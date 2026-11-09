Iraq 'bắt tay' Mỹ báo tin vui đến cả thế giới

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Iraq đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc cho phép vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz theo một tuyến hàng hải gần Oman. Thông tin được Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein công bố trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu dầu của nước này chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột với Iran.

Theo ông Fuad Hussein, Iraq và Mỹ đã thống nhất phương án cho phép xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz thông qua một tuyến vận chuyển gần Oman. Đây được xem là một giải pháp nhằm duy trì hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iraq trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Vịnh Ba Tư diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Ngoại giao Iraq cho biết tổng thiệt hại mà nước này phải gánh chịu do xung đột với Iran và tình trạng gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ đã lên tới khoảng 60 tỷ USD.

Dữ liệu xuất khẩu cho thấy hoạt động vận chuyển dầu của Iraq đã có dấu hiệu phục hồi trong tháng 10, sau khi sụt giảm mạnh vào tháng trước đó. Theo các quan chức năng lượng Iraq, lượng dầu xuất khẩu trong tháng 10 đạt khoảng 3,5 triệu thùng/ngày, tăng đáng kể so với mức 2,65 triệu thùng/ngày trong tháng 9.

Bên cạnh vấn đề xuất khẩu dầu, cuộc phỏng vấn cũng đề cập đến sức ép kinh tế ngày càng gia tăng của Washington đối với Tehran và những tác động đối với hoạt động thương mại xuyên biên giới của Iraq.

Ông Hussein cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã yêu cầu Iraq đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu biên giới với Iran, ngoại trừ hai cửa khẩu được phép duy trì hoạt động. Một trong những khu vực nằm trong diện ngoại lệ là Kurdistan.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Iraq, nước này hiện có nhiều cửa khẩu chính thức và không chính thức giáp Iran. Việc đóng cửa toàn bộ các tuyến biên giới có thể gây ra những tác động đáng kể đối với nền kinh tế Iraq. Vì vậy, Baghdad đang tiếp tục trao đổi với Washington về yêu cầu này.

"Có rất nhiều cửa khẩu biên giới chính thức và không chính thức với Iran, và việc đóng cửa tất cả sẽ rất khó khăn, đồng thời ảnh hưởng đến nền kinh tế của chúng ta. Phía Mỹ vẫn đang yêu cầu đóng cửa các cửa khẩu, và hiện chúng tôi đang thảo luận với họ", ông Hussein cho biết.

Trước đó, trong tháng 10, Iraq đã đóng cửa khẩu Sheeb, một trong những cửa khẩu nhộn nhịp giáp Iran, để tiến hành rà soát an ninh và lắp đặt các thiết bị phát hiện nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu.

Những diễn biến trên cho thấy Iraq đang phải đối mặt với sức ép kép: vừa tìm cách duy trì nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ, vừa cân bằng quan hệ kinh tế và an ninh với các nước láng giềng trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép đối với Iran.

Đối với Iraq, dầu mỏ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế và nguồn thu ngân sách quốc gia. Do đó, bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào đối với hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz cũng có thể gây ra những hệ lụy lớn đối với tình hình tài chính và kinh tế của nước này.