến một bộ phận dân số dễ nhiễm virus trở lại, góp phần tạo ra những đợt gia tăng ca bệnh.

China CDC đánh giá mức độ lây truyền của virus hiện ở mức trung bình. Ảnh: The Standard

Tuy nhiên, sự gia tăng số ca nhiễm hiện nay chưa đi kèm mức tăng tương ứng về bệnh nặng và tử vong. Phần lớn người mắc có triệu chứng tương đối nhẹ, thường gặp như sốt và đau họng, và có thể hồi phục trong khoảng 5-7 ngày, theo các chuyên gia được dẫn lời.

Dù COVID-19 đã vượt cúm về tỷ lệ xét nghiệm dương tính, các chuyên gia cho rằng chưa có cơ sở để đánh giá tình hình hiện tại tương đương một đợt bùng phát nghiêm trọng như những giai đoạn trước của đại dịch.

Tỷ lệ xét nghiệm dương tính hiện nay cũng vẫn thấp hơn mức đỉnh ghi nhận vào năm 2025, khi tỷ lệ này từng vượt 20% vào tháng 5/2025 trước khi giảm xuống khoảng 10% vào tháng 8 cùng năm.

China CDC khuyến cáo người cao tuổi, người có bệnh nền và những người có hệ miễn dịch suy yếu chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt tại nơi đông người hoặc trên phương tiện giao thông công cộng.

Với diễn biến hiện tại, COVID-19 tại Trung Quốc đang cho thấy một đợt gia tăng theo mùa nhưng chưa tạo ra tín hiệu cảnh báo về một làn sóng dịch nghiêm trọng. Các chuyên gia dự báo virus có thể tiếp tục lưu hành và xuất hiện những ổ dịch rải rác trong những tháng tới, song mức độ nguy hiểm vẫn cần được đánh giá dựa trên diễn biến ca nặng và tử vong thay vì chỉ nhìn vào số ca nhiễm.

Minh Ngọc